Hà Nội: Quán bar A9 Club hoạt động bất chấp quy định, chính quyền “gặp khó”?

Điển hình là trường hợp quán bar A9 Club (37 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nằm cách không xa trụ sở UBND phường và Công an phường Mỹ Đình 2, quán bar này từ lâu đã được nhiều “dân chơi” truyền tai nhau rằng đây là địa điểm “ăn chơi tới bến” – nơi có thể thoải mái “phê pha” thâu đêm với đủ các loại rượu mạnh, bia, chất kích thích, shisha, bóng cười… mà không lo bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo chân các “dân chơi”, PV Ngày Nay đã có mặt tại quán bar A9 Club và ghi nhận được thực trạng đáng báo động tại đây. Chỉ cần đứng ở bên ngoài A9 Club cũng đã có thể cảm nhận được sự rung lắc, tiếng nhạc đập ầm ầm bên trong quán bar này.

Ghi nhận thực tế cho thấy, quán bar A9 Club có 2 tầng, hoạt động như một vũ trường "trá hình" với sân khấu, quầy DJ, quầy bar, hệ thống đèn led nháy nhiều màu sắc, màn hình lớn và hệ thống loa công suất rất lớn. Trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc chát chúa, hàng trăm dân chơi đang say sưa thác loạn, uống rượu bia và hút bóng cười.

Để thu hút các “dân chơi”, cơ sở A9 Club thường xuyên thuê những vũ công nam nữ ăn mặc hở hang, biểu diễn những màn nhảy nhót uốn éo với những động tác vô cùng phản cảm. Đáng chú ý, quá trình ghi nhận thực tế cho thấy, A9 Club hoàn toàn không hề kiểm soát lửa tuổi khách hàng vào quán; khi bất kỳ ai chỉ cần có tiền là có thể thoải mái vào quán thác loạn.

Cơ sở A9 Club cũng không hề kiểm soát nguy cơ khách hàng có thể mang những loại chất kích thích, thậm chí là ma tuý vào bên trong quán để sử dụng. Tại cơ sở này, chi phí cho mỗi bàn có giá dao động từ 1 – 5 triệu đồng/bàn; khung giờ hoạt động của quán là từ 21h ngày hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau; bất chấp các quy định của pháp luật về giờ đóng cửa.

Là mặt hàng “chủ lực” đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, bóng cười được A9 Club bán tràn lan, thậm chí là khuyến khích khách hàng sử dụng, với nhiều chương trình khuyến mãi, càng mua nhiều càng được giảm giá sâu. Bóng cười tại A9 Club có giá khoảng 170 nghìn đồng/quả; nếu khách hàng mua bóng cười theo “combo” 10, 30, 50, 100 quả thì được ưu đãi với giá khoảng 123-140 nghìn đồng/quả.

Càng về khuya, không khí tại A9 Club càng trở nên sôi động. Bóng cười cũng được các nhân viên quán bơm không ngớt tay thành những chùm lớn để bán cho khách hàng. Nhẩm một phép tính đơn giản, vào thời điểm đông khách, số lượng bóng cười mà A9 Club bán mỗi đêm có thể lên tới hàng nghìn quả, thu về nguồn lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng/ngày.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, hoạt động quá giờ quy định và buôn bán bóng cười, tụ tập nhiều đối tượng có lai lịch không rõ ràng đến ăn nhậu, sử dụng chất kích thích… đã diễn ra ngang nhiên từ lâu tại cơ sở A9 Club, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều hộ dân và gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh sự việc tới chính quyền địa phương, cụ thể là Công an phường Mỹ Đình 2, tuy nhiên tình trạng này vẫn không được giải quyết dứt điểm. Quá trình tuần tra, kiểm tra địa bàn, không hiểu vì lý do gì mà Công an phường Mỹ Đình 2 chưa nắm được thông tin về các dấu hiệu vi phạm, dẫn tới việc chưa có biện pháp xử lý triệt để, khiến cho tình trạng này liên tục tiếp diễn, cuộc sống của người dân cũng vì thể mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khi hầu hết các quán bar, karaoke... chấp nhận tạm đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, thì quán bar A9 Club từng bị báo chí phản ánh về việc ất chấp lệnh cấm để hoạt động "chui" suốt mùa dịch. Điều nay cho thấy, A9 Club có dấu hiệu coi thường các quy định của pháp luật, chống lệnh chính quyền cũng như phớt lờ sự kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Theo quy định, bóng cười hiện chưa được xếp vào danh mục chất cấm, vì vậy nếu vi phạm kinh doanh khí không rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt từ 23 – 25 triệu đồng đối với hộ kinh doanh, và từ 53 – 55 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Trong khi đó, lợi nhuận thu về từ việc buôn bán bóng cười có thể lên tới vài trăm triệu đồng mỗi đêm. Đây có lẽ là lý do khiến cho những cơ sở hoạt độnhg vũ trường “trá hình” như A9 Club bất chấp dùng mọi thủ đoạn, hình thức ngụy trang để cất giấu và buôn bán bóng cười.

Thực trạng đáng báo động đang diễn ra tại cơ sở A9 Club làm dấy lên dấu hỏi lớn về việc phải chăng chính quyền sở tại đang “gặp khó”, thậm chí có phần bị động trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở bán bóng cười, kinh doanh quá giờ quy định trên địa bàn…; dấu hiệu “làm ngơ” trước sai phạm khiến tình trạng buôn bán bóng cười và mối nguy tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý trá hình tại địa bàn phường Mỹ Đình 2 đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Liên quan đến sự việc này, PV Ngày Nay đã nhiều lần liên hệ với UBND phường Mỹ Đình 2; tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được phản hồi từ đại diện chính quyền địa phương về những dấu hiệu sai phạm tại quán bar A9 Club.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!