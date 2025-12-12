Inner Space: Hành trình kiến tạo hoà bình từ sức mạnh nội tâm

Là một tổ chức cộng đồng kiên định với mô hình hoạt động phi vị lợi, Trung tâm Inner Space vận hành trên tinh thần phục vụ trong sáng, vị tha, nhằm giúp mọi người tìm lại bình an, yêu thương và cân bằng. Để hiểu rõ hơn về sứ mệnh, triết lý sâu sắc, cũng như những đóng góp thiết thực của Inner Space, Tạp chí Ngày Nay đã có cuộc trò chuyện với chị Lê Thanh Thuỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Inner Space, một trong những đơn vị tiêu biểu trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Chặng đường 20 năm bền bỉ

Có một điểm đặc biệt rằng Trung tâm Inner Space không mang tên UNESCO như nhiều đơn vị khác trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Chị lý giải gì về điều này và tên “Inner Space” có ý nghĩa như thế nào?

Trung tâm Inner Space là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, được thành lập từ năm 2005. Cái tên Inner Space được sử dụng từ khi ấy, suốt 20 năm. Khi đó những người sáng lập Inner Space mong muốn truyền tải một thông điệp: Thế giới đang hội nhập và kết nối rộng lớn hơn bao giờ hết, công nghệ giúp con người vượt ra khỏi mọi giới hạn của bản thân, quốc gia và thậm chí là của hành tinh này. Nhưng có một không gian bên trong mỗi người vẫn đang bị bỏ ngỏ, cần được nuôi dưỡng và phát triển, tạo sức mạnh nội tâm bền vững, giúp con người đối diện với những thách thức bên ngoài ngày càng gia tăng; đồng thời hội nhập mà vẫn không đánh mất bản sắc độc đáo của mình.

Chúng tôi không sử dụng chữ UNESCO trong tên của mình, nhưng ngay từ những ngày đầu thành lập chúng tôi đã bước đi theo hành trình kiến tạo hòa bình mà UNESCO đã khởi xướng, đó là xây dựng hòa bình từ trong tâm trí mỗi người: “Since wars begin in the mind of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed” (tạm dịch: Bởi chiến tranh bắt nguồn từ tâm trí con người, nên cũng chính trong tâm trí con người, những phòng tuyến hoà bình phải được thiết lập).

Chị có thể chia sẻ rõ hơn về những hoạt động của Inner Space. Những hoạt động đó đóng góp như thế nào cho mục tiêu của UNESCO và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam?

Hoạt động của Inner Space tập trung vào phát triển thế giới nội tâm mỗi người thông qua việc giáo dục nhận thức bản thân, hiểu về sức mạnh nội tâm. Mục đích là để mỗi người xây dựng nội lực vững vàng, giúp họ sống hạnh phúc hơn, từ đó cân bằng các mối quan hệ, góp phần xây dựng gia đình, đội nhóm, cơ quan và cộng đồng phát triển hài hòa. Không chỉ hài hòa giữa con người với con người, mà còn hài hòa với thiên nhiên, với hệ sinh thái và môi trường sống.

Giá trị cốt lõi trong các hoạt động của Inner Space chính là giúp mỗi người quay vào bên trong và khám phá thế giới nội tâm của mình, xây dựng bình an từ tâm trí, tạo sự chuyển hóa từ bản thân và từ đó lan tỏa ra bên ngoài. Trong 20 năm, chúng tôi đã đón cả trăm nghìn lượt học viên và chứng kiến sự thay đổi của rất nhiều cá nhân, nhìn thấy sự kết nối của nhiều gia đình, tổ chức sau khi học, áp dụng các tri thức và phương pháp của Inner Space. Sự bình an trong mỗi người và sự hài hoà, đoàn kết trong mỗi tập thể chính là những viên gạch vững chắc để kiến tạo hòa bình như tinh thần của UNESCO.

Thực hiện Khuyến nghị Giáo dục Hòa bình 2023 của UNESCO, Trung tâm Inner Space đã đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tại nhiều trường học, giúp các thầy cô giáo và học sinh nâng cao hiểu biết về thế giới nội tâm, thấu hiểu cảm xúc, tạo sự kết nối từ bên trong, qua đó kiến tạo môi trường học tập hoà bình, tích cực, truyền cảm hứng. Như một luồng gió mới đến với các trường học, các em học sinh hồ hởi nhận ra vẻ đẹp của bản thân mình, các thầy cô giáo hạnh phúc vì hiểu hơn về học trò mình. Dạy và học trở thành hoạt động của yêu thương, kết nối đầy bình an và hạnh phúc. Đây cũng là hoạt động trọng điểm của Inner Space trong thời gian tới để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những mục tiêu về giáo dục hòa bình của UNESCO, và cũng là bằng chứng thực tế cho những lời Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng về định hướng hoạt động của Inner Space năm xưa: “Phẩm chất của con người trở nên tốt đẹp, hành vi của con người có ý nghĩa, có giá trị, những phẩm hạnh cao quý được hình thành không phải bỗng nhiên, mà phải thông qua rèn giũa, giáo dục”.

“Trao đi” – Tinh thần phục vụ phi vị lợi

Chị đã nói về các hoạt động của Inner Space – đó đều là những hoạt động rất nhân văn. Vậy động lực để những người sáng lập Trung tâm thực hiện những kế hoạch đó xuất phát từ đâu? Chắc hẳn phải có một triết lý, một niềm tin nào đó để Inner Space bền bỉ với hành trình của mình suốt 20 năm qua?

