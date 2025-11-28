Chủ tịch cuộc thi Miss Universe bị bắt - Bóng hồng tỏa sáng bên trong tổ chức ma-fi-a

(Ngày Nay) - Những bóng hồng tham gia cuộc thi Miss Universe được truyền thông ca ngợi như “đỉnh cao sắc đẹp” lại biến thành "sân chơi” của Chủ tịch Raul Rocha Cantú đầy cơ hội. Phía sau cuộc thi, những “bí ẩn” có thể chưa được phơi bày xung quanh nhan sắc trong tay “kiểm duyệt” của giới ma-fi-a.

Những bê bối đáng ngờ

Ngày 27/11, nhiều thông tin được lan tỏa và gây bàng hoàng giới người đẹp tại Việt Nam từng tham dự cuộc thi Miss Universe. Ông Raul Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe bị truy tố với các cáo buộc: Buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp và tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức.

Từ "ông trùm nhan sắc", Raul Rocha Cantú lộ rõ là một tên tội phạm nguy hiểm, một loạt hành vi được ví như “bố già” hay tổ chức ma-fi-a mà đằng sau đó, có cuộc thi Miss Universe hào nhoáng. Người đẹp và tội phạm thường đi liền với nhau, nhưng ít ai ngờ, tổ chức tội phạm của Raul Rocha Cantú lại đứng đầu cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Hơn 7 năm trước, vào năm 2018, H'Hen Niê được truyền thông nêu bật với hình ảnh có nụ cười chân chất của cô gái Ê Đê, mái tóc ngắn tự tin bước lên sân khấu Miss Universe và lọt Top 5. Truyền thông trong nước đã hết lời ca ngợi và xem H'Hen Niê như kỳ tích, một niềm kiêu hãnh của dân tộc. Liền theo những năm sau, năm 2020, Khánh Vân lọt vào Top 21; năm 2021, Kim Duyên lọt vào Top 30 đã khẳng định nhan sắc của người Việt Nam được nhắc đến trên đấu trường thế giới.

Thời điểm này, nhắc đến Miss Universe, nhiều người phải tôn vinh cuộc thi là số 1 trên thế giới khi. Diễn biến của cuộc thi thể hiện nhan sắc được phô diễn, kết hợp với trí tuệ và những thông điệp xã hội sâu sắc.

Rồi sau đó, Raul Rocha Cantú chính thức bị truy tố về các cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm xuyên biên giới với những hoạt động kinh hoàng. Những đồng tiền bẩn, những lợi nhuận phi pháp mà ông trùm có được là nguồn tài trợ để tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Universe.

Trở lại câu chuyện Miss Universe Việt Nam, giai đoạn 2008-2022, để có thể tham dự Miss Universe, tại Việt Nam, một cuộc thi tuyển người đẹp được tổ chức và chọn ra các cô gái ưu tú nhất để tham dự tại nước đăng cai tổ chức. Năm 2022, Miss Universe Việt Nam đánh dấu cho hành trình rơi vào tranh cãi đầy tai tiếng. Bản quyền cuộc thi tại Việt Nam bị tước quyền và người đẹp Việt Nam tham dự với tư cách “chỉ định” đại diện để tham dự.

Từ đây, nhiều gương mặt được xem không xứng đáng để “chỉ định” tham dự cuộc thi xuất hiện nhiều hơn. Thế nhưng, điều dư luận quan tâm hơn là bê bối xung quanh Chủ tịch tổ chức Raul Rocha Cantú, cầm đầu đường dây tội phạm quốc tế. Sau khi cuộc thi bị tước quyền tổ chức tại Việt Nam, hàng loạt bê bối gây nên làn sóng cho thấy Miss Universe không còn là tổ chức uy tín.

Cuộc thi nhan sắc phù phiếm

Năm 2023, người đẹp Bùi Quỳnh Hoa là đại diện cuối cùng từ Miss Universe Vietnam trước khi "đổi chủ" không lọt vào Top người đẹp thế giới. Năm 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người đẹp được “chỉ định” tham dự cuộc thi. Kỳ Duyên cũng dừng bước và không lọt vào Top người đẹp ưu tú. Lúc này, Miss Universe dần lộ rõ bản chất và Chủ tịch tổ chức Raul Rocha Cantú đứng trước ngưỡng cửa lộ “nguyên hình” đứng đầu của tổ chức tội phạm.

