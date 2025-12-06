MV “Việt Nam tinh hoa” góp mặt với Lam Trường, Isaac, Bùi Công Nam Nguyễn Hùng…

(Ngày Nay) - MV “Việt Nam t inh hoa” ra mắt vào 20h ngày 5/12 là sản phẩm thuộc hệ sinh thái Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 – Báo Đại Đoàn Kết phối hợp ZOA Creative và Alien Media tổ chức nhằm tôn vinh giá trị Việt trong thời đại số.

Với tiêu chí giải thưởng hướng đến, MV nêu bật giá trị tinh hoa của 5 trụ cột nghệ thuật hiện nay, gồm có: Âm nhạc - Điện ảnh - Vũ đạo - Sân khấu - Nghệ thuật đương đại. Qua đó truyền tải thông điệp: “Đoàn kết người sáng tạo hôm nay chính là di sản văn hóa rạng rỡ cho ngày mai”.

Tinh thần tinh hoa hội tụ

Ca khúc “Việt Nam tinh hoa” là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, cảm hứng từ dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ. Được nhạc sĩ ấp ủ đã lâu và giải thưởng Tinh Hoa Việt ra đời như chất xúc tác để anh hoàn thành ca khúc mang tinh thần tiếp nối nhiều thế hệ này.

Đạo diễn MV là Kawaii Tuấn Anh lựa chọn kể câu chuyện qua hình ảnh một cậu bé bước vào viện bảo tàng và tìm thấy chiếc hộp kỳ diệu, là cánh cửa mở ra hành trình khám phá những “mảnh ghép văn hoá Việt Nam”. Hành trình ấy không chỉ của nhân vật, mà chính là hành trình của ê-kíp sáng tạo đi tìm, tôn vinh và làm sống dậy các giá trị Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc - điện ảnh của thời đại số.

Nếu cậu bé trong bảo tàng là linh hồn câu chuyện, thì những nghệ sĩ - diễn viên - đạo diễn - biên đạo… xuất hiện trong MV là các “mảnh ghép” của tinh hoa Việt hôm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã dành nhiều tháng liên tục lựa chọn giọng ca phù hợp, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tinh thần gắn bó với văn hoá Việt. “Mỗi người góp một câu ngắn, nhưng là những mảnh ghép mang sức mạnh lớn. Có thể nói đây là hành trình đi tìm những người đồng thanh - đồng cảm - đồng điệu với văn hóa Việt” – Nguyễn Hải Phong chia sẻ.

Để cuối cùng, “Việt Nam tinh hoa” có sự góp giọng của đa thế hệ nghệ sĩ tài năng, là: Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng, Nguyễn Hùng.

Kết nối nghệ thuật

MV mở đầu bằng phân cảnh các diễn viên chính từ 3 bộ phim điện ảnh Việt Nam nổi bật trong năm bước vào chung một khung hình là: Kaity Nguyễn của Tử chiến trên không; Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã của Mưa đỏ; Hồ Thu Anh của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Những lát cắt điện ảnh khác nhau về chiến tranh, lịch sử gặp nhau trong một không gian văn hoá Việt được tái tạo bằng ngôn ngữ đương đại.

Không chỉ điện ảnh, MV còn tái hiện 5 loại hình nghệ thuật đặc sắc bằng ngôn ngữ vũ đạo là: Chèo hề, múa bóng rỗi, múa chén (nhã nhạc cung đình Huế), múa đương đại, hip - hop. Tất cả được kết nối bởi các dancer và biên đạo thuộc hai thế hệ là: Quang Đăng, Huỳnh Mến, Phước Lee, MC Buck, Hà Lộc, MT Pop, Thảo Vy, Minh Tú, Huỳnh Huy cùng các tài năng nhí Chloe, Cici và RenC. Và không đơn thuần minh hoạ, từng phân đoạn được thiết kế để “làm sống lại văn hoá” để khán giả cảm được nhịp thở của các loại hình thay vì chỉ nhìn thấy chúng.

MV cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ của “À Ố Show” mang đến phần trình diễn đương đại mà đậm đặc bản sắc Việt.

Đặc biệt, loạt đạo diễn MV hàng đầu, như Kawaii Tuấn Anh, Nhu Đặng, Khương Vũ, Lâm Đạo Đạo, Tony Nhật Nguyễn cũng xuất hiện trong các khung hình. Sự có mặt của họ – đại diện cho những người đứng sau hàng trăm sản phẩm định hình thẩm mỹ người xem Việt trong nhiều năm qua – trong MV là lời khẳng định: ngành sản xuất hình ảnh Việt Nam cũng là một phần tinh hoa cấu thành bản sắc.

Ban tổ chức mong rằng, MV “Việt Nam tinh hoa” không chỉ hướng đến trở thành biểu tượng truyền thông cho tinh thần giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 mà còn là cầu nối sáng tạo xuyên thế hệ, đưa nghệ thuật truyền thống vào dòng chảy hiện đại. Đồng thời là lời tuyên ngôn về sức mạnh mềm của Việt Nam – nơi tinh hoa hội tụ, kết nối và cùng nâng tầm.

Giải thưởng Tinh Hoa Việt mang quy mô toàn quốc, hướng đến xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hoá - nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Giải thưởng áp dụng cơ chế bình chọn hiện đại kết hợp đánh giá chuyên môn của Hội đồng giám khảo với sự tham gia trực tuyến của công chúng, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và phù hợp với thời đại số. Sau giai đoạn nhận đề cử từ 15/10 đến 15/11/2025, giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 sẽ công bố danh sách đề cử chính thức vào ngày 12/12/2025, đồng thời mở cổng bình chọn trực tuyến dành cho công chúng trên website và các nền tảng số của chương trình.

"240 người trải nghiệm Việt Nam Tinh Hoa tại họp báo trước giờ công chiếu (20:00 tối nay). Âm thanh 7.1 được mix kux lưỡng trong gần 1 tuần, khung hình cỡ lớn, một track nhạc tinh xảo từ 500 track chi tiết hậu kỳ trong 10 ngày, và một khuôn hình tiêu chuẩn chất lượng siêu cao. Ekip mong muốn đem lại trải nghiệm cao nhất cho quan khách đến dự. Cám ơn tất cả đã cùng nhau hiện diện trong kỷ niệm đẹp này. Và còn nhiều bất ngờ trong MV sẽ được tiết lộ tối nay trên youtube Tinh Hoa Việt Chờ đón MV Việt Nam Tinh Hoa tối nay mọi người nhé!" (Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong)

Minh Khang