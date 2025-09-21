Quốc hội Việt Nam sát cánh với AIPA, biến tầm nhìn ASEAN thành hiện thực

(Ngày Nay) - Với tinh thần “tham gia tích cực, đóng góp thực chất, dấu ấn nổi bật”, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia, từ ngày 16-20/9, đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn trên mọi phương diện.

Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện

Đại hội đồng AIPA-46 diễn ra ở thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia AIPA (1995-2025), đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đang chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của tiến trình xây dựng Cộng đồng với Tầm nhìn 2045.

Tham dự sự kiện quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến nhằm tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đồng hành với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển, AIPA đã có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các Chính phủ đưa thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và bảo đảm tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất ba lĩnh vực ưu tiên quan trọng mà AIPA cần tập trung trong thời gian tới. Theo đó, AIPA cần phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác khu vực hiệu quả hơn nữa; trong đó tăng cường vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, chủ thể tham gia, đóng góp tích cực vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đi đầu trong xây dựng thể chế, chính sách để giúp các cam kết, thỏa thuận khu vực đi vào triển khai trên thực tế, nhất là trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Đồng thời, AIPA cần tích cực tham gia củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực; tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại.

Kể từ khi trở thành thành viên của AIPA đến nay, 30 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành với AIPA để kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Tại AIPA-46, Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động đề xuất và đồng bảo trợ nhiều sáng kiến. Đại hội đồng AIPA-46 đã thông qua các nghị quyết do Việt Nam đề xuất và đồng bảo trợ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số và chuyển đổi số, an ninh mạng, tăng cường thương mại nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Đặc biệt, nhóm nghị quyết được thông qua, bao gồm các nghị quyết về tăng cường vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, về phát triển nguồn nhân lực số, về khai thác hiệu quả nền kinh tế số, về chống tội phạm mạng… giúp tăng cường “hệ sinh thái số”, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của ASEAN và gắn kết với ưu tiên hiện nay của Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho biết các nghị quyết mà Đoàn Việt Nam đưa ra được các nghị viện thành viên đánh giá rất cao, trong đó có một số nghị quyết được các nước đồng bảo trợ. Phó Chủ nhiệm Đôn Tuấn Phong bày tỏ hy vọng, các nghị quyết này sẽ là cơ sở để các nghị viện tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế số, kinh tế xanh, mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới, cũng như phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề xã hội, chính trị, an ninh. Đây sẽ là những đóng góp thiết thực nhằm củng cố sự gắn kết, nâng cao vai trò của AIPA trong khu vực và trên thế giới.

Củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế

Cùng với việc tham dự Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức Malaysia trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Anwar Ibrahim, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Trong bầu không khí chân thành và tin cậy, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như lĩnh vực Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch và giáo dục đào tạo.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm/lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập. Hai bên đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế và các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah nêu rõ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ góp phần củng cố và nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn tạo điều kiện để trao đổi, bàn thảo về nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia nhấn mạnh Việt Nam giữ vai trò quan trọng, không chỉ về tầm nhìn chiến lược mà còn với tư cách là một trung tâm quản trị trong khu vực. Chủ tịch Thượng viện Malaysia cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề. Trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay đang có nhiều thách thức, việc tăng cường hợp tác là yếu tố then chốt để giải quyết các vấn đề nổi lên. Do đó, quan hệ song phương sẽ ngày càng phát triển, hướng tới việc phối hợp giải quyết những vấn đề chung.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác trong ASEAN - khu vực rộng lớn với khoảng 700 triệu dân - nhằm xây dựng ASEAN trở thành cộng đồng gắn kết, đoàn kết và phát triển bền vững; đồng thời cho biết, qua các cuộc tiếp xúc, Việt Nam và Malaysia đồng thuận về việc chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ hơn để đưa ASEAN trở thành khu vực liên kết sâu rộng, đóng vai trò tích cực trong hợp tác quốc tế và các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Malaysia đã làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị và toàn diện hơn trong các mặt hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2025. Việt Nam mong muốn cùng Malaysia và các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”, đoàn kết, vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Với các kết quả tích cực của chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng, thời gian tới, các cơ quan hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; phát huy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Về hợp tác kinh tế, các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam chủ động cùng các đối tác Malaysia chú trọng thúc đẩy và hỗ trợ sự tham gia của doanh nghiệp nhằm mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư. Trong lĩnh vực xã hội - văn hóa, hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nghề, nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy mạnh hơn nữa du lịch, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Malaysia.

Kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mở ra cơ hội thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Quốc hội Việt Nam tại AIPA, góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, bao trùm và bền vững.