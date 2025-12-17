Thúc đẩy chính sách đáp ứng giới và bình đẳng giới trong Cảnh sát Liên hợp quốc

(Ngày Nay) - Ngày 17/12, tại thành phố Hạ Long, hội thảo quốc tế về Tăng cường chính sách đáp ứng giới và thúc đẩy các nỗ lực bình đẳng giới của Cảnh sát Liên hợp quốc đã chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ đại diện từ các Quốc gia Thành viên, Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc (UNPOL), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ - UN Women, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Liên Hợp Quốc – UNITAR, và các tổ chức gìn giữ hòa bình quốc gia.

Được đồng tổ chức bởi Bộ Công an Việt Nam, Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc, UN Women và UNITAR, hội thảo kéo dài ba ngày cung cấp một nền tảng để đối thoại, chia sẻ kiến thức và các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong các hoạt động cảnh sát và gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam đối với gìn giữ hòa bình quốc tế và thúc đẩy bình đẳng giới trong gìn giữ hòa bình, cũng như trong các thể chế an ninh và cảnh sát quốc gia.

Hội thảo cũng đề cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc thực hiện chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) và Chiến lược Bình đẳng giới của Liên hợp quốc.

Hội thảo diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi các hoạt động hòa bình phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp do xung đột kéo dài, tác động khí hậu cực đoan, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo. Đại biểu tham dự Hội thảo cùng thảo luận và xem xét cách tuyển dụng, đánh giá và triển khai có đáp ứng giới nhằm liên tục tăng cường hiệu quả, uy tín và trách nhiệm giải trình của Cảnh sát Liên hợp quốc trên thế giới.

Trong ba ngày, Hội thảo đề cập đến các xu hướng và thách thức quan trọng trong việc tham gia của phụ nữ vào Cảnh sát Liên hợp quốc, nêu bật các rào cản dai dẳng đối với việc tuyển dụng các quốc gia thành viên ghi nhận như khoảng cách về văn hóa, thể chế và chính sách. Đại biểu cũng tìm hiểu các phương pháp tuyển dụng công minh, bình đẳng và nhạy cảm giới đã và đang được ứng dụng để đẩy lùi sự phân biệt đối xử với phụ nữ và tăng cường sự tham gia bình đẳng và bao trùm, đồng thời rà soát sự phát triển của các hệ thống lãnh đạo thông qua các sáng kiến như Khóa học Phát triển Chỉ huy Phụ nữ của UNPOL.

Hội thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cũng như bóc lột và lạm dụng tình dục (SEA), đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra môi trường thuận lợi để hỗ trợ sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ vào các hoạt động hòa bình, đảm bảo rằng lực lượng cảnh sát có tính đại diện cao, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các nhóm dân cư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng mà họ phục vụ.

Trong bài phát biểu khai mạc, Cố vấn Cảnh sát Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng việc tích hợp quan điểm và các biện pháp tăng cường bình đẳng giới là trọng tâm của Khung Hướng dẫn Chiến lược về Cảnh sát Quốc tế, cũng như việc xây dựng các công tác cảnh sát hiệu quả, đại diện và dựa trên quyền. Mặc dù đã đạt được tiến bộ đối với các mục tiêu bình đẳng giới, cam kết bền vững từ các quốc gia thành viên vẫn cần thiết để thu hẹp khoảng cách còn lại, đặc biệt là trong vai trò lãnh đạo và chuyên môn của nữ cảnh sát trong phái bộ cũng như ở quốc gia.

Chào mừng các đại biểu tham dự, Đại tá Lê Quốc Huy, Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và nỗ lực tập thể. Trích dẫn một câu ngạn ngữ của Việt Nam – "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao" – ông tái khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế để thúc đẩy chính sách đáp ứng giới và tăng cường kết quả gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

"Sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ vào chính sách không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là một điều kiện tiên quyết trong hoạt động gìn giữ hòa bình", ông Japhet William Graham Eichel, Chuyên gia về Giới, Khí hậu, Hòa bình và An ninh tại Văn phòng Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UN Women nhấn mạnh. "Các công tác cảnh sát cân bằng giới được trang bị tốt hơn để xây dựng lòng tin với cộng đồng, đáp ứng các nhu cầu an ninh khác biệt, đồng thời ngăn chặn và giải quyết hiệu quả bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường xung đột và hậu xung đột."

Các khuyến nghị của hội thảo dự kiến sẽ đóng góp vào các nỗ lực bình đẳng giới đang diễn ra của Cảnh sát Liên hợp quốc và cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Cảnh sát trưởng Liên hợp quốc (UNCOPS) vào năm 2026.