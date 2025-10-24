Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vinh danh tại Better Choice Awards 2025

(Ngày Nay) - Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được vinh danh tại Better Choice Awards năm 2025 với giải thưởng "Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe”. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc (NIC) vào tối ngày 3/10/2025.

Giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực tiên phong của ‘Sổ sức khỏe điện tử Long Châu’ trong việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sổ sức khỏe điện tử Long Châu là nền tảng số hỗ trợ người dùng theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Ứng dụng triển khai nhiều tính năng nổi bật như bộ câu hỏi y khoa chuẩn để tự kiểm tra sức khỏe, chức năng tra cứu và đặt mua thuốc trực tuyến, nhắc nhở uống thuốc, theo dõi các chỉ số sức khỏe (cân nặng, huyết áp, nhịp tim, đường huyết) dưới dạng biểu đồ. Đồng thời, nền tảng còn lưu giữ lịch sử tiêm chủng điện tử, gợi ý lịch tiêm cá nhân hóa và xây dựng hồ sơ y tế điện tử (eHealth Record) bảo mật, an toàn.

Điểm nổi bật của giải pháp này chính là việc ứng dụng AI Vision và công nghệ đồng bộ thiết bị ngoại vi. Đồng thời hỗ trợ chat trực tuyến với nhân viên y tế để tư vấn nhanh chóng và kịp thời, giúp người dân chủ động phòng ngừa bệnh tật, giảm tải cho hệ thống y tế công và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.

Đại diện Long Châu chia sẻ: “Trong bối cảnh công nghệ được ứng dụng ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp, giải thưởng còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm tiên phong của Long Châu trong việc mang đến những tiện ích vượt trội, đặt sức khỏe và lợi ích của người dân lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, đầu tư vào công nghệ trên cơ sở lấy mong muốn, nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm để không ngừng nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.”

Hiện nay, sổ sức khỏe điện tử Long Châu đã phục vụ hơn 2 triệu người dùng, góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người Việt, từ thụ động sang chủ động. Đây cũng là bước tiến chiến lược để Long Châu kiến tạo một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi dữ liệu, công nghệ và con người được kết nối chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Ứng dụng đã tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, cá nhân hóa nội dung y tế, công nghệ nhận diện ký tự quang học (OCR) để trích xuất thông tin từ toa thuốc giấy và nhắc nhở thông minh (Smart Reminder) đồng bộ với lịch cá nhân hoặc thiết bị đeo sức khỏe. Ngoài ra, khả năng kết nối theo thời gian thực giúp người dùng dễ dàng trò chuyện với đội ngũ y tế, nhận tư vấn kịp thời.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu với hơn 2.240 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng và đội ngũ 20.000 dược sĩ, bác sĩ cùng nhân viên y tế trên toàn quốc cam kết kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng, ứng dụng công nghệ và dịch vụ y tế hiện đại đến gần hơn với triệu gia đình Việt.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, đề cao, cổ vũ và khuyến khích những giá trị Đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.