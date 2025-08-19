Hàn Quốc khai thác du lịch gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống

(Ngày Nay) - Cơ quan Phát triển du lịch KORAIL (Hàn Quốc) cho biết sẽ đưa vào khai thác sản phẩm tour du lịch bằng tàu hỏa mang tên "K- Gourmet: Chuyến tàu pop-up tuyến đường rượu truyền thống Hàn Quốc", từ ngày 6/9. Đây là một sản phẩm kết hợp nội dung giới thiệu văn hóa rượu truyền thống và tài nguyên du lịch khu vực Andong.

Là tour du lịch 1 ngày, hành trình này cho phép hành khách đi trên chuyến tàu chuyên dụng từ ga Seoul, qua thành phố Yeongju và đến Andong, nơi hành khách có thể thưởng thức 6 trải nghiệm, bao gồm nếm thử rượu truyền thống, trải nghiệm nấu rượu và các chương trình ẩm thực tại địa phương. Tour du lịch trên bao gồm phần thuyết minh và nếm thử rượu truyền thống của các chuyên gia về rượu trên tàu và 2 bữa ăn. Tất cả những người tham gia sẽ được tặng một hộp quà tráng miệng Andong làm kỷ niệm.

Cơ quan Phát triển Du lịch KORAIL đã lên kế hoạch cho chuyến tàu pop-up này như một buổi giới thiệu trước cho sản phẩm du lịch cao cấp "Andong the Dining", dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 10 năm nay.

Giám đốc cơ quan trên, ông Kwon Baek Shin cho biết chuyến tàu pop-up rượu truyền thống là một phần của dự án xây dựng tuyến đường K-Gourmet và sẽ trở thành một mô hình du lịch khác biệt kết hợp giữa ngành công nghiệp rượu truyền thống địa phương và tài nguyên du lịch.