Top 6 lộ diện, KSM Audit Competition 2026 chuẩn bị bước vào vòng chung kết

(Ngày Nay) - Vòng Chung kết cuộc thi KSM Audit Competition 2026 sẽ diễn ra vào 18h ngày 29/5 tại phòng hội thảo B101-102, tòa nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân .

Sau ba vòng thi, cuộc thi đã xác định được 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào chặng đua cuối cùng. Theo Ban tổ chức, đêm Chung kết sẽ gồm bốn phần thi: Warm-up, Teamwork, Speed up và Final Round.

Đây được xem là cơ hội để các thí sinh thể hiện kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán, đồng thời khẳng định khả năng tư duy phản biện, xử lý tình huống và bản lĩnh trước áp lực.

Bên cạnh phần tranh tài của Top 6, chương trình cũng mở đăng ký cho khán giả tham dự. Ban tổ chức cho biết người tham gia có thể quan sát trực tiếp cách các thí sinh giải quyết các bài toán thực tiễn, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm và góc nhìn về môi trường nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán.

KSM Audit Competition là sân chơi học thuật dành cho sinh viên quan tâm đến ngành kiểm toán, góp phần tạo môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Năm nay, cuộc thi mang chủ đề “Hit the Road – Conquer Your Goal”.

Ban tổ chức nhận đăng ký tham dự vòng Chung kết đến hết ngày 29/5.