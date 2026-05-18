Nhà Trắng công bố các thỏa thuận hợp tác Mỹ - Trung

(Ngày Nay) - Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung theo hướng “ổn định chiến lược,” dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ.

Ngày 17/5 theo giờ địa phương, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt nhiều thỏa thuận quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13-15/5, trong đó tập trung vào mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng chiến lược và xử lý các vấn đề an ninh khu vực.

Phóng viên tại Washington dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung theo hướng “ổn định chiến lược,” dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ. Tổng thống Trump đồng thời mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Washington vào mùa Thu năm nay.

Hai nước cũng cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong vai trò chủ nhà các hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối năm 2026.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và nhấn mạnh không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của thỏa thuận là việc thành lập hai cơ chế mới gồm “Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung” và “Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung.”

Theo Nhà Trắng, các cơ chế này sẽ tạo khuôn khổ cấp chính phủ nhằm quản lý thương mại song phương đối với các mặt hàng không nhạy cảm, đồng thời thúc đẩy đối thoại về đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Trung Quốc cam kết giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan tới nguồn cung đất hiếm và khoáng sản chiến lược như neodymium, scandium và yttrium, đồng thời xem xét gỡ bỏ các hạn chế đối với công nghệ sản xuất đất hiếm.

Đáng chú ý, Bắc Kinh đồng ý mua trước 200 máy bay Boeing cho các hãng hàng không Trung Quốc, đánh dấu đơn hàng Boeing đầu tiên kể từ năm 2017. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng thương vụ này sẽ tạo thêm nhiều việc làm kỹ năng cao tại Mỹ.

Ngoài ra, Trung Quốc cam kết nhập khẩu tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, đồng thời khôi phục quyền tiếp cận thị trường đối với thịt bò và gia cầm Mỹ.

Nhà Trắng nêu rõ, thỏa thuận mới nhất giữa hai bên được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Hàn Quốc hồi tháng 10/2025, trong đó Trung Quốc nhất trí nối lại nhập khẩu đậu tương của Mỹ. Nhà Trắng đánh giá các thỏa thuận mới sẽ góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và ổn định kinh tế toàn cầu.