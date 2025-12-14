Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột

(Ngày Nay) - Nghi lễ cưới Jirtig truyền thống của Sudan đã chính thức được UNESCO ghi vào Danh sách đại diện Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Quyết định này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Sudan đang chìm trong xung đột, gây thương vong lớn, di dời diện rộng và đe dọa nghiêm trọng tới các giá trị văn hóa, di sản của đất nước.

Theo các chuyên gia, việc UNESCO vinh danh nghi lễ Jirtig là sự khẳng định mạnh mẽ đối với bản sắc văn hóa bền bỉ của Sudan giữa những biến động khốc liệt.

Jirtig không chỉ đơn thuần là một nghi lễ cưới hỏi, mà còn là lễ hội mang đậm tính biểu tượng, bắt nguồn từ những truyền thống cổ xưa, được cho là có thể truy nguyên từ thời kỳ Pharaon. Nghi lễ phản ánh các giá trị cộng đồng về may mắn, niềm vui, sự sinh sôi và gắn kết xã hội, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống người Sudan.

Nghi lễ Jirtig diễn ra qua nhiều công đoạn, gồm trang trí không gian, chào đón cô dâu chú rể, thoa hỗn hợp gia vị truyền thống, đốt hương và thực hiện nghi thức sữa – trong đó cô dâu chú rể cùng uống và rưới nhẹ sữa lên nhau. Một nghi thức quan trọng là việc chú rể cắt sợi chỉ đỏ buộc quanh eo cô dâu, tượng trưng cho sự chuyển giao và khởi đầu mới. Lễ hội thường kết thúc bằng các điệu hát, múa dân gian cùng tiếng trống dalouka truyền thống.

Bộ trưởng Văn hóa, Thông tin và Du lịch Sudan Khalid Ali Aleisir khẳng định việc Jirtig được UNESCO ghi danh là sự công nhận quốc tế đối với văn hóa Sudan và nỗ lực bảo vệ di sản chân thực của đất nước. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh chiến tranh đang đe dọa phong tục, tập quán và di sản, việc bảo tồn bản sắc văn hóa không chỉ là trách nhiệm quốc gia mà còn mang ý nghĩa toàn cầu.

Sudan hiện vẫn đối mặt với cuộc xung đột ác liệt bùng phát từ tháng 4/2023, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đồng thời đe dọa nhiều di tích lịch sử, bảo tàng và trung tâm văn hóa của quốc gia châu Phi này.