Bùng nổ sắc màu sáng tạo tại đêm Chung kết HyperCreative 2025 trường Báo: Bật sắc họa dấu ấn

(Ngày Nay) - Ngày 30/11/2025, từ 14h00, Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã thực sự bùng nổ trong không khí cuồng nhiệt của Đêm Chung kết HyperCreative 2025 - sân chơi sáng tạo nội dung TikTok lớn nhất miền Bắc dành cho sinh viên, do CLB Kỹ năng Truyền thông C.S.C (Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo) tổ chức.

HyperCreative 2025 là cuộc thi về lĩnh vực sáng tạo nội dung hướng tới các bạn sinh viên đang theo đuổi ngành truyền thông - sáng tạo trên toàn miền Bắc. Trở lại mùa 2 với chủ đề "Đổi màu bật sắc", cuộc thi khai thác những góc nhìn trẻ trung, mới mẻ thông qua các sản phẩm truyền thông do chính sinh viên lên ý tưởng, sản xuất và triển khai trên nền tảng số.

Sau hơn hai tháng miệt mài sáng tạo, vượt qua hàng loạt thử thách thực chiến, Top 8 đội thi xuất sắc nhất đã cùng đứng trên sân khấu cuối cùng - Đêm chung kết “Bật sắc họa dấu ấn” của mùa giải năm nay. Mỗi dự án được trình bày hôm nay không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà còn là những đứa con tinh thần chứa đựng nỗ lực, tư duy sắc bén và cá tính sáng tạo riêng biệt của từng đội.

Ban Giám khảo của cuộc thi bao gồm: Ông Vũ Minh Hiếu - Tổng Giám đốc hệ sinh thái truyền thông VULACI, ông Nguyễn Trọng Nguyên - Cựu Giám đốc thương hiệu GETNET, bà Hoàng Minh Ngọc - Chủ kênh tiktok Hoàng Minh Ngọc với 1,1 triệu người theo dõi, ông Phạm Củ - Giám đốc Công ty SMA chi nhánh Hà Nội, Fansie Family - Nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 2,2 triệu người theo dõi trên Tiktok, bà Ngô Phương Vy - Account Manager tại Le Bros, bà Trần Thị Hồng Vân - Giám đốc chuyên môn phòng khám da liễu và thẩm mỹ quốc tế GSV.

Các mentor (cố vấn) của các đội thi bao gồm: ông Chu Quang Trường - Chủ kênh tiktok Trường True So Sánh với hơn 315 ngàn lượt theo dõi, bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ kênh tiktok Thủy Sophia đạt 1,6 triệu người theo dõi, bà Ely Nguyễn - Chủ kênh tiktok Ely Ít Clean cán mốc 1,5 triệu người theo dõi và ông Nguyễn Phương Nam - Chủ kênh tiktok Ngôi sao Phương Nam với 552 ngàn lượt theo dõi.

Chặng cuối của HyperCreative 2025 diễn ra với hai vòng thi đầy kịch tính: Trình bày kế hoạch & đánh giá và vòng Tranh biện khốc liệt. Kết quả chung cuộc đã chính thức xướng tên ba ngôi sao sáng tạo nội dung xuất sắc nhất mùa giải:

Quán quân thuộc về CREATIVE HUNTER - đội thi gây bất ngờ khi kênh TikTok “Career Wheels - Xoay nghề” đạt hơn 2.000 người theo dõi và 19.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn. Dưới sự dẫn dắt của mentor Trường True, CREATIVE HUNTER không chỉ chinh phục ban giám khảo bằng ý tưởng đột phá mà còn bằng khả năng tranh biện sắc bén, logic và xử lý tình huống cực kỳ linh hoạt. Giám khảo Trọng Nguyên nhận định đây là một case study truyền thông hoàn hảo mà agency chuyên nghiệp cũng phải công nhận.

Á quân là Enchantix, đội thi được dẫn dắt bởi mentor Thuỷ Sophia. Với hướng đi mới mẻ, hình ảnh chỉn chu và thông điệp tinh tế, Enchantix khiến giám khảo Phạm Củ phải gật đầu: “Đây là đội dám nghĩ khác, dám thử nghiệm và dám bứt phá”. Mỗi chi tiết trong sản phẩm của họ đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tạo nên sự khác biệt rõ nét, để lại dấu ấn đậm chất nghệ thuật trong lòng người xem.

Vị trí Quý quân gọi tên The Guest - đội thi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ vòng bán kết. Dưới sự cố vấn của mentor Ely Ít Clean, The Guest gây ấn tượng mạnh với chiến dịch “Trị mụn đón Tết” cùng phong thái trình bày tự tin và chuyên nghiệp. Thành viên ban giám khảo Hoàng Minh Ngọc đánh giá cao tư duy chiến dịch sắc bén và cách truyền tải thông điệp gần gũi, hiệu quả của đội.

Không chỉ có những màn tranh tài mãn nhãn, đêm chung kết còn bùng nổ cảm xúc với sự xuất hiện đặc biệt của nam rapper Mason Nguyễn - thí sinh đang gây bão tại Anh Trai “Say Hi” 2025. Anh chàng khiến cả hội trường phấn khích bằng phần trình diễn cực cháy. Mason cũng hé lộ rằng Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng từng là nguyện vọng của mình trước khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

HyperCreative 2025 đã khép lại trong niềm hân hoan và tự hào, không chỉ tìm ra Top 3 xuất sắc nhất mà còn khẳng định sức mạnh sáng tạo không giới hạn của thế hệ Gen Z ngành truyền thông. Từ Hội trường lớn AJC, những “ngôi sao sáng tạo nội dung” thực thụ đã chính thức tỏa sáng, sẵn sàng họa nên dấu ấn của riêng mình trên mọi nền tảng số trong tương lai.

Một số hình ảnh ghi lại tại sự kiện:

