VietinBank ra mắt gói “SUPER FREE” đồng hành cùng doanh nghiệp thiết bị ngành điện tối ưu chi phí

(Ngày Nay) - Với loạt ưu đãi toàn diện từ bảo lãnh dự thầu đến mua bán ngoại tệ, chi lương, ưu tiên vay vốn… gói “SUPER FREE” hỗ trợ doanh nghiệp thiết bị ngành điện tối ưu chi phí để mở rộng sản xuất, kinh doanh.
VietinBank ra mắt gói “SUPER FREE” đồng hành cùng doanh nghiệp thiết bị ngành điện tối ưu chi phí

Với doanh nghiệp thiết bị ngành điện, việc tiếp cận các giải pháp tài chính tối ưu là một trong các yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh. Thấu hiểu nhu cầu đó, VietinBank triển khai Gói ưu đãi phí toàn diện “SUPER FREE” dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp, lắp đặt thiết bị ngành điện.

Gói “SUPER FREE” được VietinBank thiết kế như một giải pháp tài chính tổng thể, tập trung vào việc giảm tối đa chi phí giao dịch ngân hàng, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, doanh nghiệp được miễn 100% phí phát hành bảo lãnh dự thầu – một trong những nghiệp vụ quan trọng với các đơn vị thường xuyên tham gia đấu thầu các dự án điện, xây lắp, hạ tầng.

Bên cạnh đó, VietinBank miễn 100% phí chuyển tiền ngoại tệ vào các “ngày vàng” thanh toán quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị hoặc giao dịch với đối tác nước ngoài. VietinBank cũng áp dụng ưu đãi tỷ giá lên đến 250 điểm, góp phần giảm áp lực chi phí ngoại tệ trong bối cảnh biến động tỷ giá còn nhiều khó lường.

Không dừng lại ở đó, gói ưu đãi “SUPER FREE” còn miễn 100% phí định danh tài khoản, chi lương, giúp doanh nghiệp giảm chi phí quản lý nội bộ, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho người dùng với các dịch vụ ngân hàng số hiện đại.

Một điểm đáng chú ý của gói “SUPER FREE” là ưu đãi không giới hạn đối với nhiều dịch vụ ngân hàng thiết yếu với doanh nghiệp như dịch vụ ngân hàng điện tử trên VietinBank eFAST, tài khoản số đẹp, gói thuê bao LC, thuê bao Bảo lãnh… Song song với chính sách miễn, giảm phí, VietinBank còn ưu tiên cấp tín dụng với lãi suất cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp thiết bị ngành điện tiếp cận nguồn vốn kịp thời để triển khai dự án, mở rộng sản xuất – kinh doanh.

Kéo dài trong cả năm 2026, gói “SUPER FREE” là lời cam kết đồng hành lâu dài của VietinBank với cộng đồng doanh nghiệp thiết bị ngành điện – một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và hạ tầng quốc gia. Thông qua gói ưu đãi toàn diện này, VietinBank kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn về chi phí tài chính, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp quan tâm đến gói “SUPER FREE” có thể liên hệ Tổng đài dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp (1900 558 886) hay các Phòng Giao dịch, Chi nhánh gần nhất được tư vấn.

Minh Anh
Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
(Ngày Nay) - Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, các nhà chức trách cho biết nhóm nhà leo núi người Sherpa (tộc dân bản địa tại dãy núi Himalaya) đã khai thông thành công tuyến đường lên đỉnh Everest. Sau hai tuần bị chặn đứng bởi những tảng băng lớn cùng một cột băng khổng lồ, lộ trình này hiện đã sẵn sàng để các nhà thám hiểm tiếp tục hành trình chinh phục.
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
(Ngày Nay) - Sau hơn hai thập kỷ gây “cơn bão” phòng vé, bộ phim Gái nhảy của đạo diễn, NSƯT Lê Hoàng đã được chọn trình chiếu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV. Bên cạnh việc khơi gợi lại một hiện tượng điện ảnh từng làm xôn xao, sự trở lại của bộ phim còn còn đặt ra câu hỏi, liệu Gái nhảy liệu có thực sự là phim thị trường, hay đó chỉ là cái mác được gắn lên sau chính thành công vang dội của nó?
WHO hoàn tất thỏa thuận về phòng chống đại dịch tương lai
(Ngày Nay) - Ngày 27/4, vòng đàm phán bổ sung nhằm hoàn tất nội dung cuối trong thỏa thuận về phòng chống các đại dịch tương lai đã chính thức bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, những chia rẽ sâu sắc giữa các bên có thể sẽ tiếp tục cản trở việc đạt được thống nhất cuối cùng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu
(Ngày Nay) - Chiều 27/4, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu chủ tịch công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2025, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 - 1/5/2026).