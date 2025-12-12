Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (Liên hiệp) đã tổ chức thành công Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ VII (2025-2030). Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phong trào UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam, đánh dấu một chặng đường sau 32 năm xây dựng và phát triển.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đại diện một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên chính thức của Liên hiệp.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá các hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, thông qua việc đối tên tiếng anh thành "Viet Nam National Federation of Associations for UNESCO" cũng như biếu tượng logo của Liên hiệp, tiến hành bầu Ban lãnh đạo của nhiệm kỳ VII (2025-2030). Đại hội cũng đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ mới 2025-2030: Phát triển mạng lưới hội viên, đấy mạnh hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO, kiện toàn hệ thống tổ chức, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị thành viên để toàn Liên hiệp ngày một vững mạnh, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động và sự kiện của đất nước, đáp ứng nguyện vọng tham gia hoạt động UNESCO phi chính phủ của cộng đồng.

Đại hội cũng đã vạch ra chương trình phối hợp làm việc với các Bộ, Ban ngành hữu quan có liên quan nhằm tiến hành; phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với Liên hiệp UNESCO Thế giới (WFUCA), với tổ chức UNESCO, các Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy vai trò, uy tín và tạo vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào phong trào chung của Liên hiệp UNESCO Thế giới... để Liên hiệp thật sự là "cánh tay nối dài" của UNESCO, đồng thời thực hiện vai trò đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa.

Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ VII của Liên hiệp đã bầu ra Ban chấp hành gồm 33 ủy viên.

Nhà ngoại giao, nhà báo Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới đã được Đại hội bầu lại với nhất trí cao chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Nhà báo Trần Văn Mạnh, Nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, Nhà báo Nguyễn Xuân Thiết được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp. Nhà báo Trần Văn Mạnh kiêm chức Tổng Thư ký, Nhà báo Nguyễn Xuân Thiết kiêm chức Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Kiểm tra của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Hùng Sơn kiêm chức Phó Tổng Thư ký, Phó ban Kiểm tra của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Các ủy viên thường vụ Ban chấp hành Liên hiệp ngoài những người có tên trên còn bao gồm: ông Chu Bảo Quế, ông Trịnh Yên, ông Phạm Hoàng Thịnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Trương Minh Tiến, ông Lê Hồng Quang, bà Nguyễn Lệ Hằng, bà Lâm Thùy Dung.

Các ủy viên Ban chấp hành khác gồm: ông Nguyễn Mạnh Hiếu, ông Phan Hữu Lợi, ông Nguyễn Phúc Lưu, ông Hoàng Mạnh Tiến, ông Nguyễn Thắng Chuyên, bà Hồ Thị Kim Thu, ông Trần Ngọc Diễn, ông Hoàng Kim Xuân, bà Hoàng Thị Bích Hoa, ông Nguyễn Việt Anh, bà Bạch Thị Hiếu, bà Lê Thị Hoàng Anh, bà Phạm Thị Mai Oanh, ông Dương Văn Tuyến, bà Lê Thuý Hằng, bà Chu Thị Hằng, bà Lê Hương Liên, ông Phạm Hữu Quang, bà Nguyễn Thị Nhung, ông Phạm Đình Vương, ông Hoàng Thành Trung.