Nhà Trắng công bố các thỏa thuận hợp tác Mỹ - Trung

(Ngày Nay) - Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung theo hướng “ổn định chiến lược,” dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái, phía trước) đang ở thăm Bắc Kinh, ngày 14/5/2026.
Ngày 17/5 theo giờ địa phương, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt nhiều thỏa thuận quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13-15/5, trong đó tập trung vào mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng chiến lược và xử lý các vấn đề an ninh khu vực.

Phóng viên tại Washington dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung theo hướng “ổn định chiến lược,” dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ. Tổng thống Trump đồng thời mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Washington vào mùa Thu năm nay.

Hai nước cũng cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong vai trò chủ nhà các hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối năm 2026.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và nhấn mạnh không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của thỏa thuận là việc thành lập hai cơ chế mới gồm “Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung” và “Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung.”

Theo Nhà Trắng, các cơ chế này sẽ tạo khuôn khổ cấp chính phủ nhằm quản lý thương mại song phương đối với các mặt hàng không nhạy cảm, đồng thời thúc đẩy đối thoại về đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Trung Quốc cam kết giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan tới nguồn cung đất hiếm và khoáng sản chiến lược như neodymium, scandium và yttrium, đồng thời xem xét gỡ bỏ các hạn chế đối với công nghệ sản xuất đất hiếm.

Đáng chú ý, Bắc Kinh đồng ý mua trước 200 máy bay Boeing cho các hãng hàng không Trung Quốc, đánh dấu đơn hàng Boeing đầu tiên kể từ năm 2017. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng thương vụ này sẽ tạo thêm nhiều việc làm kỹ năng cao tại Mỹ.

Ngoài ra, Trung Quốc cam kết nhập khẩu tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, đồng thời khôi phục quyền tiếp cận thị trường đối với thịt bò và gia cầm Mỹ.

Nhà Trắng nêu rõ, thỏa thuận mới nhất giữa hai bên được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Hàn Quốc hồi tháng 10/2025, trong đó Trung Quốc nhất trí nối lại nhập khẩu đậu tương của Mỹ. Nhà Trắng đánh giá các thỏa thuận mới sẽ góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và ổn định kinh tế toàn cầu.

(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.