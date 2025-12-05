Mập mờ hoạt động thần số học online

(Ngày Nay) - Sự nở rộ của các dịch vụ thần số học online, từ livestream tự xưng “chuyên gia” đến nền tảng thu phí quy mô lớn, đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch, pháp lý và an toàn cho người dùng.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành nơi tìm kiếm thông tin, tư vấn và giải trí của hàng triệu người dùng, các dịch vụ thần số học trực tuyến cũng theo đó bùng nổ với tốc độ khó kiểm soát.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể tham gia các buổi livestream “giải mã cuộc đời”, đăng ký gói xem số theo ngày sinh hay nhận các bản phân tích “cá nhân hóa” với mức phí từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, thậm chí cả những website tự lập đều trở thành “điểm đến” của hàng loạt tài khoản tự xưng “chuyên gia”, sử dụng ngôn từ tâm linh hoặc thuật số để thu hút sự chú ý.

Hàng loạt “chuyên gia” tự phong?

Điểm chung của những “dịch vụ xem số online” này là không có cơ chế kiểm định, không tiêu chuẩn chuyên môn, không chứng chỉ hành nghề và gần như không chịu sự giám sát thực chất. Trong môi trường đó, việc tự phong “chuyên gia”, “bậc thầy”, “nhà huyền học” trở thành công cụ tạo dựng uy tín nhanh chóng, mở đường cho các giao dịch thu phí ẩn danh, không minh bạch.

Trong số những gương mặt xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, nền tảng Tra Cứu Thần Số Học (tracuuthansohoc.com) do ông Louis Nguyễn sáng lập là một trường hợp đáng chú ý. Ông Louis Nguyễn được giới thiệu là doanh nhân, nhà cố vấn, CEO và thành viên Hội đồng quản trị của hệ thống Tra Cứu Thần Số Học.

Từ năm 2020 đến nay, ông được công bố là người quản lý hệ thống Tra Cứu Thần Số Học, đồng thời giảng dạy và đào tạo thần số học chuyên sâu, cố vấn cho nhiều website cùng lĩnh vực.

Tuy nhiên, những mô tả này cũng chỉ dựa trên tự giới thiệu của cá nhân và nền tảng, không có cơ quan chuyên môn nào xác thực về chứng chỉ, tiêu chuẩn hay năng lực nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực thần số học – một lĩnh vực vốn không nằm trong hệ thống được cấp phép đào tạo.

Hay nền tảng Vitus do Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System phát triển là trường hợp thu hút sự quan tâm do hoạt động mạnh trong nhiều năm và có quy mô xây dựng thương hiệu rõ rệt. Vitus tự giới thiệu mình qua một hệ thống website, fanpage và các chương trình truyền thông, nhấn mạnh khả năng “khám phá bản thân thông qua những con số”, cung cấp hai gói dịch vụ có giá 70.000 đồng và 350.000 đồng.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở cách thần số học Vitus xây dựng hình ảnh gắn với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, người được giới thiệu là Phó Chủ tịch HĐQT Vitus System, đồng thời là “nhà huyền học có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, đào tạo hàng nghìn học viên”.

Các mô tả này xuất hiện thường xuyên trên website, fanpage và trong nội dung quảng bá dịch vụ. Tuy nhiên, đến nay, chưa có bất kỳ cơ quan chuyên môn nào xác nhận các chức danh hoặc năng lực mà bà Thủy tự công bố.

Ở khía cạnh pháp lý, việc tự giới thiệu bằng những cụm từ có thể gây hiểu nhầm về chuyên môn như “nhà huyền học”, “chuyên gia đào tạo”, “13 năm nghiên cứu sâu” mà không được xác thực có thể rơi vào trường hợp quảng cáo sai lệch.

Đồng thời trên thực tế, các sản phẩm và dịch vụ mang yếu tố “tâm linh – huyền học” hiện không nằm trong danh mục ngành nghề được cấp phép giảng dạy hoặc chứng nhận. Do đó, việc tự phong học hàm, học vị hoặc chuyên môn có thể bị xem là hành vi vi phạm Luật Quảng cáo 2012 (Điều 8 quy định cấm quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho khách hàng).

Những bất thường trong hoạt động thu phí và dòng tiền của thần số học Vitus

Hoạt động thu phí của thần số học Vitus cũng đặt ra nhiều câu hỏi đáng lưu ý. Theo thông tin công bố trên website, người dùng muốn mua các gói thần số học phải chuyển khoản vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Năm 2021, tài khoản nhận tiền đứng tên bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sau đó chuyển sang tên Nguyễn Văn Huy, hiện tại là Trần Thị Hà, đều không phải tài khoản pháp nhân của Vitus System.

Trong giai đoạn từ khi ra mắt đến tháng 5/2024, nền tảng này ghi nhận hàng nghìn giao dịch mỗi tháng, có thời điểm vượt hơn 2.500 giao dịch. Với mức phí 70.000–350.000 đồng mỗi lượt xem số, lượng tiền luân chuyển là rất lớn.

Theo Luật Kế toán 2015 và Luật Quản lý thuế 2019, toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh phải đi qua tài khoản doanh nghiệp, được kê khai và nộp thuế đầy đủ. Việc thu tiền qua tài khoản cá nhân không chỉ khiến quy trình hạch toán thiếu minh bạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ thất thoát nguồn thu thuế, gây khó khăn cho công tác thanh tra và kiểm toán sau này.

Ngoài ra, Vitus System đã từng bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng vì hành vi “không đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã 5 lần gửi hồ sơ xin cấp phép hoạt động sàn thương mại điện tử nhưng đều bị từ chối do mô hình chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù vậy, nền tảng vẫn mở rộng quy mô lên hơn 120.000 thành viên, với hàng chục nghìn sản phẩm và dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Sự bùng phát của dịch vụ thần số học online đặt ra nhiều rủi ro đối với người dùng và hệ sinh thái số: rủi ro về quyền riêng tư khi người dùng tự nguyện cung cấp ngày sinh, họ tên, thông tin gia đình; rủi ro tài chính do các giao dịch chuyển khoản cá nhân; rủi ro thông tin khi người dùng dựa vào những lời khuyên không kiểm chứng để đưa ra quyết định quan trọng.

Trong bối cảnh các hoạt động này lan rộng từ fanpage nhỏ lẻ đến nền tảng có hàng chục nghìn người theo dõi, cần thiết có biện pháp quản lý mạnh hơn, đặc biệt với những trường hợp vận hành mô hình thu phí nhiều năm nhưng thiếu minh bạch như Vitus.

Bởi khi những dịch vụ dựa trên yếu tố tâm linh, không được chứng thực chuyên môn lại kết hợp mô hình thương mại hóa trên môi trường số, nguy cơ tác động tiêu cực đến an toàn thông tin, sự ổn định thị trường dịch vụ trực tuyến và quyền lợi người dùng là rất lớn.

Trước thực trạng này, kính đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, xem xét và xử lý quyết liệt nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!