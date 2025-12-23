Đối thoại toàn cầu về đạo đức công nghệ thần kinh: Dấu ấn sinh viên gốc Việt tại Hội nghị Mô phỏng UNESCO ở Hong Kong

(Ngày Nay) - Từ ngày 13 đến 16/12/2025, Hội nghị Quốc tế Mô phỏng UNESCO lần thứ 4 - The 4th International UNESCO Model on the Ethics of Neurotechnology - đã lần đầu tiên được tổ chức tại Hong Kong, quy tụ 45 đại biểu trẻ, trong đó có 30 đại biểu quốc tế đến từ 25 quốc gia và 15 sinh viên đến từ các trường đại học Hong Kong.
Đối thoại toàn cầu về đạo đức công nghệ thần kinh: Dấu ấn sinh viên gốc Việt tại Hội nghị Mô phỏng UNESCO ở Hong Kong

Sự kiện do Liên đoàn Thế giới các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO (WFUCA) phối hợp với Hiệp hội UNESCO Hong Kong (UHKA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của UNESCO và sự tài trợ danh xưng của Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong).

Với chủ đề “Đạo đức của công nghệ thần kinh”, hội nghị tập trung thảo luận những thách thức cấp bách do sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ can thiệp và tăng cường chức năng não bộ đặt ra đối với nhân loại: từ quyền riêng tư tinh thần, bảo vệ dữ liệu não, tự do ý chí, đến nguy cơ bất bình đẳng và lạm dụng công nghệ. Đây cũng là nội dung hưởng ứng Khuyến nghị mang tính đột phá về Đạo đức Công nghệ Thần kinh vừa được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại kỳ họp lần thứ 43 vào tháng 11/2025.

Trong suốt hội nghị, các đại biểu trẻ đã nhập vai đại diện các quốc gia thành viên UNESCO, tham gia đàm phán và xây dựng những đề xuất chính sách sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề đạo đức nảy sinh từ công nghệ thần kinh. Những sáng kiến tiêu biểu đã được thảo luận, bỏ phiếu và tổng hợp thành một bản nghị quyết, phản ánh góc nhìn và tiếng nói của thế hệ trẻ đối với các chính sách tương lai trong lĩnh vực này.

Đối thoại toàn cầu về đạo đức công nghệ thần kinh: Dấu ấn sinh viên gốc Việt tại Hội nghị Mô phỏng UNESCO ở Hong Kong ảnh 1
Đối thoại toàn cầu về đạo đức công nghệ thần kinh: Dấu ấn sinh viên gốc Việt tại Hội nghị Mô phỏng UNESCO ở Hong Kong ảnh 2

Các bạn trẻ tham gia Hội nghị Quốc tế Mô phỏng UNESCO lần thứ 4

Việc MUNESCO lần đầu tiên được tổ chức tại Hong Kong không chỉ khẳng định vai trò của thành phố như một trung tâm đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, mà còn mở ra cơ hội kết nối thanh niên Hong Kong với bạn bè toàn cầu. Sự kiện thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng địa phương và quốc tế, với sự tham dự của đại diện các lãnh sự quán, giới học thuật trong lĩnh vực y – khoa học, cùng nhiều tổ chức giáo dục uy tín.

Lễ Trao giải và Giao lưu Thanh niên Toàn cầu diễn ra trang trọng vào tối 13/12. Phát biểu khai mạc, GS. Karen Cheung, Chủ tịch UHKA, nhấn mạnh: “Hong Kong – nơi giao thoa giữa Đông và Tây và là trung tâm công nghệ – là bối cảnh lý tưởng cho cuộc thảo luận quan trọng về đạo đức công nghệ thần kinh". Thông điệp chúc mừng cũng được gửi tới từ ông Bolat Akchulakov, Chủ tịch WFUCA, và bà Assel Utegenova, đại diện UNESCO, khẳng định năng lực của giới trẻ trong việc đề xuất những giải pháp nhân văn, toàn cầu trước các thách thức mới của nhân loại.

Đối thoại toàn cầu về đạo đức công nghệ thần kinh: Dấu ấn sinh viên gốc Việt tại Hội nghị Mô phỏng UNESCO ở Hong Kong ảnh 3

Lễ Trao giải và Giao lưu Thanh niên Toàn cầu diễn ra trang trọng vào tối 13/12

Bên cạnh các phiên làm việc học thuật, hội nghị còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và tri thức: tọa đàm thanh niên về công nghệ đổi mới vì phát triển bền vững, trình diễn di sản phi vật thể trà sữa kiểu Hong Kong, cùng các chuyến tham quan City Gallery, Central Market và Tai Kwun, góp phần tăng cường hiểu biết và kết nối giữa các nền văn hóa.

Trong bức tranh đa sắc đó, sự hiện diện của sinh viên Trần Hoàng Khánh Vân để lại nhiều ấn tượng. Hiện theo học tại Trường Kiến trúc Quốc gia, Khánh Vân được lựa chọn làm đại biểu đại diện cho Cộng hòa Pháp tại hội nghị. Trong vai trò của mình, em đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến gắn với góc nhìn của một sinh viên kiến trúc về không gian sống nhân văn, phát triển đô thị bền vững và tác động của công nghệ tới đời sống con người.

Tuy đại diện cho Pháp, Trần Hoàng Khánh Vân là một sinh viên người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp. Chia sẻ tại hội nghị, em bày tỏ: “Em rất tự hào khi được đại diện cho Pháp tại MUNESCO. Nhưng đồng thời, em luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam. Em xem đây cũng là cơ hội để mang tiếng nói và hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam đến với một diễn đàn quốc tế lớn.” Với Khánh Vân, việc tham dự hội nghị không chỉ là trải nghiệm học thuật, mà còn là hành trình khẳng định bản sắc và trách nhiệm của một công dân toàn cầu mang trong mình cội nguồn Việt Nam.

Đối thoại toàn cầu về đạo đức công nghệ thần kinh: Dấu ấn sinh viên gốc Việt tại Hội nghị Mô phỏng UNESCO ở Hong Kong ảnh 4

Trần Hoàng Khánh Vân là sinh viên người Việt đang sinh sống và học tập tại Pháp.

Kết thúc hội nghị, các sinh viên tham dự đã được trao chứng nhận, ghi nhận những đóng góp tích cực và tinh thần đối thoại quốc tế trong suốt chương trình. Những đại biểu xuất sắc cũng được vinh danh ở các hạng mục như Ý tưởng và cách tiếp cận xuất sắc nhất, Diễn giả xuất sắc nhất và Bài thuyết trình ấn tượng nhất.

Hội nghị MUNESCO 2025 tại Hong Kong không chỉ mở ra một không gian đối thoại sâu sắc về đạo đức công nghệ thần kinh – một vấn đề mang tính thời đại, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của giới trẻ trong việc tham gia định hình tương lai nhân loại. Sự góp mặt của những sinh viên gốc Việt như Trần Hoàng Khánh Vân là minh chứng sinh động cho hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hội nhập, sẵn sàng đóng góp trí tuệ và trách nhiệm vào các vấn đề toàn cầu.

