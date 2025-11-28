Người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở chung cư

(Ngày Nay) - Giá căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng khiến cho đại đa số các gia đình trẻ ngày càng khó tiếp cận và sở hữu một căn nhà như mong ước.

Khó kiếm căn hộ dưới 3 tỷ đồng ở trung tâm

Một vấn đề lớn mà thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang đối mặt hiện nay là giá bán tăng quá nhanh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư.

Tại khu vực trung tâm, mặt bằng giá căn hộ chung cư đã dao động từ 120 - 200 triệu đồng/m². Điều này đồng nghĩa với việc một căn hộ phổ thông dưới 50m² đã có giá hơn 5 tỷ đồng. Việc vậy, việc tìm kiếm một căn hộ chung cư tại trung tâm TP Hồ Chí Minh với mức giá khoảng 3 tỷ đồng gần như mất hút khỏi thị trường.

Không chỉ ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, tại khu vực phường Bình Dương, Thuận An - nơi thường có giá "mềm" hơn, nhưng hiện nay, giá căn hộ cũng đã vượt 40 triệu đồng/m². Do đó, việc tìm một căn hộ vừa túi tiền tầm giá 2 tỷ đồng cũng trở nên rất khó khăn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn lý giải: Mặt bằng giá căn hộ chung cư tăng cao xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như chi phí sử dụng đất tăng, bảng giá đất điều chỉnh mỗi năm, chi phí đầu vào cho việc phát triển dự án ngày càng lớn và đặc biệt là quỹ đất dành cho chung cư ở khu vực trung tâm gần như không còn. Điều này khiến các chủ đầu tư thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn dẫn đến nhóm có nhu cầu ở thực rất khó tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Ngoài ra, theo ông Đinh Minh Tuấn, đa số người mua để ở lại làm việc tại khu vực trung tâm thành phố nên họ không muốn chuyển ra vùng ven sinh sống. Điều này khiến thị trường rơi vào tình trạng, nhu cầu lớn nhưng nguồn cung phù hợp lại quá ít.

Nhiều năm qua, khu Đông ở TP Hồ Chí Minh vẫn là 'điểm nóng' về phát triển bất động sản nhà ở chung cư khi nguồn cung có đến 80% tập trung tại các phường Thủ Đức, An Khánh, Cát Lái… Trong khoảng 10 năm trở lại đây, sự dịch chuyển dân cư về các khu vực này diễn ra rất rõ rệt, phản ánh nhu cầu nhà ở luôn hiện hữu và tăng mạnh.

Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn, trên nền tảng Batdongsan.com.vn mỗi ngày có khoảng 35.000 tin đăng mới, mỗi tháng đạt khoảng 1 triệu tin và ước tính trung bình mỗi năm có đến 12 triệu lượt tin rao bán căn hộ chung cư được đăng tải.

“Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh hiện đang trong giai đoạn sôi động nhất với tỷ lệ tìm kiếm tăng kỷ lục, đây là thời điểm phát triển cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Nhu cầu về thị trường tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức “đỉnh”. TP Hồ Chí Minh cùng Hà Nội vẫn là hai địa phương chiếm khoảng 80% tổng lượng tìm kiếm bất động sản của cả nước”, ông Đinh Minh Tuấn cho biết thêm.

Người trẻ ngày càng khó sở hữu nhà

Giá nhà chung cư tại TP Hồ Chí Minh đang gia tăng mạnh trong các tháng qua, có nhiều nơi tăng đến 20 - 30% chỉ trong vòng vài tháng, nhất là các căn hộ ở khu Đông thành phố. Điều này dẫn đến việc tiếp cận và sở hữu một căn hộ chung cư của đại đa số người lao động trẻ ngày càng khó hơn.

Anh Duy Khanh ngụ ở phường Tân Sơn Hòa (TP Hồ Chí Minh) cho biết, một người trẻ hay một người đã đi làm hơn 10 năm như anh có thể sở hữu được một căn hộ là điều gần như "bất khả thi". "Như tôi làm bảo vệ thì tổng thu nhập một tháng có khoảng gần 10 triệu đồng, trừ các sinh hoạt phí cũng không có dư, nhiều khi còn thiếu”, anh Khanh cho biết.

“Tôi nghĩ rằng nếu như làm việc ở TP Hồ Chí Minh thì thu nhập tối thiểu phải từ 15 triệu đồng/tháng trở lên chỉ mới đủ ăn; nếu như có gia đình, con cái thì gần như không đủ. Với giá nhà chung cư hiện nay thì biết bao giờ mới có dư để mua nhà”, ông Khanh bày tỏ.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, hiện nay, thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang bộc lộ rõ tình trạng “lệch pha” cung - cầu về nhà ở. Trong khi nhu cầu của người dân, đặc biệt là những người lao động có thu nhập trung bình và thấp ngày càng tăng mạnh thì các dự án phù hợp với khả năng tài chính của họ lại ngày một khan hiếm. Đây được xem là nghịch lý lớn của thị trường, khi nhu cầu ở thực thì rất lớn nhưng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, giá rẻ vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, phân khúc các căn hộ bình dân, giá rẻ gần như không xuất hiện trong các đợt mở bán mới suốt nhiều quý liên tiếp trong thời gian qua. Những căn hộ có mức giá dưới 3 tỷ đồng gần như không còn ở khu vực các quận (cũ) của TP Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu không có giải pháp mạnh mẽ từ chính quyền và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở giá phù hợp hoặc nhà ở xã hội, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đối mặt với sự mất cân đối nghiêm trọng, tác động đến chất lượng sống của người dân cũng như sự ổn định của thị trường bất động sản trong tương lai.