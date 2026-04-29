NSND Trịnh Kim Chi phát triển kịch ngắn châm biếm, hài hước

(Ngày Nay) -Bắt đầu từ tháng 4/2026, Sân khấu Trịnh Kim Chi đã mở đầu chương mới trong hoạt động kịch nghệ bằng 2 vở diễn ngắn hài hước "Vụ án trộm trứng gà" và "Xú mè".
Một cảnh trong đêm diễn chùm hài kịch tại sân khấu Trịnh Kim Chi

NSND Trịnh Kim Chi cho biết: "Trước đây, sân khấu chúng tôi theo hướng chính kịch, kịch tâm lý. Để làm mới mình, chúng tôi nghiên cứu tạo sự phong phú trong việc đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng. Chúng tôi xây dựng một chuỗi kịch ngắn theo phong cách châm biếm, hài hước, dựa trên tất cả các vấn đề nóng mà xã hội quan tâm".

"Không chỉ diễn ở sân khấu, chúng tôi kêu gọi tài trợ để tiến hành chương trình sân khấu học đường với giá vé ưu đãi. Chúng tôi sẽ đến diễn từng trường đại học để thông qua sân khấu kịch vừa mang lại niềm vui vừa nâng cao ý thức và kỹ năng sống cho các em", NSND Trịnh Kim Chi cho biết thêm.

Nghệ sĩ Phương Bình (bìa trái) và Hoàng Mập (áo sọc) trong một đêm diễn tại sân khấu Trịnh Kim Chi

Sân khấu Trịnh Kim Chi tọa lạc tại tầng 1 số 5B đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Khán giả đến đây xem kịch sẽ bao gồm một phần nước uống trong giá vé đồng hạng 200.000 đồng/vé. Đây là mức giá phải chăng trong mặt bằng chung của sân khấu ở TPHCM.

Thành phần nghệ sĩ nồng cốt bao gồm NSND Trịnh Kim Chi, nhiều nghệ sĩ gạo cội và các bạn thế hệ trẻ. Hướng đi này nhằm giữ cho đời sống kịch nghệ tại TPHCM có thêm địa điểm luôn sáng đèn, tạo điều kiện cho anh chị em nghệ sĩ yêu nghề còn nơi bùng cháy đam mê.

NSND Trịnh Kim Chi và khán giả

NSND Trịnh Kim Chi hiện tại là Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, Trưởng Ban ái hữu nghệ sĩ. Trách nhiệm chính của chị là hoạt động hỗ trợ cho nghệ sĩ nghèo từ vật chất đến tinh thần. Ngoài ra, chị còn tham gia đóng phim, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp ở nhiều cấp độ. Trong hoạt động tại sân khấu Trịnh Kim Chi, chị kiêm nhiệm vai trò bà bầu, đạo diễn, diễn viên và đào tạo nghệ sĩ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.