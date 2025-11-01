UNESCO công nhận TPHCM là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Ngày 31/10, UNESCO đã chính thức ghi danh TPHCM là “Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực Điện ảnh”. Trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), TPHCM cũng là thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF) là một bước tiến của TPHCM trong nỗ lực xây dựng thành phố sáng tạo về điện ảnh - Ảnh: HIFF
Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF) là một bước tiến của TPHCM trong nỗ lực xây dựng thành phố sáng tạo về điện ảnh - Ảnh: HIFF

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, điện ảnh là lĩnh vực đang quy tụ 935 doanh nghiệp, với 9.294 lao động, tạo ra doanh thu 500 triệu USD, đóng góp 0,43% GRDP. TPHCM có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo là nơi thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có các không gian văn hóa phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

TPHCM cũng đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng làm phim chuyên nghiệp, cung cấp không gian cho việc sáng tạo điện ảnh; xây dựng nguồn nhân lực điện ảnh chuyên sâu; phát triển thương hiệu liên hoan phim thường niên xứng tầm quốc tế; tạo sự bình đẳng trong xã hội trong việc được tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là ở những vùng ngoại thành, những người yếu thế như trẻ em, khuyết tật, công nhân, người lao động phổ thông…

UNESCO công nhận TPHCM là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh ảnh 1

Rất đông khán giả đến chương trình giao lưu đoàn phim Lật mặt 7 trong khuôn khổ HIFF 2024 - Ảnh: HIFF

Khi trở thành thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, TPHCM sẽ trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để TPHCM triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục các sự kiện về điện ảnh, đưa liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế.

Đợt này, cùng với TPHCM, còn có 57 thành phố khác gia nhập UCCN. Trong đó, khu vực Đông Nam Á, ngoài TPHCM thì Kuala Lumpur (Malaysia) được công nhận là thành phố thiết kế, Malang (Indonesia) là thành phố nghệ thuật số.

UNESCO công nhận TPHCM là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh ảnh 2

Chương trình chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ HIFF 2024 - Ảnh: HIFF

Như vậy, kể từ khi thành lập năm 2004, UCCN hiện bao gồm 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia. Năm nay, lần đầu tiên, UCCN chào đón các thành phố kiến trúc sáng tạo (một lĩnh vực sáng tạo mới bên cạnh 7 lĩnh vực hiện có: thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, truyền thông và âm nhạc), như: Lusail (Qatar), Kashan (Iran), Quito (Ecuador), Rovaniemi (Phần Lan).

Trước đó vào ngày 3/3, TPHCM đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia UCCN với sự tham vấn và ủng hộ từ các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Minh Khang
Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực Điện ảnh thành phố sáng tạo của UNESCO

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là sự kiện truyền thông được Bộ Nội vụ tổ chức hằng năm nhằm cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, trong buổi tiếp Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Tổng Biên tập, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn và bày tỏ hy vọng hai Đảng sẽ sớm ký kết chương trình hợp tác đã được dự thảo và chỉnh sửa.