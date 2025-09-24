Ống nhựa Ströman: Đẳng cấp Đức - Sức sống mới

(Ngày Nay) - Trong bức tranh phát triển hạ tầng và xây dựng hiện đại của Việt Nam, Ströman nổi lên như một thương hiệu tiên phong, mang trong mình chuẩn mực công nghệ Đức và khát vọng đồng hành cùng người Việt kiến tạo nên những công trình bền vững. Hơn cả một sản phẩm ống nhựa, Ströman chính là biểu tượng của chất lượng, uy tín và sự trường tồn, khẳng định vị thế dẫn đầu trên hành trình “Đẳng cấp Đức - Sức sống mới” cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Hai nhà máy sản xuất ống nhựa Ströman quy mô lớn được đặt tại tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh
Hành trình kiến tạo uy tín thương hiệu

Mang trong mình tinh hoa công nghệ đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Ströman đã có gần một thập kỷ không ngừng cải tiến, nghiên cứu và phát triển để đem đến cho thị trường Việt Nam những sản phẩm ống nhựa cao cấp, bền bỉ và chuẩn mực quốc tế.

Được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Á Đại Thành - thương hiệu Quốc gia, chất lượng Quốc gia với hơn ba thập kỷ dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Á Đại Thành được xây dựng trên nền tảng tài chính vững mạnh, tầm nhìn chiến lược và uy tín đã được khẳng định. Trong hệ sinh thái sản phẩm của Tập đoàn, ống nhựa và phụ kiện Ströman giữ vai trò sản phẩm chiến lược góp phần hoàn thiện các giải pháp toàn diện cho ngôi nhà và công trình Việt.

Từ những ngày đầu thành lập, Ströman đã xác định sứ mệnh: mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Đức, an toàn và bền vững, để mỗi công trình không chỉ bền vững với thời gian mà còn nâng tầm chất lượng sống.

Công nghệ chuẩn Đức - Chất lượng tiên phong

Với triết lý “Chất lượng làm nên thương hiệu”, Ströman luôn kiên định con đường đầu tư bài bản vào công nghệ và quản trị hiện đại.

Với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, hai nhà máy Ströman tại tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh được trang bị hệ thống máy móc đồng bộ, hiện đại, 100% nhập khẩu từ các tập đoàn hàng đầu châu Âu trong ngành ống nhựa như Krauss Maffei, Battenfeld Cincinnati, Sica (Đức), Zeppelin (Ý). Mỗi sản phẩm khi xuất xưởng đều đạt chuẩn khắt khe nhất về chất lượng và độ bền.

Bên cạnh đó, Ströman vận hành hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, được giám sát bởi các chuyên gia hàng đầu ngành ống nhựa đến từ Đức và Việt Nam. Nguyên liệu sản xuất là nhựa nguyên sinh cao cấp, nhập khẩu trực tiếp từ các tập đoàn uy tín toàn cầu như Borouge, SCG, AGC Group, Hyosung, Sabic… đảm bảo an toàn tuyệt đối, thân thiện môi trường, không lẫn tạp chất, không pha trộn.

Giải pháp toàn diện cho mọi công trình

Ströman cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng: ống nhựa uPVC, PP-R, HDPE, ống lưới dẻo, ống luồn dây điện, ống đóng giếng và hệ phụ kiện đồng bộ. Các sản phẩm nổi bật với tuổi thọ hơn 50 năm, khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất, chịu áp lực vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu từ nhà ở dân dụng, hạ tầng khu công nghiệp cho tới các công trình thủy lợi, nông nghiệp.

Nhờ phát huy lợi thế hệ thống phân phối rộng khắp của Tân Á Đại Thành, Ströman đã khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường Việt Nam với hơn 50 trung tâm chi nhánh và hơn 4.000 nhà phân phối, đại lý trải dài khắp cả nước.

Khẳng định vị thế qua những công trình trọng điểm

Sản phẩm ống nhựa Ströman đã và đang được lựa chọn trong nhiều dự án quy mô lớn: hệ thống cấp thoát nước của các khu đô thị mới tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các dự án thủy lợi trọng điểm tại miền Trung và Tây Nguyên… Đây chính là minh chứng sống động cho chất lượng và uy tín mà Ströman mang đến cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Sứ mệnh phát triển bền vững, cam kết cho tương lai

Không chỉ là sản phẩm, Ströman còn là biểu tượng của sự bền bỉ, an toàn và thân thiện với môi trường, góp phần vào sự phát triển hạ tầng, nâng tầm chất lượng sống và kiến tạo một tương lai xanh bền vững cho Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Ströman - Đẳng cấp Đức - Sức sống mới”, thương hiệu khẳng định cam kết không ngừng vươn cao, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu gia đình và công trình trên khắp Việt Nam hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Tìm hiểu thêm tại website: https://stroman.vn

