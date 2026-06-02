Quy mô, số lượng thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 một số địa phương tăng mạnh

(Ngày Nay) - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62 nghìn so với năm trước. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp), theo đó, tại một số nơi, quy mô, số lượng thí sinh tăng mạnh so với trước.

Một số địa phương tăng quy mô, số lượng thí sinh dự thi

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước; kỳ thi sẽ được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tăng hơn 50% so với năm 2025. Ninh Bình dự kiến 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp) theo đó quy mô, số lượng thí sinh một số tỉnh tăng mạnh so với trước đây.

Việc sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh đòi hỏi công tác quản lý, điều hành trong tổ chức kỳ thi phải chặt chẽ hơn.

“Các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây”, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương cho biết khi báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Chủ động các phương án, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Cho đến thời điểm này tất cả các tỉnh/thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố và phân công các thành viên của Ban Chỉ đạo; Tại địa phương, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính đều đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, phương án dự phòng và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng tham gia chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật trong quy chế nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các địa phương và lực lượng tham gia tổ chức thi nhanh chóng thích ứng. Tuy nhiên, có khó khăn là tại một số địa phương có sự thay đổi lớn, tăng mạnh về quy mô, số lượng thí sinh tham gia dự thi do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thêm vào đó, do kỳ thi được tổ chức vào tháng 6, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như nắng nóng, dông lốc, mưa bão, lũ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thi theo kế hoạch, trong đó chú trọng đến an ninh, an toàn địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, xây dựng phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra, nhất là đối với các địa phương mới sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương có những điểm thi ở địa bàn khó khăn, phức tạp, dự kiến có thể ảnh hưởng bởi thiên tai bất thường.

Đồng thời, cần tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi, tránh tự ý xử lý các tình huống phát sinh ngoài quy định, bảo đảm mọi sự việc được giải quyết đúng quy chế và đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 so với năm 2025. Thành phố đã bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn thành phố đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và toàn thể hệ thống chính trị. Vì vậy, các văn bản quan trọng ban hành từ sớm, Ban Chỉ đạo thi thành phố và cấp phường, xã được thành lập và sớm ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi, kiểm tra thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ thi, đồng thời tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và các phương án bảo đảm tổ chức kỳ thi tại các phường, xã và các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh thông tin, năm 2026 Sơn La có hơn 14 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 7% so với năm trước.

Ông cho biết, năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số 75 xã, phường của tỉnh có 28 đơn vị có điểm thi, trong khi lực lượng phục vụ kỳ thi và học sinh phân bố trên toàn địa bàn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã, phường trong việc huy động lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên và các lực lượng hỗ trợ khác. Tỉnh đã phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì và phối hợp.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, tỉnh đã chủ động chuẩn bị các giải pháp phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao theo khuyến cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, các phương án ứng phó với mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất cũng được xây dựng chi tiết. Sơn La đã rà soát các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai để kịp thời hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bộ, ngành và địa phương. Qua kiểm tra và báo cáo tại hội nghị, các địa phương đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực, công tác tập huấn cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo Bộ trưởng, bên cạnh những khó khăn ban đầu, mô hình mới cũng tạo nhiều thuận lợi khi chính quyền cơ sở gần trường học và học sinh hơn. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo như tổ chức các tổ hỗ trợ liên xã, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tổ chức kỳ thi.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của công tác chuẩn bị đối với thành công của kỳ thi, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản, quy trình và phương án tổ chức để bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian thực hiện.

Bộ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo thi các địa phương duy trì kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

“Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh.