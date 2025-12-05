(Ngày Nay) - Ngày 4/12, tọa đàm "Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác" đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp. Sự kiện là một trong những điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris, tạo không gian đối thoại chuyên sâu giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của các khách mời Việt Nam và quốc tế: Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; Bà Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; Ông Mathieu Ripka – Tổng đại diện ARP (Société civile des Auteurs- Réalisateurs- Producteurs), Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất, Pháp; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Bà Trần Thị Bích Ngọc – Nhà sản xuất của những bộ phim nổi tiếng trong nước và quốc tế, một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam hiện đại; cùng với đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp đang hoạt động tích cực trong các lĩnh vực sáng tạo, sản xuất và phát hành.

Tăng cường kết nối và hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang có nhiều chuyển động tích cực: phim Việt liên tục xuất hiện tại các liên hoan quốc tế uy tín, lực lượng sáng tạo trẻ ngày càng trưởng thành, và thị trường trong nước cho thấy những tín hiệu tăng trưởng rõ rệt. Đặc biệt, những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia đã tổ chức được những liên hoan phim quốc tế như Haniff, Danaff tại các thành phố lớn như Hà Nội và Đà Nẵng, dần đã tạo được uy tín chuyên môn với các nước trong khu vực. Đồng thời, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam xác định điện ảnh là một trong bảy ngành mũi nhọn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành điện ảnh bứt phá và hội nhập sâu hơn với thế giới.

Trong xu thế đó, việc tăng cường kết nối với các nền công nghiệp điện ảnh phát triển, đặc biệt là Pháp, quốc gia có hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh và cơ chế hỗ trợ tiên tiến, là yếu tố then chốt giúp phim Việt mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh: Trong thời gian qua, giao lưu Việt – Pháp diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, điện ảnh của hai nước cũng đang tìm tòi những hướng hợp tác ngày càng hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia.

​​Phát biểu tại tọa đàm, ông Mathieu Ripka bày tỏ : “Tại sao không đặt ra một mục tiêu đẹp đẽ: năm nay, một bộ phim hợp tác Pháp–Iran sẽ đại diện cho Pháp tại giải Oscar; và hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, một bộ phim hợp tác Pháp - Việt cũng sẽ đại diện cho Pháp tại Oscar. Việt Nam rõ ràng là một phần không thể tách rời của câu chuyện này, với số lượng lớn người Việt Nam sinh sống tại Pháp, và cũng có rất nhiều người Pháp gốc Việt. Hai quốc gia sẽ tiếp tục trao đổi, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, giữa các nghệ sĩ của hai bên, và chính điều đó sẽ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.”

Sự kiện kỳ vọng mở ra những kết nối hợp tác mới giữa các tổ chức điện ảnh Việt – Pháp, thúc đẩy trao đổi nhân lực, kỹ thuật, sản xuất và phát hành; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là cầu nối văn hoá có ý nghĩa trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh Việt Nam.

Đạo diễn trẻ Lê Bình Giang , tác giả của bộ phim kinh dị Kfc (2015) từng dự 20 liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ hào hứng bày tỏ : “Là một nhà làm phim trẻ, tôi luôn mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là ở Pháp cái nôi của nhiều đạo diễn tài năng và những bộ phim nổi tiếng. Tôi hy vọng có thể học hỏi và hợp tác với các nhà làm phim, các quỹ điện ảnh tại Pháp để tiến gần hơn với nền điện ảnh thế giới. Trong tương lai, tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để cùng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh hai nước. Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.”

Các diễn giả phân tích những lợi thế song phương, từ hệ sinh thái điện ảnh phát triển của Pháp đến nguồn lực sáng tạo trẻ và thị trường đang mở rộng của Việt Nam, để chỉ ra các hướng hợp tác khả thi trong sản xuất, đào tạo, phát hành và quảng bá quốc tế. Theo TS. Ngô Phương Lan, Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển, đặc biệt là năm 2025 - là một năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bộ phim Việt Nam, các nhà làm phim trẻ, các bạn làm phim độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế. Và có một điều rất quan trọng là không khí sáng tạo, không khí làm phim ở Việt Nam hiện nay nhờ vào những thành công hàng tuần, hàng tháng trong rạp chiếu và cả ngoài thị trường. Nó kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực Châu Á, cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam. Tôi mong trong năm 2026 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và thực sự đem đến những kết quả cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong việc hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp.

Những đề xuất và giải pháp cụ thể

Từ các kinh nghiệm thực tiễn, Tọa đàm hướng tới việc đề xuất các giải pháp giúp hai nền điện ảnh gia tăng giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau, và cùng tạo nên những dự án có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất tại Pháp khẳng định : “Sự hợp tác này vẫn có thể tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực phát hành: tạo điều kiện để phim Pháp tiếp cận thị trường Việt Nam và phim Việt Nam tiếp cận thị trường Pháp. Và cuối cùng, tại sao không xem xét cả lĩnh vực khai thác rạp chiếu, vốn cũng là một thế mạnh của Pháp. Chúng tôi có hệ thống rạp chiếu phim ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, và chúng tôi rất am hiểu trong lĩnh vực khai thác này. Tất cả những điều đó đòi hỏi nhiều sự trao đổi hơn nữa.”

Đến với toạ đàm, bà Trần Thị Bích Ngọc, Nhà sản xuất phim nhận định: “Nhìn lại lịch sử phát triển điện ảnh Việt Nam thì rõ ràng là trong những năm qua điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Pháp đã có sự hợp tác với nhau ở mức độ tốt đẹp hơn, vì trước đây chúng ta chỉ cung cấp dịch vụ thì bây giờ chúng ta tiến đến hợp tác sản xuất. Ở đó các nhà sản xuất Pháp đã đồng hành cùng các nhà đạo diễn Việt Nam để cùng nhau sáng tạo, cùng nhau sở hữu bộ phim và cùng đưa bộ phim ra thế giới.”

TS. Ngô Phương Lan chia sẻ : “Cuối cùng, không thể không kể đến khát vọng mãnh liệt để đưa điện ảnh Việt Nam đến với thế giới của các tổ chức như là Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu gọi tắt là AVSE Global, dưới sự bảo trợ của bộ văn hoá, thể thao và du lịch; bộ ngoại giao Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, chúng tôi kỳ vọng làm nên một chương trình chắc chắn sẽ để lại dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam nói riêng và cho mối quan hệ hữu nghị Việt Pháp nói chung không chỉ là hôm nay mà còn trong tương lai.”

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp : Cơ hội hợp tác” là một trong những hoạt động trọng điểm của Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá, củng cố quan hệ hợp tác Việt – Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới. Tọa đàm tập trung làm rõ cơ hội hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp thông qua các trao đổi chuyên sâu về mô hình đồng sản xuất, cơ chế hỗ trợ của hai quốc gia, cũng như các phương thức kết nối dành cho nhà làm phim và nhà sản xuất.

Ngày 5/12/2025, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris sẽ chính thức khai mạc tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những biểu tượng văn hoá của Paris. Không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam đến công chúng quốc tế, lễ khai mạc còn là dịp quy tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước. Tại không gian tráng lệ của “thủ đô ánh sáng”, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” hứa hẹn mang đến một màn mở đầu ấn tượng, lan tỏa tinh thần sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt Nam.