Chúng tôi vẫn hay đùa nhau về 3 câu hỏi “Vì sao?” – đó cũng là những câu hỏi mà nhiều cá nhân và tổ chức khi đến với Inner Space đều thắc mắc: Một là, vì sao lại là phát triển thế giới nội tâm mà không phải lĩnh vực khác? Hai là, vì sao khẩu hiệu của Inner Space là “Tôi thay đổi, thế giới thay đổi” mà không phải là ngược lại? Ba là, vì sao lại hoàn toàn không thu phí và toàn là tình nguyện viên phục vụ?

Thông thường, chúng tôi sẽ để mọi người tham gia một thời gian và tự tìm kiếm câu trả lời thỏa mãn mọi thắc mắc, thế nhưng ở đây, tôi có thể chia sẻ ngắn gọn vài điểm chính. Trước hết, thế giới ngày nay khoa học, công nghệ đang hỗ trợ để con người sống tiện nghi hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng sự giàu có về vật chất chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu hạnh phúc của con người. Khi đuổi theo những giá trị vật chất, ta dễ bỏ qua những giá trị tinh thần, và khi vươn ra thế giới bên ngoài, ta dễ bỏ ngỏ thế giới nội tâm ở bên trong, dẫn đến thiếu hụt, mất cân bằng, thậm chí là “sa mạc hóa” như UNESCO đã từng đề cập. Inner Space muốn góp một phần nhỏ vào việc nuôi dưỡng và phát triển sức mạnh từ bên trong, bởi chúng tôi tin rằng, khi mỗi người vững vàng từ bên trong, thì đó là sức mạnh bền vững.

Nhận thức về sức mạnh nội tại cũng chính là cơ sở để “Tôi thay đổi, thế giới thay đổi”. Chỉ có sự thay đổi tích cực của mỗi người mới tạo nên năng lượng tích cực trong mỗi gia đình, mỗi đội nhóm, mỗi tổ chức, cộng đồng, quốc gia và thế giới.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Inner Space đã nhất quán một nguyên tắc – mọi hoạt động đều không thu phí. Mục đích nhằm giúp các cá nhân tạo ra những chuyển hóa tích cực từ bên trong bằng cách tư duy, nhận thức, cảm nhận và hành động theo những giá trị tốt đẹp của tâm hồn. Một trong những cách thức để nuôi dưỡng giá trị tích cực đó là trao đi, hay còn gọi là phục vụ phi vị lợi. Chính vì thế, mọi hoạt động ở Inner Space đều được triển khai bằng sự trao đi từ công sức, tài chính, trí tuệ… của các cán bộ điều hành và tình nguyện viên. Đó là cách mà Inner Space đã và đang được vận hành suốt 20 năm qua.

Với hoạt động hoàn toàn không thu phí như vậy thì theo chị kết quả ấn tượng nhất và những thách thức lớn nhất với Inner Space là gì?

Trong 20 năm qua, tính đến tháng 11/2025, Inner Space đã có hơn 100.000 lượt học viên tham gia với 200.000 giờ học. Nhiều chương trình, hoạt động đa dạng đã lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng như: Chạm vào Bình yên, Những sắc màu Hạnh phúc, dự án Triệu triệu Việc tốt, dự án Ăn xanh – Sống xanh,… Riêng 5 năm gần đây, Trung tâm đã phục vụ hơn 4.200 giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc khối trường học, hơn 1.600 người ở khối doanh nghiệp và tổ chức, hơn 1.800 người tại các bệnh viện, hơn 2000 lượt người trải nghiệm Chạm vào Bình yên.

Điều tự hào nhất, có thể nói Inner Space đã góp phần thúc đẩy các giá trị nhân văn và nuôi dưỡng tinh thần phi vị lợi một cách bền bỉ suốt 20 năm. Trong một thế giới đang lao theo những thành tựu vật chất, Inner Space vẫn kiên trì với những giá trị tinh thần như bình an, yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu,… Khi công nghệ kết nối vạn vật, Inner Space nỗ lực tìm sự kết nối từ bên trong. Khi xã hội hiện đại đề cao dịch vụ, Inner Space lan tỏa tinh thần phục vụ.

Các hoạt động tại Inner Space chính là nơi tập hợp, nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển mạng lưới tình nguyện viên với tâm thế phi vị lợi, đồng thời cũng truyền cảm hứng tinh thần công dân tích cực đến cộng đồng. Chính sự trao đi của các tình nguyện viên đã khiến các hoạt động của Inner Space khác biệt so với nhiều hoạt động giáo dục khác trong cộng đồng, tạo sức hút và lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những người tham gia.

Tất nhiên, chúng tôi cũng gặp rất nhiều thách thức vì chính sự khác biệt đó. Việc Inner Space không thu phí một mặt thu hút đông đảo người tham gia, nhưng mặt khác tạo ra gánh nặng cho bộ máy vận hành và các tình nguyện viên. Chúng tôi phải phục vụ nhiều hơn trong điều kiện không có nguồn kinh phí ổn định, tất cả đều dựa trên sự chung tay đóng góp của các tình nguyện viên. Hơn hết, những gì các tình nguyện viên đang làm tại Inner Space đã và đang là nguồn cảm hứng để lan toả rộng hơn nữa tinh thần công dân tích cực, cùng trao tặng và ngày càng được cộng đồng tán thành.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!