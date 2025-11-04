Hải Phòng trước cơ hội mới từ tầm nhìn UNESCO và hợp tác Sovico

(Ngày Nay) - Trong dòng chảy phát triển năng động của các đô thị Việt Nam, Hải Phòng đang nổi lên như một thành phố hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “thành phố âm nhạc” – nơi sáng tạo trở thành sức sống, và bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng bằng nhịp điệu của thời đại mới.

Khát vọng đó giờ đây càng được tiếp thêm động lực, khi tầm nhìn toàn cầu của UNESCO về sáng tạo đô thị đang được hiện thực hóa bằng những bước đi cụ thể, trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa UNESCO và Tập đoàn Sovico – một doanh nghiệp Việt tiên phong đồng hành trong sứ mệnh phát triển bền vững dựa trên văn hóa và tri thức.

Sáng tạo – linh hồn của phát triển đô thị

UNESCO từ lâu đã xác định “sáng tạo” không chỉ là động lực của kinh tế tri thức, mà còn là linh hồn giúp mỗi đô thị định hình bản sắc riêng. Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO được hình thành với tầm nhìn biến văn hóa, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo thành nền tảng của phát triển bền vững – nơi các đô thị không chỉ cạnh tranh bằng hạ tầng hay công nghệ, mà còn bằng khả năng truyền cảm hứng, kết nối con người, và tôn vinh di sản.

Theo UNESCO, một “thành phố sáng tạo” không phải là nơi có nhiều công trình hiện đại nhất, mà là nơi người dân được khuyến khích tham gia sáng tạo – từ nghệ sĩ, doanh nhân đến cộng đồng địa phương. Ở đó, di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn được “kích hoạt” để tạo ra giá trị mới. Đây chính là điểm then chốt trong hành trình chuyển mình của nhiều đô thị trên thế giới, từ Seoul, Melbourne đến Berlin, và cũng là hướng đi mà các thành phố Việt Nam đang hướng tới.

Trong tầm nhìn đó, Việt Nam đang dần hiện diện đậm nét hơn trên bản đồ sáng tạo toàn cầu với Hà Nội – Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế; Hội An – di sản sống của giao thoa văn hóa; và trong tương lai gần, Hải Phòng hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng tiếp theo trong lĩnh vực âm nhạc – một thành phố mang trong mình cả nhịp sống sôi động của công nghiệp lẫn chiều sâu văn hóa vùng biển.

Khi tầm nhìn toàn cầu gặp hành động cụ thể

Giữa bối cảnh ấy, sự kiện UNESCO và SOVICO ký kết hợp tác chiến lược được xem như một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển sáng tạo tại Việt Nam. Thỏa thuận này không chỉ dừng ở cam kết hỗ trợ kỹ thuật hay tài chính, mà còn mở ra mô hình hợp tác mới – nơi doanh nghiệp Việt đồng hành cùng UNESCO trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục, gìn giữ di sản và lan tỏa các giá trị bền vững.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một tập đoàn tư nhân Việt Nam tham gia hợp tác toàn diện với UNESCO trong tầm nhìn dài hạn, hướng đến phát triển con người, tri thức và đô thị. Từ góc độ đó, SOVICO không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là “đối tác văn hóa” – góp phần kết nối giá trị toàn cầu với bản sắc địa phương, đưa những mục tiêu của UNESCO về gần hơn với đời sống cộng đồng.

Với định hướng ấy, những chương trình hợp tác trong tương lai có thể mở ra nhiều cơ hội cho các địa phương đang định hình bản sắc sáng tạo – từ hỗ trợ các dự án văn hóa, nghệ thuật, đến đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản và phát triển bền vững. Hải Phòng, với vị thế là đô thị công nghiệp – cảng biển chiến lược, đang đứng trước cơ hội hiếm có để gắn kết năng lực sáng tạo với chính quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mình.

Hải Phòng – khát vọng định hình Thành phố Âm nhạc

Không chỉ nổi tiếng là thành phố hoa phượng đỏ, Hải Phòng còn là cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi từ Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Trần Hoàn, Ngô Thụy Miên cho đến thế hệ ngày nay như Vũ Tự Lân, Duy Thái, Vũ Ngọc Quang, Thế Vinh, Tùng Ngọc.. Âm nhạc ở Hải Phòng không chỉ vang lên trên sân khấu, mà len lỏi trong từng góc phố, bến cảng, và cả trong đời sống người dân – vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa thấm đẫm chất trữ tình của miền biển.

