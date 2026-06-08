Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza

(Ngày Nay) - Các nguồn tin Ai Cập ngày 7/6 dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này tại Dải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Hamas đã tới Cairo từ ngày 5/6 để bắt đầu vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn Gaza, dự kiến kéo dài trong vài ngày. Vòng đàm phán lần này tập trung vào vấn đề giải giáp tại Dải Gaza, tình hình nhân đạo và công tác quản trị vùng lãnh thổ của Palestine trong tương lai.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Hamas nhấn mạnh tiến trình giải giáp sẽ diễn ra sau khi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bởi lực lượng này không thể giao nộp vũ khí trong lúc Israel vẫn còn hiện diện tại đây. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến công tác quản trị Dải Gaza trong giai đoạn hiện tại và lập trường của Hamas về việc bàn giao quyền quản lý vùng lãnh thổ này cho một ủy ban của Palestine.

Hiện nay, vòng đàm phán vẫn đang tiếp diễn và kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được chuyển tới phía Mỹ và Israel thông qua Ai Cập cùng các bên trung gian hòa giải khác.

Trong một động thái khác có liên quan, các nhân chứng và nguồn tin y tế Palestine cho biết 4 người Palestine, trong đó có 1 phụ nữ, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào một chiếc xe hơi ở phía Tây thành phố Gaza trong ngày 7/6.

Theo các nhân chứng, 1 thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel đã phóng ít nhất 1 quả tên lửa vào chiếc xe dân sự nêu trên.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế tại Bệnh viện Al-Shifa xác nhận cơ sở này đã tiếp nhận 4 thi thể, trong đó có 1 phụ nữ, cùng với 5 người bị thương sau vụ không kích.

Trước đó cùng ngày, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một địa điểm của lực lượng cảnh sát Hamas ở khu vực al-Mawasi, phía Tây thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza.

Trong bản bản cập nhật thông tin, cơ quan y tế Dải Gaza cho hay các bệnh viện trên khắp vùng lãnh thổ này đã tiếp nhận 10 thi thể và 36 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Ít nhất 961 người Palestine đã thiệt mạng và 3.020 người khác bị thương ở Dải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng 10/2025, đưa tổng số người thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023 lên 72.971, và 173.012 người khác bị thương.