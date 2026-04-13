Thí sinh lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi vào lớp 10 Hà Nội

(Ngày Nay) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 10 đến hết 17/4 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Trong khoảng thời gian này thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng.

Từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Trong thời gian đăng ký, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) và phải hoàn thành trước 24 giờ ngày 17/4/2026. Sau thời hạn này, các em không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không bị giới hạn theo khu vực như trước đây. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Về phương thức tuyển sinh, các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với một kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu để đảm bảo an toàn khi đăng ký. Các em lưu ý cân nhắc kỹ trước khi đăng ký cũng như trước khi đổi nguyện vọng để đảm bảo nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện học tập và định hướng trong tương lai.

Trước đó, từ ngày 4/4 đến 17 giờ ngày 6/4, các học sinh có thời gian đăng ký thử nghiệm. Từ thực tế 3 ngày tập dượt đăng ký trên hệ thống, nhiều phụ huynh lo lắng khi có thể biết được số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường, từng nguyện vọng, đặc biệt là khi số lượng nguyện vọng tăng nhanh ở các trường tốp đầu cũng như những trường ở khu vực ngoại thành.

Theo đó, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng 2 nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 0,5 điểm. Nếu tiếp tục không trúng tuyển, thí sinh được xét nguyện vọng 3 với điều kiện điểm cao hơn điểm chuẩn tối thiểu 1 điểm. Quy định này được đánh giá là linh hoạt hơn, góp phần tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng mạnh so với khoảng 120.000 học sinh của năm trước. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong nội dung chương trình lớp 9.