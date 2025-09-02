Trí tuệ nhân tạo vẫn cần tới sự hỗ trợ của con người

(Ngày Nay) - Một số người làm công việc tự do (freelancer) cho biết họ đã tìm được công việc mới do sự bất lực của AI trong những lĩnh vực như viết lách, nghệ thuật và lập trình.

Trong thời đại tự động hóa, con người đang được tuyển dụng để sửa chữa những sai sót mà trí tuệ nhân tạo (AI) mắc phải.

Bất chấp sự lo ngại về việc mất việc, một số người làm công việc tự do (freelancer) cho biết họ đã tìm được công việc mới do sự bất lực của AI trong những lĩnh vực như viết lách, nghệ thuật và lập trình.

Chính công nghệ từng khiến nhà thiết kế đồ họa Lisa Carstens phải phá sản giờ đây lại khiến cô bận rộn hơn bao giờ hết.

Cô Carstens, một freelancer lâu năm sống tại Tây Ban Nha, dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc với các công ty khởi nghiệp và khách hàng cá nhân. Những người này đang tìm cách khắc phục những nỗ lực thất bại của họ trong việc tạo ra logo bằng AI.

Những hình minh họa mà khách hàng mang đến cho cô thường đầy những đường nét rối rắm và văn bản vô nghĩa, và chúng trông giống như một mớ hỗn độn các điểm ảnh khi được phóng to vượt quá một kích thước nhất định.

Những công việc như vậy là một phần của một loại hình công việc mới được tạo ra bởi sự phát triển mạnh mẽ AI tạo ra, đe dọa thay thế các công việc sáng tạo trên diện rộng.

Bất kỳ ai giờ đây cũng có thể viết bài đăng trên blog, tạo đồ họa hoặc lập trình ứng dụng chỉ với một vài lời nhắc văn bản, nhưng nội dung do AI tạo ra hiếm khi tạo ra một sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao.

Vấn đề trên đã làm thay đổi thị trường việc làm cho nhiều người làm việc tự do. Bất chấp mối lo ngại lan rộng rằng AI đang thay thế người lao động trong nhiều ngành nghề, một số người cho biết họ đã tìm được công việc mới do "sự kém cỏi" của AI: Các doanh nghiệp thuê những nhà văn trau chuốt bài viết của ứng dụng AI ChatGPT.

Các họa sỹ được thuê để sửa lại những hình ảnh AI bị lỗi. Ngay cả các nhà phát triển phần mềm cũng được giao nhiệm vụ sửa các ứng dụng lỗi do trợ lý AI mã hóa.

Một báo cáo gần đây của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho thấy AI đã thay thế nhân viên thuê ngoài nhiều hơn nhân viên chính thức. Tuy vậy, báo cáo cũng cho thấy 95% các dự án thí điểm AI tạo sinh (GenAI) của doanh nghiệp không mang lại lợi nhuận đầu tư.

Theo báo cáo này, rào cản cốt lõi đối với việc mở rộng quy mô không phải là cơ sở hạ tầng, quy định hay nhân tài. Đây là quá trình học hỏi và hầu hết các hệ thống GenAI không lưu giữ phản hồi, không thích ứng với bối cảnh hoặc không cải thiện theo thời gian.

Đối với cô Carstens, logo do AI tạo ra mà khách hàng gửi cho cô đôi khi được thiết kế tốt đến mức nhà thiết kế này chỉ cần chỉnh sửa một vài lần. Nhưng đôi khi, để có được kết quả chất lượng, cô Carstens phải vẽ lại toàn bộ logo từ đầu trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế do AI tạo ra, điều này thường mất nhiều thời gian hơn so với việc cô tự thiết kế.

Nhiều freelancer cho biết việc sửa lỗi của AI không phải là công việc lý tưởng của họ, vì công việc này thường có mức lương thấp hơn so với các công việc truyền thống trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Nhưng một số người lại cho rằng đó là cách giúp họ trang trải chi phí.

Nhà văn tự do Kiesha Richardson cho rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm là học hỏi và thích nghi. Nhà văn này cho biết một số đồng nghiệp kiên quyết không làm việc với AI.

Trong khi đó, cô Richardson, sống tại Georgia, cho hay một nửa số lượng công việc hiện nay của cô đến từ các khách hàng thuê cô chỉnh sửa hoặc viết lại các bài viết do AI tạo ra.