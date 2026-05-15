Tổng thư ký NATO muốn tăng gấp 3 viện trợ cho Ukraine

Theo nguồn tin, ông Rutte đã đưa ra sáng kiến trên trong cuộc họp kín với các đại sứ NATO hồi cuối tháng trước. Nếu được thông qua, đề xuất này, vốn do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc đẩy từ năm ngoái, sẽ nâng tổng mức hỗ trợ dành cho Kiev lên khoảng 143 tỷ USD mỗi năm, tương đương gấp 3 lần hiện nay, dựa trên ước tính tổng GDP của các nước thành viên NATO.

Các nguồn tin nhấn mạnh đề xuất này phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng trong nội bộ liên minh, khi một số quốc gia cho rằng họ đang phải gánh phần hỗ trợ cho Ukraine lớn hơn các nước khác. Một số đồng minh, bao gồm các thành viên NATO lớn như Pháp và Anh, đã phản đối sáng kiến ​​này.

Các cuộc thảo luận về việc gia tăng hỗ trợ cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục xảy ra những bê bối tham nhũng nghiêm trọng, trong đó có cáo buộc liên quan tới các cố vấn thân cận Tổng thống Zelensky.

Ngày 14/5, Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine dự kiến xem xét khả năng tạm giam ông Andrey Yermak, cựu Chánh văn phòng Tổng thống. Ông Yermak bị nêu tên trong vụ án rửa tiền liên quan các khoản “lại quả” trong lĩnh vực năng lượng và những dự án bất động sản cao cấp ở ngoại ô Kiev.

Theo Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU), các nghi phạm, trong đó có cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov, bị cáo buộc đã rửa khoảng 9 triệu USD thông qua hoạt động đầu tư vào khu phức hợp dân cư Dinastia.

Năm ngoái, giới điều tra Ukraine cũng phát hiện một đường dây tham nhũng trị giá khoảng 100 triệu USD, do ông Timur Mindich – đối tác kinh doanh lâu năm của ông Zelensky – đứng sau điều phối. Truyền thông từng gọi ông Mindich là “hầu bao” của Tổng thống Ukraine. Người này đã rời khỏi Ukraine để tránh nguy cơ bị bắt giữ, trong khi hàng loạt quan chức cấp cao, trong đó có hai bộ trưởng, buộc phải từ chức.