Hoàn Cầu Solar Long An: Huy động 1.700 tỷ đồng trái phiếu cho dự án chưa được cấp phép?

(Ngày Nay) - Hoàn Cầu Solar Long An có vốn điều lệ 250 tỷ đồng lại được thu xếp phát hành trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng (cao gấp 6,8 lần vốn điều lệ) cho dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 5. Đáng chú ý, dự án này chưa được các cơ quan chức năng cấp phép đầu tư.

Hoàn Cầu Solar LA được thành lập vào tháng 4/2018. Các cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An (tỷ lệ sở hữu 20%), Công ty TNHH Quản lý khách sạn Hoàng Gia (20%) và ông Dương Tiến Dũng (60%). Ban đầu, công ty do ông Dương Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc, đến tháng 6/2018 ông Cao Văn Hùng lên thay, danh sách cổ đông góp vốn không còn tên ông Dương Tiến Dũng. Tháng 10/2021, ông Trương Cao Hải làm Tổng Giám đốc và giữ nguyên vị trí đến nay.

Hoàn Cầu Solar LA công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo từ ngày 1/1 đến 31/12/2022. Theo đó, tình hình kết quả kinh doanh của Hoàn Cầu Solar LA ghi nhận khábết bát. Năm 2021, công ty lỗ 253 triệu đồng. Năm 2022, công ty tiếp tục lỗ gần 83 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sỡ hữu của Hoàn Cầu Solar LA đến ngày 31/12/2022 còn hơn 166,8 tỷ đồng, giảm 83 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm - đúng bằng số lỗ ghi nhận trong năm.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Hoàn Cầu Solar LA cũng rất cao. Năm 2021, nợ phải trả 2.248 tỷ đồng, cao gấp 9 lần vốn chủ sở hữu, còn năm 2022 nợ phải trả 1.000 tỷ đồng, cao gấp 6 lần vốn chủ sở hữu.

Toàn bộ số dư nợ phải trả của Hoàn Cầu Solar LA đến cuối năm 2022 đều là nợ trái phiếu. Dư nợ trái phiếu của công ty là 1.000 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn chủ sở hữu.

Theo thông tin mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu 600 tỷ đồng do công ty phát hành đã bị hủytoàn bộ, còn lô trái phiếu 1.100 tỷ đồng bị hủy một phần, số còn lại đang lưu hành hơn 700 tỷ đồng.

Thông tin về 2 lô trái phiếu này không nhiều, chỉ ghi nhận do Chứng khoán Bảo Minh là tổ chức lưu ký. Được biết, Chứng khoán Bảo Minh có cổ đông lớn là ông Dương Tiến Dũng (cổ đông sáng lập Hoàn Cầu Solar LA). Tổng Giám đốc Nam A Bank Trần Ngọc Tâm từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh. Em của Chủ tịch HĐQT Nam A Bank Trần Ngô Phúc Vũ đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Tại thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu này, Hoàn Cầu Solar LA có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). Vì sao Doanh nghiệp có vốn điều lệ 250 tỷ đồng lại được thu xếp phát hành trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng, gấp 6,8 lần vốn điều lệ?!

Trong tháng 12/2021 - thời điểm phát hành trái phiếu, Hoàn Cầu Solar LA có giao dịch thế chấp tài sản đảm bảo tại Nam A Bank. Tài sản đảm bảo là quyền tài sản, bao gồm lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Nhà máy điện Mặt trời Solar Park 5 giai đoạn 1.

Bản thân các cổ đông sáng lập như Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An, Công ty TNHH Quản lý khách sạn Hoàng Gia đúng thời điểm tháng 12/2021 cũng lần lượt mang 975.000 cổ phần và 12.775.000 cổ phần của Hoàn Cầu Solar LA thế chấp tại Nam A Bank.

Ông Trương Cao Hải, Tổng Giám đốc cũng có giao dịch tại Nam A Bank ở cùng thời điểm. Tuy nhiên, ông Trương Cao Hải mang cổ phần của CTCP Thương mại Hoàn Cầu phát hành chứ không phải của Hoàn Cầu Solar LA.

Theo truyền thông trong nước, dự án điện Mặt trời Solar Part 5 giai đoạn 1, với tổng công suất 625MWp, diện tích 500ha đã được thế chấp để bảo lãnh phát hành trái phiếu. Nhà máy này thuộc dự án công viên năng lượng năng lượng mặt trời Solar Part, tọa lạc tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Ngày 29/3/20223, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An trả lời báo chí, dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Part 5 chưa được Ủyban Nhan dân tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.