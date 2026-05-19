Giá thuốc tại Mỹ được nhận định là thấp nhất thế giới

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã chuyển từ quốc gia có giá thuốc cao nhất thế giới thành nơi có giá thuốc thấp nhất nhờ các chính sách mới.
Giá thuốc tại Mỹ được nhận định là thấp nhất thế giới

Ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố mở rộng nền tảng thuốc kê đơn giá rẻ TrumpRx với hơn 600 loại thuốc generic mới, đồng thời khẳng định Mỹ đã chuyển từ quốc gia có giá thuốc cao nhất thế giới thành nơi có giá thuốc thấp nhất nhờ các chính sách mới.

Phát biểu tại sự kiện về khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi ra mắt trang mạng Trumprx.gov, chương trình này đã mang lại “mức giảm giá thuốc theo đơn lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

Nhà lãnh đạo này cho biết trong nhiều thập niên người dân Mỹ phải trả mức giá thuốc cao hơn phần còn lại của thế giới, song hiện nay dưới các thỏa thuận “Tối huệ quốc”, Mỹ đang được hưởng mức giá thấp nhất mà "không quốc gia nào có được".

Ông Trump gọi đây là “bước đột phá lớn nhất từng xảy ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y khoa”, đồng thời cho biết giá của nhiều loại thuốc phổ biến đã giảm từ 400% tới 700%, trong đó có insulin, thuốc giảm cân và thuốc hỗ trợ sinh sản.

Theo Nhà Trắng, kể từ khi đi vào hoạt động hồi tháng 2/2026, nền tảng TrumpRx đã thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập và giúp người dân Mỹ tiết kiệm trên 400 triệu USD chi phí thuốc men. Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ cũng ước tính các chính sách giá thuốc mới có thể giúp người dân tiết kiệm hơn 500 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Tổng thống Trump cho biết nền tảng TrumpRx sẽ cho phép người dân tra cứu mức giá thấp nhất cho thuốc kê đơn trước khi tới nhà thuốc, đồng thời cung cấp bản đồ giá thuốc theo khu vực và dịch vụ giao thuốc tận nhà. Theo ông, các thay đổi này sẽ tạo ra “mức độ minh bạch chưa từng có” trên thị trường dược phẩm Mỹ và giúp tiết kiệm hàng tỷ USD cho người lao động.

Ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến công nghệ và chăm sóc sức khỏe trong khuôn khổ chương trình “America by Design” nhằm cải tổ hệ thống dịch vụ công tại nước này.

PV
Giá thuốc Mỹ thấp nhất

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ
Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ
(Ngày Nay) - Chiều 18/5, công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An).
Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ chính thức được khởi công
Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 19/05/2026 – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.
Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc
Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.