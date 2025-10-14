Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16: Lan tỏa những giá trị của sức khỏe, trung thực và đoàn kết

(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Phiên họp thứ 3 Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) đã thống nhất định hướng Chiến lược hợp tác thể thao ASEAN giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển thể thao cộng đồng, thể thao học đường, thể thao nữ và thể thao người khuyết tật; thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ trong quản lý và huấn luyện thể thao; tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các tổ chức toàn cầu.

Phát biểu tại đây, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: Sự hợp tác của các nước ASEAN cùng các đối tác quốc tế như FIFA, WADA và các tổ chức quốc tế khác không chỉ góp phần nâng cao năng lực thể thao trong khu vực, mà còn lan tỏa những giá trị của sức khỏe, trung thực và đoàn kết, đúng với tinh thần ASEAN - "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

Các phiên họp tại Hội nghị đã ghi nhận nhiều sáng kiến hợp tác với các đối tác quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực thể thao nữ, thể thao người khuyết tật, giáo dục thể chất, phát triển năng lực huấn luyện viên, bảo tồn thể thao truyền thống... Đây là những định hướng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế thể thao ASEAN trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn tới các đoàn đại biểu ASEAN và các tổ chức quốc tế vì tinh thần hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm cao; tin tưởng rằng với ý chí, đoàn kết và quyết tâm chung, hợp tác thể thao ASEAN sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trong sáng 14/10, các đại biểu đã nghe chia sẻ của đại diện Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Cơ quan Phòng, chống Doping Thế giới (WADA); báo cáo hoạt động thể thao do các tổ chức liên kết ASEAN và đối tác triển khai gồm: Liên đoàn Cờ vua ASEAN (ACC), Liên đoàn Bóng đá ASEAN (AFF), Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN (APSF), Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Hiệp hội Thể thao cho mọi người quốc tế (TAFIS)...

Ngày mai (15/10), Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 tiếp tục diễn ra với phiên họp giữa các quan chức cấp cao thể thao ASEAN với đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, bàn về những chính sách hợp tác thể thao tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Năm 2025, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các hội nghị liên quan, trong đó bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao + Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao + Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2) cùng các sự kiện liên quan khác dự kiến được tổ chức ngay trước thềm AMMS 8.