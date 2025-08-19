Hàn Quốc khai thác du lịch gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống

(Ngày Nay) - Cơ quan Phát triển du lịch KORAIL (Hàn Quốc) cho biết sẽ đưa vào khai thác sản phẩm tour du lịch bằng tàu hỏa mang tên "K- Gourmet: Chuyến tàu pop-up tuyến đường rượu truyền thống Hàn Quốc", từ ngày 6/9. Đây là một sản phẩm kết hợp nội dung giới thiệu văn hóa rượu truyền thống và tài nguyên du lịch khu vực Andong.
Là tour du lịch 1 ngày, hành trình này cho phép hành khách đi trên chuyến tàu chuyên dụng từ ga Seoul, qua thành phố Yeongju và đến Andong, nơi hành khách có thể thưởng thức 6 trải nghiệm, bao gồm nếm thử rượu truyền thống, trải nghiệm nấu rượu và các chương trình ẩm thực tại địa phương. Tour du lịch trên bao gồm phần thuyết minh và nếm thử rượu truyền thống của các chuyên gia về rượu trên tàu và 2 bữa ăn. Tất cả những người tham gia sẽ được tặng một hộp quà tráng miệng Andong làm kỷ niệm.
Cơ quan Phát triển Du lịch KORAIL đã lên kế hoạch cho chuyến tàu pop-up này như một buổi giới thiệu trước cho sản phẩm du lịch cao cấp "Andong the Dining", dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 10 năm nay.
Giám đốc cơ quan trên, ông Kwon Baek Shin cho biết chuyến tàu pop-up rượu truyền thống là một phần của dự án xây dựng tuyến đường K-Gourmet và sẽ trở thành một mô hình du lịch khác biệt kết hợp giữa ngành công nghiệp rượu truyền thống địa phương và tài nguyên du lịch.
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng 19/8, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.
(Ngày Nay) - Sáng ngày 19/8, Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng đại mà còn là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của TP HCM trong việc đầu tư cho văn hóa và sáng tạo.
(Ngày Nay) - Sáng 19/8, tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn và các trường học trên địa bàn đã tổng kết chương trình giáo dục di sản năm học 2024-2025 và xây dựng kế hoạch chương trình đưa di sản vào trường học năm học 2025-2026.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 khẳng định ông sẽ phát động một “phong trào” nhằm loại bỏ hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, vốn được khoảng 30% số cử tri Mỹ sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024.
(Ngày Nay) - Ngày 19/8, tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics ra mắt mẫu tai nghe không dây mới, giữ lại nhiều tính năng nổi bật của dòng Galaxy Buds 3 cao cấp nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn.
(Ngày Nay) - Bộ Môi trường của Panama (Miambiente) hôm 18/8 (giờ địa phương) cho biết khoảng gần 3.300 con rùa biển Kemp's Ridley (Lepidochelys kempii) - loài rùa biển hiếm và thuộc diện nguy cấp - đã đồng loạt kéo về một bãi biển ở Thái Bình Dương của Panama để đẻ trứng.
(Ngày Nay) - Tiếng Anh tiếp tục phản ánh nhịp biến đổi của thời đại số khi từ điển trực tuyến lớn nhất thế giới, Từ điển Cambridge, công bố hơn 6.000 từ mới trong năm nay, trong đó đáng chú ý có “Skibidi” – thuật ngữ bắt nguồn từ văn hóa mạng xã hội.