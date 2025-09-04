Google không phải bán trình duyệt Chrome nhưng phải chia sẻ dữ liệu với đối thủ

(Ngày Nay) - Dù chia sẻ dữ liệu sẽ củng cố sức mạnh cho đối thủ trong kinh doanh quảng cáo của Google, nhưng việc không phải bán đi Chrome hay Android đã loại bỏ một mối lo ngại lớn với các nhà đầu tư.

Một thẩm phán tại Washington ngày 2/9 đã ra phán quyết rằng Google sẽ không phải bán trình duyệt Chrome của mình.

Đây được xem là một chiến thắng hiếm hoi cho các hãng công nghệ lớn trong cuộc chiến với các cơ quan thực thi luật chống độc quyền của Mỹ.

Tuy nhiên, phán quyết cũng yêu cầu Google phải chia sẻ dữ liệu với các đối thủ để mở ra sự cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Thẩm phán liên bang Amit Mehta cũng phán quyết rằng Google có thể giữ lại hệ điều hành Android. Cùng với Chrome, Android là công cụ giúp thúc đẩy mảng kinh doanh quảng cáo trực tuyến đang thống trị thị trường của Google.

Mặc dù việc chia sẻ dữ liệu với các đối thủ cạnh tranh sẽ củng cố sức mạnh cho các đối thủ trong mảng kinh doanh quảng cáo của Google, nhưng việc không phải bán đi Chrome hay Android đã loại bỏ một mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư, vì họ xem đây là những mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hoạt động kinh doanh của Google.

Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tăng 7,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 2/9, khi các nhà đầu tư phấn khởi trước phán quyết của thẩm phán.

Phán quyết này cũng là một sự giải tỏa cho Apple và các nhà sản xuất thiết bị, trình duyệt web khác. Thẩm phán Mehta cho biết, họ có thể tiếp tục nhận các khoản thanh toán chia sẻ doanh thu quảng cáo từ Google cho các lượt tìm kiếm trên thiết bị của họ.

Trước đó, các cơ quan chống độc quyền cho rằng các khoản thanh toán béo bở đã loại bỏ các đối thủ trong lĩnh vực tìm kiếm. Các nhà phân tích của Morgan Stanley năm ngoái cho hay Google trả cho Apple 20 tỷ USD mỗi năm.

Google đang phải đối mặt với một mối đe dọa lớn từ các công cụ AI ngày càng phổ biến, vốn đã bắt đầu làm xói mòn vị thế thống trị của Google. Nếu được phép truy cập vào dữ liệu mà Google được yêu cầu phải chia sẻ, các công ty AI có thể thúc đẩy việc phát triển chatbot của mình và trong một số trường hợp là cả các công cụ tìm kiếm và trình duyệt web dựa trên AI.

Trong một bài đăng trên blog, Google đã bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến người dùng và quyền riêng tư của họ, và công ty đang xem xét kỹ lưỡng phán quyết này.

Trước đó, Google cho biết, họ có kế hoạch kháng cáo, có nghĩa là có thể phải nhiều năm công ty mới bị yêu cầu phải thực hiện phán quyết. Vụ kiện này có khả năng sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao.

Phán quyết này là kết quả của một cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm giữa một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới và Chính phủ Mỹ, nơi các nhà lập pháp và quản lý về chống độc quyền từ lâu đã đặt câu hỏi về sự thống trị thị trường của các hãng công nghệ lớn.