Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 vào 124 trường công lập năm học 2026-2027

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu cho 124 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Tổng chỉ tiêu của các trường là 1.820 lớp và 81.048 học sinh.

Cụ thể, Hà Nội giao 119 trường trung học phổ thông công lập với 1.742 lớp và 78.318 học sinh; giao 1 trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao là Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú tuyển 10 lớp 10 với 400 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu của 4 trường trung học phổ thông chuyên là 78 lớp và 2.730 học sinh.

Thông tin chỉ tiêu cụ thể như sau: