UNESCO công nhận TPHCM là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh

(Ngày Nay) - Ngày 31/10, UNESCO đã chính thức ghi danh TPHCM là “Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực Điện ảnh”. Trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), TPHCM cũng là thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, điện ảnh là lĩnh vực đang quy tụ 935 doanh nghiệp, với 9.294 lao động, tạo ra doanh thu 500 triệu USD, đóng góp 0,43% GRDP. TPHCM có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo là nơi thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có các không gian văn hóa phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

TPHCM cũng đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng làm phim chuyên nghiệp, cung cấp không gian cho việc sáng tạo điện ảnh; xây dựng nguồn nhân lực điện ảnh chuyên sâu; phát triển thương hiệu liên hoan phim thường niên xứng tầm quốc tế; tạo sự bình đẳng trong xã hội trong việc được tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là ở những vùng ngoại thành, những người yếu thế như trẻ em, khuyết tật, công nhân, người lao động phổ thông…

Khi trở thành thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, TPHCM sẽ trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để TPHCM triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục các sự kiện về điện ảnh, đưa liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế.

Đợt này, cùng với TPHCM, còn có 57 thành phố khác gia nhập UCCN. Trong đó, khu vực Đông Nam Á, ngoài TPHCM thì Kuala Lumpur (Malaysia) được công nhận là thành phố thiết kế, Malang (Indonesia) là thành phố nghệ thuật số.

Như vậy, kể từ khi thành lập năm 2004, UCCN hiện bao gồm 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia. Năm nay, lần đầu tiên, UCCN chào đón các thành phố kiến trúc sáng tạo (một lĩnh vực sáng tạo mới bên cạnh 7 lĩnh vực hiện có: thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, truyền thông và âm nhạc), như: Lusail (Qatar), Kashan (Iran), Quito (Ecuador), Rovaniemi (Phần Lan).

Trước đó vào ngày 3/3, TPHCM đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia UCCN với sự tham vấn và ủng hộ từ các chuyên gia trong nước và quốc tế.