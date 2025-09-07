Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok

TikTok cho biết ứng dụng này hiện có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này trong nhóm thanh thiếu niên.

Con số này tăng so với 175 triệu người dùng vào năm ngoái tại 32 quốc gia châu Âu. TikTok, thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance, có hơn 1 tỷ người dùng trên toàn cầu hàng tháng.

Trong khi đang phải đối mặt với những thách thức về mặt pháp lý trên toàn thế giới, TikTok đặc biệt hứng chịu sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy ứng dụng này thoái vốn khỏi các tài sản tại đây.

Tổng thống Mỹ ngày 22/8 cho biết đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua TikTok và có thể tiếp tục lùi thời hạn để công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ.

Theo luật được thông qua năm 2024, TikTok phải ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 năm nay. Tuy nhiên, hồi tháng 6/2025, ông Trump đã gia hạn lần thứ ba việc hoãn thực thi lệnh cấm đối với TikTok. Thời gian gia hạn là 90 ngày, đến ngày 17/9.

Tại châu Âu, TikTok đã bị cơ quan quản lý quyền riêng tư hàng đầu của EU phạt 530 triệu euro (600 triệu USD) vào tháng 5/2025. Vào cuối tháng 8/2025, Reuters đưa tin ByteDance sắp triển khai chương trình mua lại cổ phiếu cho nhân viên, với định giá công ty Trung Quốc này ở mức hơn 330 tỷ USD.

PV
TikTok Châu Âu Công nghệ Nền tảng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn bọ ngựa được nhóm chọn làm chủ đề chính trong bộ sưu tập năm nay.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa
(Ngày Nay) - Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức
(Ngày Nay) - Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok
(Ngày Nay) - TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.
Năm thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 đều đoạt giải, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: TTXVN.
Việt Nam dần khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, ngày 7/9, Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ về một số thành tựu nổi bật trong quản lý chất lượng giáo dục của Việt Nam ở cả cấp học phổ thông và đại học.
Cửa Nam - Thành nhà Hồ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Hơn 350 tỷ đồng tu bổ Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
(Ngày Nay) - Với mục tiêu nhằm bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội, cũng như từng bước đưa Di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành 354 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (giai đoạn 1).
Ảnh minh hoạ.
Nga tuyên bố vaccine chống ung thư đã sẵn sàng sử dụng
(Ngày Nay) - Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố, vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng. FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa hè vừa qua.