Hàng không Thái Lan trì hoãn vì đe dọa đánh bom giả

(Ngày Nay) - Một chuyến bay của hãng hàng không Thai AirAsia của Thái Lan, khởi hành từ sân bay quốc tế Krabi hôm 26/4, bị chậm 4 giờ do nhận được đe dọa đánh bom giả.
Hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan

Chính quyền Thái Lan đã lập tức triển khai các biện pháp an ninh và cam kết trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm.

Vụ việc xảy ra lúc 16h47 theo giờ địa phương ngày 26/4 khi máy bay Airbus A320 mang số hiệu AIQ 4401 của Thai AirAsia chuẩn bị cất cánh đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Khi máy bay đang rời khỏi vị trí đỗ, một hành khách thông báo có thiết bị nổ trong hành lý xách tay.

Theo lời của tiếp viên hàng không, trong lúc giúp hành khách trên đặt hành lý vào ngăn chứa đồ phía trên, tiếp viên này nghe được hành khách nói rằng: “Hãy để hành lý cẩn thận, có bom”. Khi tiếp viên hỏi lại, hành khách này đã lặp lại câu nói trên, buộc tiếp viên phải báo cáo cho phi hành đoàn và cơ trưởng để lập tức dừng quy trình cất cánh, đưa máy bay trở lại vị trí cũ.

Mặc dù hành khách sau đó thừa nhận đây chỉ là “câu nói đùa”, nhưng các thủ tục an ninh đã được kích hoạt ngay lập tức. Tất cả hành khách trên máy bay được sơ tán và dỡ toàn bộ hành lý để kiểm tra an ninh.

Máy bay cũng được di chuyển đến khu vực cách ly dành cho trường hợp khẩn cấp để các đội an ninh tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất kiểm tra an ninh và không tìm thấy chất nổ hay vật khả nghi nào, máy bay đã được phép cất cánh lúc 21h cùng ngày.

Nhà chức trách đã bắt giữ hành khách đe dọa đánh bom giả nói trên. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phattrapong Phattraprasit chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện vụ việc và nhấn mạnh bất kỳ phát ngôn nào gây hoang mang dư luận, dù với mục đích gì, đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đây không phải là vụ việc duy nhất. Tháng 9 năm ngoái, một chuyến bay của hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ từ Mumbai đến Phuket của Thái Lan cũng phải chuyển hướng do nhận được đe dọa đánh bom giả.