Chính điều đó khiến ý tưởng về một “Thành phố Âm nhạc” không còn là khát vọng xa xôi, mà hoàn toàn có cơ sở. Hải Phòng đang có trong tay những yếu tố mà một đô thị sáng tạo cần: hạ tầng hiện đại, cộng đồng nghệ sĩ năng động, cùng tầm nhìn lãnh đạo thành phố hướng tới phát triển văn hóa gắn với du lịch và kinh tế sáng tạo.

Trong bối cảnh UNESCO thúc đẩy mạng lưới các Thành phố Sáng tạo, Hải Phòng có thể chọn âm nhạc làm “chìa khóa nhận diện” để bước vào bản đồ toàn cầu. Không chỉ phát triển lễ hội hay biểu diễn nghệ thuật, mà sâu hơn là hình thành hệ sinh thái âm nhạc – nơi sản xuất, đào tạo, sáng tác, biểu diễn, truyền thông và công nghệ cùng phát triển. Khi đó, âm nhạc không chỉ là sản phẩm tinh thần, mà còn là ngành công nghiệp đóng góp vào tăng trưởng và lan tỏa hình ảnh thành phố.

Sự đồng hành từ các đối tác như UNESCO và SOVICO có thể tạo thêm sức bật cho quá trình này. Bởi để xây dựng một “Thành phố Âm nhạc”, cần không chỉ ý chí của chính quyền và cộng đồng nghệ sĩ, mà còn nguồn lực về chính sách, đầu tư và công nghệ. Việc hợp tác UNESCO – SOVICO nhấn mạnh đến phát triển giáo dục, sáng tạo và di sản có thể mang lại cho Hải Phòng (một khi trở thành “Thành phố Âm nhạc” trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO) những cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các đô thị sáng tạo khác trên thế giới – từ cách quy hoạch không gian nghệ thuật, xây dựng lễ hội quốc tế, đến hỗ trợ các startup văn hóa.

Khi khát vọng địa phương hòa vào tầm nhìn toàn cầu

Nếu tầm nhìn UNESCO là khung giá trị, SOVICO là đối tác hành động, thì Hải Phòng chính là “điểm hội tụ” tiềm năng – nơi những giá trị toàn cầu có thể được cụ thể hóa bằng khát vọng và bản sắc Việt Nam. Từ di sản công nghiệp đến không gian văn hóa biển, từ tinh thần người Hải Phòng kiên cường, sáng tạo đến cộng đồng nghệ sĩ trẻ sôi động, thành phố này đang có đầy đủ yếu tố để biến âm nhạc thành biểu tượng của phát triển bền vững.

Điều quan trọng hơn cả là, khi Hải Phòng hướng tới danh hiệu “Thành phố Âm nhạc”, điều đó không chỉ mang ý nghĩa danh xưng, mà là lời khẳng định về tầm nhìn: phát triển phải bắt đầu từ con người, văn hóa và sự sáng tạo. Khi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối giữa di sản và hiện đại, giữa địa phương và thế giới, thì thành phố không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn nâng tầm vị thế.

Trong tương lai, nếu các dự án văn hóa, sáng tạo được khởi động dưới sự kết nối UNESCO – SOVICO, Hải Phòng hoàn toàn có nhiều khả năng trở thành trung tâm mới của âm nhạc và nghệ thuật đương đại Việt Nam – nơi các lễ hội âm nhạc quốc tế diễn ra thường niên, nơi giới trẻ tìm thấy cảm hứng, và nơi du khách cảm nhận rõ hơi thở sáng tạo trong từng con phố.

Mỗi đô thị đều có một bản nhạc riêng, và Hải Phòng đang viết nên khúc nhạc của chính mình – mạnh mẽ, hiện đại mà vẫn chan chứa chất người. Khi tầm nhìn UNESCO lan tỏa, và những doanh nghiệp Việt như SOVICO bắt đầu đồng hành cùng các chương trình sáng tạo toàn cầu, cơ hội của Hải Phòng không chỉ nằm ở sự ghi danh, mà ở khả năng dẫn đầu trong việc biến sáng tạo thành sức mạnh phát triển.

Khát vọng “Thành phố Âm nhạc” vì thế không chỉ là một danh hiệu, mà là hành trình để Hải Phòng khẳng định bản sắc, lan tỏa tinh thần sáng tạo Việt ra thế giới – nơi di sản, con người và tương lai cùng hòa chung một giai điệu.