The Parkland: Lợi thế kép với không gian sống xanh hiện đại và biên độ tăng giá vượt trội

(Ngày Nay) - Khu Đông Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng an cư, tiềm năng sinh lời hấp dẫn với giá căn hộ thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung Hà Nội. Trong bối cảnh đó, The Parkland tại Imperia Ocean City chính là lựa chọn lý tưởng khi sở hữu không gian sống xanh hiện đại và biên độ tăng giá vượt trội.

Lợi thế kép của bất động sản cao tầng tại khu Đông Hà Nội

Khu Đông Hà Nội đang trải qua giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất trong thập kỷ qua, nhờ tốc độ đô thị hóa vượt bậc và hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đồng loạt triển khai. Cụ thể, dân số khu vực này đã vượt mốc 90.000 người, và tiếp tục tăng thêm 10.000–15.000 cư dân mỗi năm, chủ yếu từ dòng di cư ổn định của cư dân trẻ từ nội thành và các tỉnh lân cận. Sự dịch chuyển này, kết hợp với các khu đô thị quy mô lớn như Ocean City (1.200ha), đang định hình khu Đông thành một cực sống mới rõ nét trên bản đồ phát triển Thủ đô.

Không chỉ dẫn đầu về đô thị hóa mà khu Đông Hà Nội còn sở hữu tiềm năng sinh lời hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. Khảo sát thực tế cho thấy, giá bất động sản Hà Nội duy trì đà tăng 10–15%/năm, trong khi đó khu Đông dẫn đầu tốc độ tăng trưởng giá lên đến 20%. Mặc dù có nổi bật nhờ dư địa phát triển lớn nhưng mức giá căn hộ cùng phân khúc khu Đông vẫn đang thấp hơn khoảng 20% so với khu Tây. Đây cũng là lý do khiến thanh khoản căn hộ khu Đông luôn ở mức đầu thị trường liên tiếp trong 3 năm gần đây.

Theo dự báo chuyên gia, từ cuối 2025 đến đầu 2026, nguồn cung mới tại Hà Nội dự kiến đạt 30.000 - 32.000 sản phẩm, trong đó khu Đông sẽ chiếm tỷ trọng lớn khi “gánh” gần một nửa nguồn cung toàn thị trường nhờ vị thế chiến lược. “Liệu có đủ cư dân để đảm bảo giá trị bền vững cho các căn hộ?” là câu hỏi được cả người mua để ở thực lẫn nhà đầu tư thông minh quan tâm. Tại khu Đông, câu trả lời rõ ràng và thuyết phục là “có”, và ngày càng đông, nhờ tốc độ tăng dân số ổn định cùng sức hút từ hạ tầng và môi trường sống hiện đại. Chính vì thế, căn hộ khu Đông luôn là sự lựa chọn hấp dẫn trên thị trường Hà Nội cuối năm 2025 và giai đoạn đầu 2026.

The Parkland, nơi an cư lý tưởng - đầu tư sinh lời hiệu quả phía Đông thủ đô

Tại khu Đông, trong hệ sinh thái Imperia Ocean City do MIK Group phát triển với thiết kế từ NBBJ (Mỹ) và Ong & Ong (Singapore), The Parkland hội tụ đầy đủ các yếu tố: tổng giá hợp lý, biên độ tăng giá tốt, giá trị sống vượt chuẩn. The Parkland nằm tại tâm điểm Ocean Park 2. Với quy mô 33,68 ha, The Parkland bao gồm các loại hình sản phẩm đa dạng như studio, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, duplex và penthouse, đáp ứng nhu cầu từ gia đình trẻ đến nhà đầu tư cao cấp.

Dự án còn được kiến tạo theo hình thái Sông - Đảo - Núi, mang phong cách sống hiện đại, nhịp xanh và tiện ích đô thị kết nối mạch lạc. Lấy cảm hứng từ mô hình đô thị kiểu Mỹ nhưng hòa quyện hài hòa với cảnh quan Việt Nam, dự án tạo nên quần đảo đô thị sống động với công viên trung tâm 3,6 ha, hồ nước uốn lượn, các đảo tiện ích độc lập mặt nước và những tòa tháp xanh vươn cao như những đỉnh núi đón gió.

Tại The Parkland, khái niệm “nhà” được mở rộng vượt ra ngoài bốn bức tường: nhà là công viên rợp bóng, là mặt hồ thanh thoát, là nơi tâm trí trở về tự nhiên sâu nhất. Hệ thống tiện ích nội khu phong phú, từ sky garden, clubhouse, shophouse đến các khu vực vận động và sinh hoạt văn hóa, giúp cư dân tận hưởng lối sống "City in the Park", nơi đô thị thoát khỏi khuôn mẫu truyền thống, với tòa nhà, công viên, mặt nước và tuyến phố xanh đan xen hài hòa.

Về mặt giá trị đầu tư, The Parkland đang ghi nhận mức giá bán hấp dẫn chỉ từ 59 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT), vốn ban đầu khoảng 800 triệu đồng, với chính sách hỗ trợ lãi suất 0%. Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 58 m² có giá từ 3,48 tỷ đồng, được đánh giá là có giá tốt bậc nhất thị trường so với tiềm năng tăng giá cao, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội có mức giá trung bình gần 100 triệu đồng/m2.

Sở hữu các căn hộ The Parkland, cư dân hoàn toàn yên tâm với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp từ các thương hiệu quốc tế như Hansol (sàn gỗ), Valspar (sơn tường), Toto (thiết bị vệ sinh)… cùng tiến độ xây dựng nhanh chóng và cam kết phát triển bền vững. Trong bối cảnh tốc độ tăng giá nhà gấp gần 2 lần mức tăng thu nhập, The Parkland không chỉ mang lại không gian sống xanh mà còn hứa hẹn lợi nhuận cao với chất lượng sản phẩm vượt trội.

Có thể nói, bất động sản cao tầng tại khu Đông Hà Nội đang mang lại lợi thế kép rõ rệt: giá trị tài sản tăng trưởng bền vững nhờ hạ tầng và đô thị hóa, cùng chất lượng sống vượt trội nhờ không gian xanh rộng lớn. Với những dự án tiên phong như The Parkland, khu vực này không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời hiệu quả, mang lại giá trị bền vững cho người mua nhà.