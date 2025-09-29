“Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương”: Dấu ấn nhân văn trong hành trình 35 năm Hiệp hội Nhựa Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong suốt 35 năm phát triển, Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) không chỉ đóng vai trò cầu nối thúc đẩy sự phát triển của ngành, mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa những giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam (1990–2025), Hiệp hội đã khởi động chuỗi hoạt động cộng đồng với chương trình hiến máu nhân đạo mang chủ đề “Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương”, phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Chữ thập đỏ. Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 29/9/2025 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của hơn 300 cán bộ, nhân viên từ các doanh nghiệp hội viên ngành Nhựa.

Chương trình không chỉ hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh nguồn máu dự trữ đang sụt giảm, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp ngành Nhựa thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội, khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng.

Trong thông điệp gửi tới chương trình, Bà Nguyễn Thị Việt Hòa – Ủy viên Ban Chấp Hành Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Founder kiêm CEO của Công ty Cổ phần Asia Dragon (ADC) chia sẻ: “35 năm qua, ngành Nhựa Việt Nam không ngừng nỗ lực phát triển, đồng thời luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm với xã hội. Chương trình hiến máu hôm nay là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm xã hội của toàn ngành Nhựa Việt Nam. Tôi tin rằng, mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang lại sự sống, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương và những giá trị bền vững mà chúng tôi luôn hướng tới.”

Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Stavian cũng một lần nữa khẳng định rằng Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên trong ngành luôn coi trọng định hướng phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội. Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe về thuế carbon, tiêu chuẩn môi trường và các biện pháp phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường, các doanh nghiệp Nhựa đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ, minh bạch chuỗi cung ứng và ứng dụng số hóa, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, góp phần nâng cao uy tín, tạo dựng niềm tin và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng & xã hội.

Với sự hưởng ứng từ đội ngũ cán bộ, nhân viên và doanh nghiệp, chương trình “Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương” đã trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Đây cũng là thông điệp khẳng định sự phát triển của ngành Nhựa Việt Nam luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững và nhân văn cho cộng đồng.