HUDLAND bị xử phạt gần 300 triệu đồng trong lúc tăng trưởng doanh thu nhưng dòng tiền âm sâu

(Ngày Nay) - CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã chúng khoán: HLD) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt hành chính tổng cộng 295 triệu đồng do nhiều vi phạm trong công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan. Đáng chú ý, phía sau bức tranh tăng trưởng doanh thu năm 2025, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp lại ghi nhận mức âm lớn, cho thấy chất lượng tăng trưởng còn nhiều vấn đề.

Theo quyết định của SSC, HUDLAND bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ, liên quan đến tài liệu ĐHĐCĐ thường niên các năm 2024–2025 và báo cáo quản trị công ty.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng hạn nhiều nghị quyết quan trọng của HĐQT, bao gồm các quyết định vay vốn, giao dịch với bên liên quan, thay đổi con dấu và các vấn đề tài chính khác.

Mức phạt lớn nhất, 137,5 triệu đồng, đến từ vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông và bên liên quan. Cụ thể, HUDLAND phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị HUDS nhưng chưa được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

Theo tìm hiểu, HUDLAND được thành lập ngày 10/8/2007 với tổng số vốn điều lệ đăng ký kinh doanh là 100 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, tại tháng 7/2025 HUDLAND có vốn điều lệ ở mức 549,99 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào 26/3/2013 cổ phiếu HLD của HUDLAND chính thức niêm yết trên sàn HNX. Với số vốn điều lệ trên, hiện HUDLAND đang có 54.999.961 cổ phiếu HLD đang được niêm yết và 100% trong số đó đang được lưu hành trên thị trường.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, HUDLAND ghi nhận doanh thu tăng trưởng thường được xem là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm sâu, bức tranh tài chính có thể đang phản ánh một thực tế hoàn toàn khác: tăng trưởng không đi kèm chất lượng.

Cụ thể, báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán của HUDLAND cho thấy, doanh thu thuần đạt 277 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần so với mức 29 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng lên 19 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với 4 tỷ đồng năm trước.

Ở góc nhìn bề mặt, đây là một năm tăng trưởng ấn tượng, cho thấy doanh nghiệp đã mở rộng hoạt động kinh doanh và ghi nhận doanh thu đáng kể.

Nhưng, trái ngược với sự tăng trưởng về doanh thu, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 1.058 tỷ đồng, tức doanh nghiệp ghi nhận 277 tỷ doanh thu, nhưng lại “mất” hơn 1.000 tỷ tiền mặt trong hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy, doanh thu chưa chuyển hóa thành tiền

Đi sâu hơn các con số này cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng quá lớn. Tại thời điểm cuối năm 2025, hàng tồn kho lên tới 2.168 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng tài sản. Điều này cho thấy phần lớn nguồn lực doanh nghiệp đang bị “giam” trong các dự án hoặc sản phẩm chưa tiêu thụ. Đóng góp lớn nhất trong số đó là Dự án Bình Giang - Hải Dương với mức tồn kho 1.995 tỷ đồng và Dự án Khu đô thị Đồng Tâm 1, Thành phố Yên Bái với mức tồn kho 165 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các khoản phải thu tăng mạnh từ 53 tỷ lên 160 tỷ đồng, phản ánh việc doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu nhưng chưa thu được tiền.

Năm 2025, doanh nghiệp cũng phải chi lượng tiền lớn cho nhà cung cấp lên tới 309 tỷ đồng, trong khi các khoản chi phí vận hành khác cũng ở mức cao. Điều này khiến dòng tiền ra vượt xa dòng tiền vào, tạo áp lực lớn lên thanh khoản.

Ngoài ra, trong năm, chi phí tài chính gia tăng đạt hơn 16 tỷ đồng, gấp nhiều lần năm trước, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, trong khi dòng tiền kinh doanh âm mạnh, doanh nghiệp lại ghi nhận dòng tiền từ hoạt động tài chính dương hơn 1.309 tỷ đồng, trong đó vay nợ 1.126 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu 233 tỷ đồng. Nhờ đó, tiền mặt cuối kỳ tăng lên 269 tỷ đồng, nhưng đây không phải là dòng tiền “tự thân”, mà đến từ việc huy động vốn bên ngoài.