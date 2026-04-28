Nhiều ngân hàng tăng vốn trong Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026

(Ngày Nay) - Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 năm nay, nhiều ngân hàng đã trình kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ.

Tăng mạnh vốn điều lệ, cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu

Lãnh đạo của nhiều ngân hàng nhấn mạnh việc quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, vốn tự có nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR).

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh, để giữ vị trí dẫn đầu lợi nhuận, Vietcombank tập trung vào danh mục khách hàng an toàn, cải thiện NIM (biên lãi ròng) và đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi, thay vì phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng.

Mới đây, Vietcombank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hơn 10.600 tỷ đồng và chủ trương thành lập ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm được thông qua là phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa hơn 10.686 tỷ đồng.

Một trong những nội dung được cổ đông quan tâm nhiều nhất tại phiên thảo luận của các ĐHĐCĐ là xu hướng lãi suất trong bối cảnh NHNN yêu cầu các TCTD giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.

“Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp Vietcombank nâng cao hệ số an toàn vốn, đáp ứng các chuẩn mực Basel III; đồng thời tạo dư địa mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cho chuyển đổi số và hiện đại hóa ngân hàng. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, đưa Vietcombank vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á; đồng thời nâng tầm vai trò ngân hàng trụ cột của nền kinh tế”, đại diện Vietcombank cho biết.

Đáng chú ý, Đại hội cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước của Vietcombank tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng. Định hướng này mở ra không gian phát triển mới, cho phép Vietcombank tham gia sâu hơn chuỗi giá trị tài chính khu vực và toàn cầu trong khuôn khổ pháp lý đặc thù.

Sau thời gian biểu quyết, ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua kế hoạch tăng vốn được trình. Vietcombank hiện có vốn điều lệ gần 83.557 tỷ đồng. Nếu hoàn tất cả 2 phương án này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt khoảng 99.675 tỷ đồng.

Vietcombank lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng khoảng 5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 10% và không vượt quá hạn mức được NHNN giao là 13%; tỉ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Tổng tài sản và huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng đang sở hữu 2 ngân hàng con gồm Ngân hàng thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của BIDV, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, quý I/2026, dư nợ tín dụng của BIDV đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. “Dư nợ tín dụng đang được kiểm soát tăng trưởng theo chỉ đạo của NHNN, đảm bảo đúng tốc độ được phân bổ, hiện ở mức 2,6%”, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm chia sẻ.

Quý I/2026, huy động vốn, đạt 2,43 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên lãnh đạo BIDV thừa nhận, trong giai đoạn này, việc huy động vốn khá căng thẳng và gặp nhiều khó khăn đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), trong đó có BIDV. Quy mô vốn huy động tương đương đầu năm, tăng không đáng kể; so với cùng kỳ năm ngoái tăng 11,7%. Dù vậy, kết thúc quý I/2026, lợi nhuận ngân hàng này vẫn rất khả quan với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu hiện được kiểm soát dưới 1,5%, theo đúng quy định của NHNN.

BIDV cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên gần mốc 100.000 tỷ đồng. Cụ thể, hiện vốn điều lệ ngân hàng ở mức 70.213 tỷ đồng. BIDV sẽ tăng vốn thêm tối đa 26.757 tỷ đồng để tăng vốn lên 99.558 tỷ đồng. Trong đó, BIDV muốn phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng: Lượng chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142%, thời gian thực hiện dự kiến năm 2026 - 2027.

Lãnh đạo BIDV cho biết ngân hàng đang cố gắng cải thiện CAR (tỷ lệ an toàn vốn) trong những năm tới, dự kiến có thể đẩy lên 10% trong năm sau. Hiện BIDV duy trì tỷ lệ này trên 9%, đáp ứng được yêu cầu của NHNN là tối thiểu 8%. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng tài sản có nhanh như thời gian qua, ngân hàng cũng phải có kế hoạch tăng vốn để đảm bảo, mặc dù việc tăng vốn này phụ thuộc nhiều yếu tố và trình các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 Techcombank: Thông qua toàn bộ tờ trình, cổ tức lên tới 67%, định hướng chiến lược AI & hệ sinh thái.

Làn sóng tăng vốn lan rộng năm nay, nổi bật là Techcombank với kế hoạch tăng vốn "khủng" hơn 60%, từ 70.800 tỷ lên 113.700 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, ngân hàng này có thể vươn lên nhóm dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ. Phương án triển khai gồm phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% và phát hành thêm cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026, trong vòng 12 tháng kể từ khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Không chỉ Techcombank, một số ngân hàng tư nhân lớn như: VPBank và MB cũng đặt mục tiêu đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong năm nay. Theo đó, VPB sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Theo kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo 2 giai đoạn gồm:

Giai đoạn 1, VPB dự kiến phát hành 2.066.076.399 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội sở, để đảm bảo phân bổ hết toàn bộ số cổ phiếu trên và nâng số vốn điều lệ của VPB lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý 2-3/2026.

