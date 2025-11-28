Người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở chung cư

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Giá căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng khiến cho đại đa số các gia đình trẻ ngày càng khó tiếp cận và sở hữu một căn nhà như mong ước.
Người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở chung cư

Khó kiếm căn hộ dưới 3 tỷ đồng ở trung tâm

Một vấn đề lớn mà thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang đối mặt hiện nay là giá bán tăng quá nhanh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư.

Tại khu vực trung tâm, mặt bằng giá căn hộ chung cư đã dao động từ 120 - 200 triệu đồng/m². Điều này đồng nghĩa với việc một căn hộ phổ thông dưới 50m² đã có giá hơn 5 tỷ đồng. Việc vậy, việc tìm kiếm một căn hộ chung cư tại trung tâm TP Hồ Chí Minh với mức giá khoảng 3 tỷ đồng gần như mất hút khỏi thị trường.

Không chỉ ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, tại khu vực phường Bình Dương, Thuận An - nơi thường có giá "mềm" hơn, nhưng hiện nay, giá căn hộ cũng đã vượt 40 triệu đồng/m². Do đó, việc tìm một căn hộ vừa túi tiền tầm giá 2 tỷ đồng cũng trở nên rất khó khăn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn lý giải: Mặt bằng giá căn hộ chung cư tăng cao xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như chi phí sử dụng đất tăng, bảng giá đất điều chỉnh mỗi năm, chi phí đầu vào cho việc phát triển dự án ngày càng lớn và đặc biệt là quỹ đất dành cho chung cư ở khu vực trung tâm gần như không còn. Điều này khiến các chủ đầu tư thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn dẫn đến nhóm có nhu cầu ở thực rất khó tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Ngoài ra, theo ông Đinh Minh Tuấn, đa số người mua để ở lại làm việc tại khu vực trung tâm thành phố nên họ không muốn chuyển ra vùng ven sinh sống. Điều này khiến thị trường rơi vào tình trạng, nhu cầu lớn nhưng nguồn cung phù hợp lại quá ít.

Nhiều năm qua, khu Đông ở TP Hồ Chí Minh vẫn là 'điểm nóng' về phát triển bất động sản nhà ở chung cư khi nguồn cung có đến 80% tập trung tại các phường Thủ Đức, An Khánh, Cát Lái… Trong khoảng 10 năm trở lại đây, sự dịch chuyển dân cư về các khu vực này diễn ra rất rõ rệt, phản ánh nhu cầu nhà ở luôn hiện hữu và tăng mạnh.

Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn, trên nền tảng Batdongsan.com.vn mỗi ngày có khoảng 35.000 tin đăng mới, mỗi tháng đạt khoảng 1 triệu tin và ước tính trung bình mỗi năm có đến 12 triệu lượt tin rao bán căn hộ chung cư được đăng tải.

“Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh hiện đang trong giai đoạn sôi động nhất với tỷ lệ tìm kiếm tăng kỷ lục, đây là thời điểm phát triển cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Nhu cầu về thị trường tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức “đỉnh”. TP Hồ Chí Minh cùng Hà Nội vẫn là hai địa phương chiếm khoảng 80% tổng lượng tìm kiếm bất động sản của cả nước”, ông Đinh Minh Tuấn cho biết thêm.

Người trẻ ngày càng khó sở hữu nhà

Giá nhà chung cư tại TP Hồ Chí Minh đang gia tăng mạnh trong các tháng qua, có nhiều nơi tăng đến 20 - 30% chỉ trong vòng vài tháng, nhất là các căn hộ ở khu Đông thành phố. Điều này dẫn đến việc tiếp cận và sở hữu một căn hộ chung cư của đại đa số người lao động trẻ ngày càng khó hơn.

Anh Duy Khanh ngụ ở phường Tân Sơn Hòa (TP Hồ Chí Minh) cho biết, một người trẻ hay một người đã đi làm hơn 10 năm như anh có thể sở hữu được một căn hộ là điều gần như "bất khả thi". "Như tôi làm bảo vệ thì tổng thu nhập một tháng có khoảng gần 10 triệu đồng, trừ các sinh hoạt phí cũng không có dư, nhiều khi còn thiếu”, anh Khanh cho biết.

“Tôi nghĩ rằng nếu như làm việc ở TP Hồ Chí Minh thì thu nhập tối thiểu phải từ 15 triệu đồng/tháng trở lên chỉ mới đủ ăn; nếu như có gia đình, con cái thì gần như không đủ. Với giá nhà chung cư hiện nay thì biết bao giờ mới có dư để mua nhà”, ông Khanh bày tỏ.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, hiện nay, thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang bộc lộ rõ tình trạng “lệch pha” cung - cầu về nhà ở. Trong khi nhu cầu của người dân, đặc biệt là những người lao động có thu nhập trung bình và thấp ngày càng tăng mạnh thì các dự án phù hợp với khả năng tài chính của họ lại ngày một khan hiếm. Đây được xem là nghịch lý lớn của thị trường, khi nhu cầu ở thực thì rất lớn nhưng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, giá rẻ vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, phân khúc các căn hộ bình dân, giá rẻ gần như không xuất hiện trong các đợt mở bán mới suốt nhiều quý liên tiếp trong thời gian qua. Những căn hộ có mức giá dưới 3 tỷ đồng gần như không còn ở khu vực các quận (cũ) của TP Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu không có giải pháp mạnh mẽ từ chính quyền và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở giá phù hợp hoặc nhà ở xã hội, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đối mặt với sự mất cân đối nghiêm trọng, tác động đến chất lượng sống của người dân cũng như sự ổn định của thị trường bất động sản trong tương lai.

PV
Giá căn hộ TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.