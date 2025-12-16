Hội người Việt Nam tại Pháp: Phát huy vai trò cầu nối với quê hương

(Ngày Nay) - Ngày 14/12 tại Paris, Đại hội Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) lần thứ 17 đã diễn ra thành công, thông qua các chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025–2028, với trọng tâm phát huy tiềm năng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và tăng cường vai trò cầu nối giữa Pháp và Việt Nam.

Khẳng định vai trò tổ chức cộng đồng uy tín

Đại hội là dịp để các thế hệ hội viên UGVF nhìn lại chặng đường hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định phương hướng phát triển phù hợp với bối cảnh mới. Trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2023–2025, Chủ tịch UGVF nhấn mạnh: trong những năm gần đây, Hội đã khẳng định vai trò là một tổ chức cộng đồng tích cực, có trách nhiệm và uy tín; đóng vai trò kết nối hiệu quả giữa cộng đồng người Việt, xã hội Pháp và Việt Nam; duy trì được tính liên tục, chiều sâu và giá trị nhân văn trong các hoạt động; đồng thời mở rộng đối thoại chính sách, văn hóa và xã hội ở nhiều cấp độ.

Đại hội lần thứ 17 được tổ chức tại Hội quán UGVF ở Paris – địa điểm giàu giá trị lịch sử, gắn liền với các hoạt động yêu nước của nhiều thế hệ kiều bào Việt Nam tại Pháp, những người luôn một lòng hướng về Tổ quốc trong các giai đoạn đấu tranh và xây dựng đất nước.

Tại Đại hội, ông Vương Hữu Nhân tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch UGVF nhiệm kỳ 2025–2028.

Hoạt động đa dạng, hướng về quê hương

Năm 2023 đánh dấu giai đoạn UGVF tập trung vào các hoạt động nhân đạo và giáo dục hướng về Việt Nam, đồng thời mở rộng hiện diện trong không gian văn hóa – ký ức tại Pháp. Năm 2024, Hội đẩy mạnh vận động xã hội và tăng cường đoàn kết cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2025, UGVF đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, qua đó tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc và sự đóng góp bền bỉ của các thế hệ người Việt tại Pháp với tinh thần “luôn đồng hành và một lòng hướng về quê hương”.

Trong thời gian qua, UGVF cũng đã triển khai nhiều đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Quảng Nam và Huế, thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt xa quê.

Song song với các hoạt động nhân đạo, Hội đặc biệt chú trọng công tác gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích thế hệ thứ ba, thứ tư trong cộng đồng tìm hiểu và gắn bó với văn hóa Việt Nam. Các chương trình Tết, Trung Thu và sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ quê hương và duy trì sợi dây kết nối với cội nguồn.

Trong nhiệm kỳ tới, UGVF xác định mục tiêu tiếp tục phát triển vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; tăng cường các hoạt động tương trợ hướng về quê hương; đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Pháp.

Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 nhấn mạnh vai trò cầu nối hai chiều của UGVF giữa Pháp và Việt Nam. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, lựa chọn làm việc, hợp tác hoặc trực tiếp sinh sống tại Việt Nam. Trước xu hướng này, UGVF đã thành lập một chi hội tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của hội viên và duy trì tinh thần sinh hoạt cộng đồng xuyên quốc gia.

Vai trò cầu nối của Hội sẽ tập trung hỗ trợ và khuyến khích các sáng kiến hướng về Việt Nam của cộng đồng, từ tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm, hợp tác kinh doanh, nghệ thuật, đến hỗ trợ các thủ tục liên quan đến quốc tịch Việt Nam.

Hướng tới tương lai, thích ứng với hội nhập

Năm 2026, UGVF sẽ ưu tiên củng cố vị thế là cầu nối văn hóa – xã hội – nhân đạo, tăng cường hợp tác với các tổ chức Pháp – Việt, chính quyền địa phương và đối tác quốc tế. Một trong những hoạt động được cộng đồng mong đợi là việc lắp đặt bia kỷ niệm tại Quảng trường Maubert Mutualité (quận 5, Paris), dưới sự bảo trợ của Tòa thị chính Paris, nhằm tôn vinh vai trò lịch sử và hiện tại của cộng đồng người Việt tại Paris, biểu trưng cho mối quan hệ hợp tác Pháp – Việt trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng, Đại hội đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu Ban Thường trực UGVF, tăng từ 6 lên 9 thành viên, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác điều hành.

Các thành viên Ban Thường trực nhiệm kỳ 2025–2028 cam kết tiếp tục hành động vì một cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có trách nhiệm và hướng tới tương lai; đồng thời phát huy tối đa tiềm năng của các thế hệ người Việt Nam tại Pháp, nhất là thế hệ trẻ, để đóng góp nhiều hơn cho quê hương trong kỷ nguyên hội nhập mới.

Lịch sử Hội người Việt Nam tại Pháp Ngày 18/6/1919, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt “Nhóm người An Nam yêu nước” gửi Bản yêu sách 8 điểm của nhân dân Việt Nam tới Hội nghị Versailles (Pháp), đánh dấu mốc khởi đầu của phong trào Việt kiều tại Pháp – tiền thân của các hội đoàn yêu nước và Hội người Việt Nam tại Pháp ngày nay. Trải qua hơn một thế kỷ với nhiều hình thức tổ chức khác nhau, phong trào yêu nước của kiều bào tại Pháp luôn giữ vững lý tưởng gắn bó với dân tộc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Năm 1976, sau khi Việt Nam thống nhất, Hội người Việt Nam tại Pháp chính thức được thành lập và tiếp tục hoạt động cho đến nay. Với những đóng góp quan trọng, UGVF đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vào các năm 1996 và 2019, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong trào Việt kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp.