Hạ tầng tỷ đô “thắp lửa” Hậu Nghĩa, Imperia Grand Plaza Đức Hoà đón sóng tăng giá

(Ngày Nay) - Những tuyến huyết mạch trị giá hàng trăm nghìn tỷ như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An đang tạo lực đẩy chưa từng có cho thị trường địa ốc Hậu Nghĩa. Nằm ở “điểm rơi” hạ tầng, Imperia Grand Plaza Đức Hòa hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới giao thông chiến lược kết nối trực diện TP.HCM và toàn vùng.

Hậu Nghĩa trước chu kỳ tăng trưởng mới nhờ cú hích hạ tầng

Trong vài năm tới, Hậu Nghĩa - Tây Ninh (Đức Hòa cũ) được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm triển khai đồng bộ.

Trước hết là Vành đai 3 TP.HCM, tuyến huyết mạch kết nối trực tiếp Hậu Nghĩa với trung tâm thành phố. Dự án đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe cuối năm 2025. Khi hoàn thành, Vành đai 3 không chỉ giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu mà còn rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra cơ hội giao thương mạnh mẽ giữa Hậu Nghĩa và các quận trung tâm TP.HCM.

Tiếp theo là Vành đai 4 TP.HCM được ví như “siêu vành đai”, dài hơn 207 km với vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, kết nối liên hoàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Dự án dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2028. Là địa phương có chiều dài tuyến lớn nhất (chiếm 40% toàn tuyến), Tây Ninh được đánh giá là tỉnh hưởng lợi trực tiếp với 78,3 km đi qua 15 xã, trong đó có xã Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh… Khi đi vào vận hành, Vành đai 4 sẽ rút ngắn 30–40% thời gian kết nối từ Tây Ninh đến TP.HCM và các đô thị vệ tinh, đồng thời tạo hành lang vận tải chiến lược qua Bến Lức – ĐT830, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, thu hút FDI và kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ.

Bên cạnh đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cũng là trục kết nối chiến lược, bắt đầu từ Vành đai 3 tại Củ Chi và kết thúc ở Quốc lộ 22 (Bến Cầu, Tây Ninh). Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2027, kết nối trực tiếp với cao tốc Phnom Penh - Bavet (Campuchia), hình thành trục liên vận quốc tế TP.HCM - Tây Ninh - Phnom Penh.

Cuối cùng, cao tốc Đức Hòa – Mỹ An với tổng mức đầu tư dự kiến 29.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn triển khai. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ trở thành trục kết nối chiến lược giữa Tây Bắc TP.HCM - Long An (cũ) - Đồng Tháp (cũ), đồng thời liên thông trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam phía Tây và các tuyến hướng tâm về TP.HCM. Đây sẽ là mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giúp Hậu Nghĩa không chỉ kết nối thuận tiện với TP.HCM mà còn mở rộng cửa ngõ giao thương đến toàn bộ khu vực Tây Nam Bộ.

Sự cộng hưởng của bốn dự án hạ tầng chiến lược này đã và đang biến Hậu Nghĩa thành “điểm nút” giao thông mới của vùng, rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa và di chuyển, tạo cú hích mạnh cho giá trị bất động sản, thu hút dòng vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn khu vực.

Imperia Grand Plaza Đức Hòa: Lợi thế “điểm rơi” hạ tầng, tiềm năng sinh lời vượt trội

Tận dụng trọn vẹn lợi thế từ làn sóng đầu tư hạ tầng, chuỗi shophouse thuộc dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt bậc. Nằm ngay mặt tiền đường 3/2, trục thương mại sầm uất bậc nhất trung tâm Hậu Nghĩa, dự án tọa lạc tại vị trí kết nối trực tiếp với Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và cao tốc Đức Hòa - Mỹ An. Khi các tuyến đường này lần lượt hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Hậu Nghĩa đến TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ được rút ngắn đáng kể, đưa khu vực này trở thành điểm nút giao thương mới của vùng.

Giới chuyên gia dự báo, giá trị shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hoà sẽ tăng trưởng theo từng mốc hoàn thiện hạ tầng. Ngay từ giai đoạn khởi công và thông xe từng phần của các tuyến đường huyết mạch, giá bán đã có xu hướng nhích lên nhờ kỳ vọng thị trường. Khi mạng lưới giao thông đi vào vận hành đồng bộ, đặc biệt giai đoạn 2025–2028, lưu lượng người và phương tiện đổ về trung tâm Hậu Nghĩa dự kiến tăng mạnh, kéo theo doanh thu khai thác thương mại và giá thuê mặt bằng tầng trệt. Các shophouse tại đây được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng giá vượt trội.

Không chỉ hưởng lợi từ yếu tố kết nối, Imperia Grand Plaza Đức Hoà còn đón đầu luồng dịch chuyển dân cư và thương mại theo xu hướng mở rộng không gian đô thị của TP.HCM. Giai đoạn 2025–2030, các khu vực vệ tinh phía Tây, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và hành lang logistics sẽ trở thành điểm đến của cư dân mới, chuyên gia nước ngoài lẫn khách thương mại. Sự hoàn thiện của hệ thống giao thông càng thúc đẩy tốc độ dịch chuyển về các đô thị vệ tinh nhanh hơn, tạo nguồn cầu lớn và ổn định cho những sản phẩm vừa ở vừa kinh doanh như shophouse.

Với lợi thế “điểm rơi” hạ tầng, vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng tăng giá rõ rệt, Imperia Grand Plaza Đức Hòa là lựa chọn ưu tiên cho những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời an toàn, ổn định, đồng thời hưởng lợi kép từ giá trị tài sản gia tăng và dòng tiền khai thác kinh doanh lâu dài.