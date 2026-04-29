Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của từng trường

(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Theo số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, một số trường trung học phổ thông có điểm chuẩn top đầu trong các năm qua có “tỷ lệ chọi” như sau: Yên Hòa có số nguyện vọng đăng ký/chỉ tiêu là 2.661/765 (tức là tỷ lệ chọi khoảng 1/3,5); Cầu Giấy với 2.624 nguyện vọng/720 chỉ tiêu (1/3,6); Phan Đình Phùng với 1.898/720 (1/2,6); Nguyễn Thị Minh Khai với 1.881/675 (1/2,8). Hai trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 là Kim Liên và Lê Quý Đôn - Hà Đông lần lượt có “tỷ lệ chọi” là 2.155/765 (1/2,8); Lê Quý Đôn - Hà Đông 2.338/765 (1/3)...

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Hà Nội có 126 trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh học sinh lớp 10, gồm 122 trường không chuyên và 4 trường chuyên. Theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Các nguyện vọng 1, 2, 3 sẽ được xét song song cho đến khi hết thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các nguyện vọng 2 và 3. Mỗi thí sinh được xét theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng, do đó, thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, dù đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 cũng không được xét vào các nguyện vọng đó nữa. Vì vậy, không xảy ra trường hợp một thí sinh đỗ 2-3 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, hoặc từ chối nhập học nguyện vọng trước để học nguyện vọng sau.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 của Hà Nội năm 2026 là tổng điểm 3 bài thi môn Toán, môn Ngữ văn, môn Ngoại ngữ cộng với điểm ưu tiên (nếu có) và điểm khuyến khích (nếu có). Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Chỉ những học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 mới được xét tuyển.

Với gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, Hà Nội dự kiến tổ chức khoảng 250 điểm thi với trên 5.400 phòng thi để đáp ứng quy mô kỳ thi. Dự kiến chậm nhất ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi; điểm chuẩn trúng tuyển cũng sẽ được công bố cùng ngày.