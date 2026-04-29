Vingroup khởi công dự án Đô thị Đại học quốc tế

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM... cùng lãnh đạo các sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh.

Với định hướng tiên phong phát triển hệ sinh thái xanh – tri thức toàn diện, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ là hình mẫu của một thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á, tạo động lực tăng trưởng cho toàn khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện khởi công dự án Khu đô thị Đại học quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880ha, sở hữu kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành “điểm đến hội tụ” của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.

Không chỉ nổi bật về vị trí, dự án nắm giữ lợi thế hiếm có tại TP.HCM khi được kiến tạo trên địa thế phong thủy cao ráo tự nhiên, cùng không gian sống sinh thái, đa trải nghiệm – giàu tiện ích bậc nhất khu vực, đáp ứng mọi nhu cầu từ sống, học tập, làm việc và nghỉ dưỡng.

Cụ thể, khu đô thị được ví như “lá phổi xanh khổng lồ” của toàn khu vực với khí hậu trong lành, khác biệt so với khu vực xung quanh. Nét đặc trưng này được tạo nên từ cảnh quan riêng có của dự án với hệ thống mặt nước, kênh đào và công viên ven sông bao quanh, hình thành thế “đô thị trong đảo - đảo trong đô thị”. Với phương châm đặt “xanh” làm trụ cột cốt lõi trong quá trình phát triển, Khu đô thị Đại học Quốc tế hội tụ 3 yếu tố “Xanh trong quy mô – Xanh trong kết nối – Xanh trong trải nghiệm” để trở thành không gian đáng sống bậc nhất khu vực.

Toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu lấy cảm hứng từ những “đại công viên” nổi tiếng, kiến tạo một “Thành phố của những công viên” độc bản tại Tây Bắc TP.HCM; gồm khu Công viên Thiền - lấy cảm hứng từ Karuizawa - thiên đường nghỉ dưỡng của giới tinh hoa Nhật Bản; khu Công viên Biển Xanh mang phong cách của các thành phố vịnh biển năng động, phóng khoáng; khu Công viên Tri thức được phát triển theo mô hình các thành phố Đại học nổi tiếng thế giới; khu Công viên Quốc tế lấy cảm hứng từ các thủ phủ kinh doanh, giải trí hàng đầu châu Âu và thế giới với tổ hợp lifestyle - vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo, làng văn hóa ẩm thực…; và khu Công viên Thiên đường Golf sở hữu sân Golf đẳng cấp quốc tế cùng cảnh quan thiên nhiên sinh thái sang trọng.

Về tiện ích, Khu đô thị Đại học Quốc tế xứng tầm không gian sống tiện nghi, đồng bộ bậc nhất khu vực. Đầu tiên là hệ sinh thái giáo dục – tri thức quy mô lớn và toàn diện, với hơn 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Tiếp đến là hệ thống Bệnh viện Vinmec tiêu chuẩn quốc tế; Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong nước và thế giới; tổ hợp sân golf 36 hố; chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực sôi động ngày đêm.

Đặc biệt, hệ thống 100 công viên phủ khắp dự án, như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tâm điểm là công viên VinWonders với khu Thế giới gia đình thần tiên nước quy mô 9,5ha, khu Thế giới thần tiên trẻ em quy mô 6,8ha với đa dạng các trò chơi giải trí hấp dẫn … sẽ là nơi cộng đồng cư dân thư giãn – rèn luyện sức khỏe – tái tạo năng lượng, đồng thời là điểm đến lý tưởng cho người dân toàn thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Khu đô thị Đại học Quốc tế được kiến tạo với khát vọng trở thành một biểu tượng mới của Vingroup và Vinhomes ở khu vực Tây Bắc TP.HCM – nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp hàng đầu khu vực, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn”.

Hội tụ những lợi thế vượt trội về Thiên thời, Địa lợi và Nhân hòa, Khu đô thị Đại học Quốc tế không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo đô thị khu vực Tây Bắc TP.HCM, mà còn góp phần định vị khu vực trở thành cực phát triển bứt phá của thành phố, thu hút dòng dịch chuyển cư dân bền vững.

Trong thời gian tới, song hành cùng quá trình phát triển dự án, những chính sách bán hàng tiên phong được chủ đầu tư áp dụng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất siêu khủng 0-6%/năm trong 5 năm tạo an toàn tuyệt đối cho khách hàng sẽ góp phần đưa Khu đô thị Đại học Quốc tế trở thành khu vực phát triển bậc nhất TP.HCM, thúc đẩy thanh khoản toàn thị trường tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.