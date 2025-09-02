Hơn 1 triệu sản phẩm TH tiếp sức người dân và lực lượng diễu binh diễu hành

(Ngày Nay) - Hòa cùng niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng đại lễ bằng một chiến dịch đặc biệt: trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm sữa tươi và đồ uống tốt cho sức khỏe tới lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân khắp nước tụ hội về thủ đô trong những ngày lịch sử này.

Một chiến dịch tiếp sức chưa từng có

Từ những ngày tập luyện vất vả của các chiến sĩ đến các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và sáng 2/9, hình ảnh những gian hàng với sắc xanh của bầu trời mây đặc trưng của thương hiệu TH hòa cùng sắc cờ đỏ sao vàng với biểu tượng 80 năm rực rỡ, đã trở thành điểm hẹn thân quen trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

10 “Trạm tiếp sức yêu thương” của TH được bố trí dọc theo lộ trình diễu hành, tại những địa điểm quan trọng như: nút giao Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, Hoàng thành Thăng Long, Nhà hát Lớn, sân vận động Hàng Đẫy, cổng công viên Thống Nhất, vườn hoa Nhà hát lớn… Riêng thời điểm ngay trước lễ diễu binh diễu hành chính thức, tất cả các điểm tặng sữa và đồ uống này đã trực từ chiều 1/9, xuyên đêm 1/9 đến tận 14h ngày 2/9. Đây là món quà trọng thị, gửi gắm tình cảm chân thành của Tập đoàn TH đến từng người dân và chiến sĩ tham gia đại lễ.

Đặc biệt, TH còn đồng hành cùng Ban Tổ chức trong việc chuẩn bị 45.000 suất quà tặng dành cho các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ chính thức.

Nơi lan tỏa tình cảm ấm áp và gắn kết cộng đồng

Trong dòng người rộn ràng dự lễ, những điểm tặng nước, sữa và đồ uống của TH đã trở thành nơi lan tỏa tình cảm ấm áp, sẻ chia niềm vui. Người dân vui vẻ nhận từng chai nước, chai trà mát lành hay những hộp sữa để vừa tăng năng lượng, bổ sung dinh dưỡng vừa cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hội tụ hiếm có của dân tộc.

Không chỉ đơn thuần là nơi tiếp sức bằng dinh dưỡng, các gian hàng TH còn trở thành không gian kết nối cộng đồng. Xúc động nhất là một clip đang lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội và giành được hàng triệu tim, ghi lại hình ảnh một chiến sĩ bế một cụ cựu chiến binh vào nằm tạm nghỉ lại sức trong gian tiếp sức của TH.

[Video] Cựu chiến binh 79 tuổi từ Thanh Hóa và cử chỉ đẹp của một chiến sĩ và bạn trẻ. Video hiện có 130 nghìn lượt like, thả tim và hơn 600 lượt share từ page Việc tử tế

Nhiều độc giả chia sẻ khoảnh khắc vào khuya 1/9, các thùng sản phẩm được tạm dọn gọn gàng để gian hàng lập tức biến thành một booth “dã chiến” cho các cựu chiến binh và người cao tuổi có thêm chút thời gian nghỉ ngơi; và khi một bác đứng lên bắt nhịp, hàng chục người bên trong cùng hát vang những ca khúc cách mạng thiêng liêng, tạo thành một “mini concert” xúc động ngay trước giờ khắc trọng đại của đất nước.

[Video] Các cựu chiến binh và người dân biến booth TH thành một “sân khấu biểu diễn” trong “đêm không ngủ” 1/9 (Facebook Thông tin Chính phủ)

Tập đoàn TH đã mang đến đại lễ những dòng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, được sản xuất từ nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên và giữ trọn giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”. Đó là Nước tinh khiết TH true WATER - nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm được lọc qua 7 bước bằng hệ thống lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp công nghệ RO (Reverse Osmosis). Trà tự nhiên TH true TEA chế biến từ lá trà được trồng tại các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam, kết hợp với nước ngầm núi lửa; đặc biệt, những hương vị mới ra mắt như Trà Đào, Trà Vải, Trà Ổi và Trà Tắc còn bổ sung thành phần nước trái cây tự nhiên. Bên cạnh đó là các sản phẩm như Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, Sữa chua uống TH true YOGURT TOPPING,…

Tổng kết chiến dịch, hơn 1 triệu sản phẩm đã được trao tận tay người dân và lực lượng diễu binh, diễu hành. Với Tập đoàn TH, đây không chỉ là một hoạt động đồng hành cùng sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến nhân dân Việt Nam – những người luôn ở trung tâm trong mọi hành trình của TH.