Giai đoạn 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 624.367.250 cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPBank tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của quý liền trước thời điểm chào bán.

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ, nâng vốn lên hơn 106.200 tỷ đồng

Đợt phát hành dự kiến thực hiện quý 3 và 4/2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành toàn bộ phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng.

Kết thúc quý 1/2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPB đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm trước; ngân hàng mẹ đóng góp 15.162 tỷ đồng, tăng 33,8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, MB kết hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành thêm và chào bán riêng lẻ. Ngân hàng này cũng duy trì một phần cổ tức bằng tiền mặt (10%) để cân bằng nhu cầu tăng vốn và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Nhằm củng cố năng lực cạnh tranh, vị thế về vốn điều lệ, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tài chính cũng như củng cố bộ đệm vốn, ĐHĐCĐ MSB đã đồng thuận phương án tăng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành thêm là 624 triệu, không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch và thời gian triển khai cụ thể được cổ đông giao ngân hàng thực hiện trong năm 2026, tùy theo diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của MSB.

Kế hoạch tăng vốn từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm nay của MSB tiếp tục khẳng định hiệu quả đầu tư cho các cổ đông cũng như đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng của cổ phiếu MSB. Đồng thời, điều này cũng chứng minh năng lực của ngân hàng trong việc duy trì tốt khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn mỗi năm đạt được như chiến lược đã đề ra.

SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng.

Bám sát chiến lược phát triển bền vững, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 của SeABank. Theo đó, ngân hàng này đặt mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng 3%; tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng nguồn huy động đạt 23%; cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Đặc biệt, nhằm tăng cường nội lực tài chính, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ SeABank lên 34.688 tỷ đồng bằng 2 phương án: phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu cho CBQL theo chương trình ESOP (là việc công ty phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi hoặc thưởng cho người lao động).

Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp SeABank nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo các hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực quốc tế Basel III, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động tín dụng, đầu tư công nghệ và vận hành trong năm 2026.

Xây dựng kịch bản ứng phó biến động

Trong bối cảnh lãi suất và thanh khoản có biến động, các ngân hàng đều cho biết chủ động điều hành để cân bằng giữa hiệu quả và hỗ trợ nền kinh tế. Lãnh đạo Vietcombank cho biết, biên lợi nhuận (NIM) có thể chịu tác động trong ngắn hạn do duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp, nhưng sẽ phục hồi khi tăng trưởng kinh tế cải thiện. Thực tế, ngân hàng đã tiên phong giảm lãi suất huy động khoảng 0,5% để góp phần ổn định mặt bằng lãi suất chung.

Bên cạnh tăng vốn, các ngân hàng đang đồng loạt tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống và nâng cao chất lượng tài sản. Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, ưu tiên các phân khúc có nhu cầu thực như khu công nghiệp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), du lịch và nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu mở rộng hệ sinh thái tài chính và liên kết fintech.

Song song với đó, Vietcombank lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững (ESG) vào chiến lược kinh doanh, thúc đẩy tín dụng xanh với dư nợ gần 41.000 tỷ đồng, khẳng định định hướng tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Tại VietinBank ghi nhận sự dịch chuyển mạnh sang bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 63% danh mục tín dụng, qua đó ngân hàng hướng tới xây dựng hệ sinh thái khách hàng toàn diện, kết hợp nền tảng số và các mô hình kinh doanh mới để gia tăng nguồn thu. Ngân hàng này tiếp tục tập trung tối ưu cơ cấu nguồn vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn và đẩy mạnh thu ngoài lãi để giảm áp lực chi phí vốn. Điều này cho thấy xu hướng lãi suất hiện không chỉ tác động đến NIM mà còn thúc đẩy các ngân hàng điều chỉnh lại cấu trúc thu nhập theo hướng bền vững hơn.

Đáng chú ý, các ngân hàng đều chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với biến động bên ngoài. Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết, ngân hàng đã chuẩn bị các kịch bản từ cơ sở đến các tình huống bất lợi hơn để đảm bảo hoạt động ổn định và duy trì khả năng hỗ trợ khách hàng.

Ngoài ra, BIDV tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh với quy mô hơn 82.000 tỷ đồng và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ở lĩnh vực này. Ngân hàng xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.