Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024

Theo đó, kịch bản tích cực có thể xảy ra khi được sự ủng hộ của dòng tiền và chỉ hé lộ vào 6 tháng cuối năm 2024. Điểm tích cực trong cả hai kịch bản, rủi ro giảm giá sâu của VN- Index kể từ ngưỡng hiện tại là khó xảy ra, do định giá của hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn đang ở mức thấp.

Đầu tiên, kịch bản cơ sở (VN-Index 1.000 - 1.280 điểm) xảy ra khi kinh tế Mỹ hạ cánh mềm nhưng lạm phát dai dẳng. FED chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ quý III/2024, với tốc độ cắt giảm chậm (0,75% trong năm 2024 như Plot dot hiện tại). Kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, Trung Quốc tiếp tục suy thoái.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,6%. Lãi suất VND tiếp tục duy trì ở mức thấp. Do đó, chênh lệch lãi suất USD, VND vẫn cao và kéo dài xuyên suốt năm 2024, áp lực lên tỷ giá USD, VND vẫn hiện hữu. Sự mất giá chủ yếu tập trung vào nửa đầu năm 2024 và sau đó phục hồi dẩn vào cuối năm. Thế nhưng, dự trù giảm nhẹ so với năm 2023 (VND mất giá 1,6% so với USD).

Khi đó, các biện pháp, chính sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán cần thêm thời gian để phát huy tác dụng. Thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, trong khi áp lực trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 vẫn còn rất lớn.

Đối với kịch bản tích cực (VN- Index 1.140 - 1400 điểm) là khi kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm”, tuy nhiên lạm phát vẫn giảm nhanh hơn kỳ vọng. FED cắt giảm lãi suất sớm, từ giữa quý II/2024, tỷ lệ cắt giảm sâu (> 1,50% trong năm 2024). Kinh tế thế giới tăng trưởng tốt hơn dự báo, kinh tế Trung Quốc phục hồi tích cực. Điều này chỉ bắt đầu bộc lộ từ nửa cuối năm 2024.

Đồng thời, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 6,0%. Lãi suất VND tiếp tục duy trì ở mức thấp. Vậy nhưng, do FED mạnh tay cắt giảm lãi suất USD, chênh lệch lãi suất USD, VND giảm nhanh. Áp lực lên tỷ giá không đáng kể (VND mất giá ít hơn 1% so với USD).

Song song đó, các biện pháp, chính sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phát huy hiệu quả mạnh mẽ và có tính lan tỏa. Đặc biệt là các chính sách liên quan tới thị trường bất động sản, ngành ngân hàng.