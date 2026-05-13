Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/5, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 4/2026 đã tăng 0,6%, tháng tăng thứ hai liên tiếp, sau khi tăng 0,9% trong tháng 3. Tính chung trong 12 tháng tính đến hết tháng 4, chỉ số CPI đã tăng 3,8%.
Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn mức 3,3% được ghi nhận vào tháng 3. Đà tăng của lạm phát diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô đã vọt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng trong tháng 3 sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Cuộc xung đột tại Iran đã đẩy giá xăng, giá dầu diesel và nhiên liệu bay tăng cao hơn. Các chuyên gia kinh tế nhận định hệ quả gián tiếp của tình trạng này sẽ còn tiếp tục lan rộng trong những tháng tới.

Hiện thị trường tài chính dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại cho đến năm 2027. Tháng trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5- 3,75%.

Ngày 11/5, ngân hàng Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất. Thay vì các đợt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng vẫn ở mức cao do xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn 10 tuần, khiến lạm phát ở Mỹ khó giảm và các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn.

Nhiều công ty môi giới toàn cầu cũng hạ kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

PV
Chỉ số giá tiêu dùng CPI Mỹ lạm phát Fed lãi suất

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
(Ngày Nay) - AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia là áp lực giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và định hình hệ giá trị cho thế hệ công dân mới.
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
(Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ 11-13/5/2026) đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đến từ các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện mới.
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
TS. Trần Hoài, Trưởng bộ môn Di sản học, Khoa Công nghiệp Văn hoá & Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Ứng dụng thực tế ảo: Mở rộng trải nghiệm nhưng không thay thế di sản thật
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của công nghệ thực tế ảo đang góp phần làm thay đổi cách công chúng tiếp cận di sản theo hướng sinh động, tương tác hơn; tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tính hấp dẫn và tính xác thực, giữa trải nghiệm số và giá trị nguyên bản của không gian di tích, bảo tàng.