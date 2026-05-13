Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm

(Ngày Nay) - Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/5, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 4/2026 đã tăng 0,6%, tháng tăng thứ hai liên tiếp, sau khi tăng 0,9% trong tháng 3. Tính chung trong 12 tháng tính đến hết tháng 4, chỉ số CPI đã tăng 3,8%.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn mức 3,3% được ghi nhận vào tháng 3. Đà tăng của lạm phát diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô đã vọt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng trong tháng 3 sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Cuộc xung đột tại Iran đã đẩy giá xăng, giá dầu diesel và nhiên liệu bay tăng cao hơn. Các chuyên gia kinh tế nhận định hệ quả gián tiếp của tình trạng này sẽ còn tiếp tục lan rộng trong những tháng tới.

Hiện thị trường tài chính dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại cho đến năm 2027. Tháng trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5- 3,75%.

Ngày 11/5, ngân hàng Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất. Thay vì các đợt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng vẫn ở mức cao do xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn 10 tuần, khiến lạm phát ở Mỹ khó giảm và các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn.

Nhiều công ty môi giới toàn cầu cũng hạ kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.