NSND Trịnh Kim Chi phát triển kịch ngắn châm biếm, hài hước

(Ngày Nay) -Bắt đầu từ tháng 4/2026, Sân khấu Trịnh Kim Chi đã mở đầu chương mới trong hoạt động kịch nghệ bằng 2 vở diễn ngắn hài hước "Vụ án trộm trứng gà" và "Xú mè".

NSND Trịnh Kim Chi cho biết: "Trước đây, sân khấu chúng tôi theo hướng chính kịch, kịch tâm lý. Để làm mới mình, chúng tôi nghiên cứu tạo sự phong phú trong việc đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng. Chúng tôi xây dựng một chuỗi kịch ngắn theo phong cách châm biếm, hài hước, dựa trên tất cả các vấn đề nóng mà xã hội quan tâm".

"Không chỉ diễn ở sân khấu, chúng tôi kêu gọi tài trợ để tiến hành chương trình sân khấu học đường với giá vé ưu đãi. Chúng tôi sẽ đến diễn từng trường đại học để thông qua sân khấu kịch vừa mang lại niềm vui vừa nâng cao ý thức và kỹ năng sống cho các em", NSND Trịnh Kim Chi cho biết thêm.

Sân khấu Trịnh Kim Chi tọa lạc tại tầng 1 số 5B đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Khán giả đến đây xem kịch sẽ bao gồm một phần nước uống trong giá vé đồng hạng 200.000 đồng/vé. Đây là mức giá phải chăng trong mặt bằng chung của sân khấu ở TPHCM.

Thành phần nghệ sĩ nồng cốt bao gồm NSND Trịnh Kim Chi, nhiều nghệ sĩ gạo cội và các bạn thế hệ trẻ. Hướng đi này nhằm giữ cho đời sống kịch nghệ tại TPHCM có thêm địa điểm luôn sáng đèn, tạo điều kiện cho anh chị em nghệ sĩ yêu nghề còn nơi bùng cháy đam mê.

NSND Trịnh Kim Chi hiện tại là Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, Trưởng Ban ái hữu nghệ sĩ. Trách nhiệm chính của chị là hoạt động hỗ trợ cho nghệ sĩ nghèo từ vật chất đến tinh thần. Ngoài ra, chị còn tham gia đóng phim, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp ở nhiều cấp độ. Trong hoạt động tại sân khấu Trịnh Kim Chi, chị kiêm nhiệm vai trò bà bầu, đạo diễn, diễn viên và đào tạo nghệ sĩ trẻ.