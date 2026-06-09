Á hậu, NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) diễn ra trong hai ngày 8 và 9/6, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994, NSND Trịnh Kim Chi đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.
Ban Chấp hành Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên
Ban Chấp hành Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên

Đại hội Hội Sân khấu TPHCM lần I diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với sự tham dự của 149 đại biểu, đại diện cho 727 hội viên. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian đô thị.

Vì thế, Hội Sân khấu TPHCM không còn là tổ chức nghề nghiệp của riêng TPHCM cũ mà trở thành “ngôi nhà chung” của giới sân khấu thuộc không gian TPHCM mới, bao gồm lực lượng văn nghệ sĩ đến từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây. Đại hội cũng là bước khởi đầu cho một mô hình vận hành mới của sân khấu TP.HCM - nơi bài toán kết nối lực lượng, phát triển khán giả, đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và tìm kiếm cơ chế cho sân khấu xã hội hóa sẽ trở thành những nhiệm vụ trọng tâm.

Á hậu, NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM ảnh 1

Á hậu, NSND Trịnh Kim Chi - tân Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM

Nói về vấn đề này, NSND Trần Ngọc Giàu, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho rằng điều dễ nhận thấy trong không khí đại hội lần này là cảm giác của một giai đoạn chuyển mình. Sân khấu thành phố đang bước vào một không gian phát triển mới khi những thay đổi về tổ chức hành chính, mô hình quản trị đô thị và định hướng phát triển vùng đang tạo ra những tác động trực tiếp đến đời sống nghệ thuật biểu diễn. Điều đó hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành quả nghệ thuật mới cho sàn diễn khi sáp nhập thêm hai tỉnh, thành là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, để trở thành siêu đô thị - trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Phát biểu tại đại hội, NSND Trịnh Thúy Mùi - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều sự kết nối hơn giữa sân khấu TPHCM với sân khấu cả nước, kể cả trong các hoạt động liên hoan, giao lưu quốc tế. Thực tế cho thấy hoạt động sân khấu tại TPHCM luôn năng động, sáng tạo và đi trước nhiều bước, đây là điều rất đáng trân trọng.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến tham luận về việc tạo điều kiện để các sân khấu tư nhân hoạt động đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc, tiến bộ và nhân văn nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân TPHCM và cả nước; đưa các tác phẩm sân khấu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật đến phục vụ nhân dân vùng xa, nhất là địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây; tăng cường phối hợp tổ chức các liên hoan sân khấu, tạo điều kiện, động viên các đơn vị tham gia các liên hoan, hội diễn trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Hội cũng chủ trương tổ chức giải thưởng sân khấu và hoạt động quảng bá, biểu diễn các tác phẩm có giá trị cao; vận động nguồn lực xã hội đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ; đồng thời củng cố bộ máy hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chức năng định hướng cho hoạt động sân khấu TPHCM. Hội cũng sẽ tổ chức giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và liên hoan sân khấu cùng với Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc).

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên. Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 thành viên: NSND Trịnh Kim Chi, NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Tuyết Thu, đạo diễn Tôn Thất Cần và nhà báo Thanh Hiệp.

Á hậu, NSND Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từ vị trí Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994, cô đã bước vào con đường nghệ thuật khi tham gia đóng phim, diễn kịch và ca hát. Năm 2015, Trịnh Kim Chi thành lập sân khấu mang tên mình và trở thành đạo diễn với nhiều vở diễn thành công như: Rặng trâm bầu, Blouse trắng, Hai bà mẹ, Ngày ấy cổng trời


Nhờ những cống hiến trong nghệ thuật, Trịnh Kim Chi là Á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2015) và Nghệ sĩ Nhân dân (2023).


NSND Trịnh Kim Chi là người luôn tích cực tham gia công tác Hội. Trong nhiệm kỳ qua, cô đã đóng góp nhiều cho công tác ái hữu nghệ sĩ, huy động và phát huy các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết, hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn đồng thời vận động kinh phí tu sửa, chỉnh trang chùa và nghĩa trang nghệ sĩ.

Trọng Thịnh
Hội Sân khấu TPHCM Trịnh Kim Chi Trần Ngọc Giàu Tôn Thất Cần Trịnh Thúy Mùi Tuyết Thu

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