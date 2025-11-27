Trường học ở Hà Nội được thu 12.000 đồng/giờ nếu phụ huynh đón con muộn

(Ngày Nay) - Sáng 27/11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Nghị quyết trên bổ sung dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, bao gồm trông giữ trước và sau giờ học chính khóa (không tính tiền ăn). Cụ thể, Hà Nội cho phép các trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm trước và sau giờ học chính khóa) với mức thu tối đa 12.000 đồng/60 phút.

Các khoản thu khác giữ nguyên mức trần, gồm: 235.000 đồng/tháng tiền chăm sóc bán trú; 133.000 đồng/tháng cho trang thiết bị phục vụ bán trú; 16.000 đồng/tháng tiền nước uống; và 10.000 đồng/km đối với dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ bỏ 2 dịch vụ gồm học hai buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng kiến thức các môn văn hóa. Nguyên nhân là từ năm học 2025-2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời những trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tổ chức học hai buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Dịch vụ duy nhất còn lại trong nhóm ngoài giờ chính khóa là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp triển khai, với mức thu dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy.

Nghị quyết cũng nêu rõ, căn cứ mức trần tại nghị quyết, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND phường, xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành, bảo đảm không vượt mức trần quy định.

Ngoài ra theo dự thảo, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo để quản lý, sử dụng theo quy định; trả chứng từ thu tiền cho người học theo chế độ quy định.