Hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản (Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy chương trình “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” (Ngày Nay) - Việt Nam kiên định thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, giữ vững cam kết tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là kiến trúc sư của hòa bình bền vững.

Bổ sung quy định mới với hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, thân thể nhà giáo (Ngày Nay) - Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo.

Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 7: Nguy cơ sa thải hàng loạt treo lơ lửng (Ngày Nay) - Nhà Trắng ngày 6/10 đã cảnh báo về tình huống sa thải các nhân viên chính phủ do tình trạng đóng cửa một phần khi tình trạng bế tắc có vẻ sẽ kéo dài.

Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội (Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.

Tổng thống Mỹ dọa dùng luật từ thế kỷ 19 để điều quân tới các thành phố (Ngày Nay) - Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa này giữa lúc giới chức bang Illinois và Oregon tiến hành khởi kiện vào sáng cùng ngày nhằm ngăn cản chính quyền của ông đưa Vệ binh Quốc gia tới Chicago, Portland.

Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 (Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có nơi nơi to đến rất to.

Hệ thống Pharmacity bày bán nhiều sản phẩm của các thương hiệu lạ lẫm? (Ngày Nay) - Sau sự việc đáng tiếc liên quan đến Herbitech, dẫn đến phải thu hồi sản phẩm, đền tiền, dư luận đặt câu hỏi về “bộ lọc” đối tác của Pharmacity chặt chẽ thế nào? Tương tự Herbitech, nhiều cái tên còn xa lạ đang xuất hiện trên quầy thuốc Pharmacity, khiến khách hàng hoài nghi về chất lượng.

Dự án Charm Resort Long Hải: Sau kiến nghị khởi tố, chủ đầu tư bị ‘điểm tên’ vì nợ thuế hơn 106 tỷ đồng (Ngày Nay) - Trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) kỳ khóa sổ tháng 8/2025, chủ đầu tư Dự án Charm Resort Long Hải được xác định nợ thuế số tiền khoảng 106,6 tỷ đồng.