Năm 2025, người đẹp của Việt Nam được chỉ định có thể gây tranh cãi nhất từ trước đến nay. Nguyễn Hương Giang được biết đến là hoa hậu chuyển giới mang theo dự án "Commitment to Diversity" đến với Miss Universe. Hương Giang đã dẫn đầu cuộc bình chọn của khán giả với hàng triệu lượt người đề cho giải Beyond The Crown. Kết quả của cuộc thi khá bất ngờ, Hương Giang lọt ngoài Top 30 của cuộc thi.

Cộng đồng mạng tại Việt Nam đã bắt đầu có những bàn tán xung quanh việc Hương Giang bị loại. Nhiều minh chứng được đưa ra, cáo buộc ban tổ chức can thiệp vào cuộc thi. Liền sau đó, giám khảo cuộc thi từ chức hàng loạt và nhiều người đặt câu hỏi về cuộc thi Miss Universe “tầm cỡ” thế giới liệu có bị thao túng không?

Chủ tịch tổ chức Raul Rocha Cantú bị bắt, giá trị của những người đẹp tại các cuộc thi do Miss Universe tổ chức tiếp tục được nhắc đến. Tổ chức của tội phạm liệu có xứng đáng để các quốc gia tự hào khi có người đẹp được xướng danh? Giá trị của cuộc thi không còn, danh xưng hoa hậu từng tham dự cuộc thi như: H'Hen Niê, Khánh Vân, Kim Duyên… có còn rực rỡ?

Nhiều người tự hào với các gương mặt tham dự lọt vào Top và truyền thông ca ngợi Miss Universe như “đỉnh cao sắc đẹp” lại biến thành "sân chơi” của Chủ tịch Raul Rocha Cantú đầy cơ hội. Phía sau cuộc thi, những “bí ẩn” có thể chưa được phơi bày xung quanh nhan sắc trong tay “kiểm duyệt” của giới ma-fi-a.

Trở lại với đời thường, H'Hen Niê, Khánh Vân hay Kim Duyên vẫn tự tin với cuộc sống sau bóng hào quang Miss Universe. Người đẹp Việt Nam dù không có Miss Universe vẫn luôn tỏa sáng. Từ H'Hen Niê đến Kim Duyên, Hương Giang vẫn phải sống bằng năng lực thực sự sau những bước chân trên sân khấu.

Vụ Raul Rocha Cantú được xem là một cơ hội để “thế giới nhan sắc” nói chung và các cô gái Việt Nam nói riêng đừng trông chờ vào những cuộc thi phù phiếm.

Danh sách những người đẹp Việt Nam dự thi Miss Universe qua các năm: - Năm 2008, Nguyễn Thùy Lâm (19 tuổi, TP.HCM), đại diện đầu tiên lọt Top 15. - Năm 2009, Hoàng Anh (22 tuổi, TP.Hà Nội), không lọt Top. - Năm 2010, Nguyễn Ngọc Bích (19 tuổi, TP.HCM), không lọt Top. - Năm 2011, Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi, TP.HCM), không lọt Top. - Năm 2012, Lưu Thị Diễm (22 tuổi, Khánh Hòa), không lọt Top. - Năm 2013, Ngô Phương Lan (23 tuổi, TP.Hà Nội), lọt Top 15 - Năm 2014, Trần Ngọc Lan Khuê (21 tuổi, TP.HCM), lọt Top 15 - Năm 2015, Nguyễn Thị Lệ Nam Phương (23 tuổi, TP.HCM), không lọt Top - Năm 2016, Đào Thị Hà (20 tuổi, Nghệ An), không lọt Top - Năm 2017, Lâm Khả Linh (22 tuổi, Quảng Ninh), không lọt Top - Năm 2018, H'Hen Niê (25 tuổi, Đắk Lắk), lọt Top 5 - Năm 2019, Hoàng Thị Thùy (25 tuổi, Thái Bình), lọt Top 20 - Năm 2020, Đỗ Thị Hà Giang (22 tuổi, TP.Hà Nội), lọt Top 21 - Năm 2021, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (24 tuổi, Long An), lọt Top 30 - Năm 2022, Huỳnh Phương Đông (23 tuổi, TP.HCM), lọt Top 40