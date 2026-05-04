Thành viên Viglacera bị phạt hơn 1 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 3 tháng

(Ngày Nay) - Nguyên nhân do không báo cáo thông tin về việc dự kiến giao dịch của tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì…

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, địa chỉ tại Tầng 1, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội.

Theo đó, ngày 26/12/2025, Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera (tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (Mã chứng khoán: TVA)) đã mua 3.777.760 cổ phiếu TVA, tương ứng gần 37,8 tỷ đồng theo mệnh giá nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Hoạt động trên của công ty đã vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP). Vì vậy, Thanh tra Chứng khoán đã xử phạt bằng hình thức phạt tiền 3% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng 1,1 tỷ đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, Thanh tra cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/4/2026.

Được biết, Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera được thành lập ngày 8/10/2025, do ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật. Như đã nói ở trên, ông Tuấn cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera là công ty con của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC), trong đó công ty mẹ nắm giữ 100% tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết. Doanh nghiệp được thành lập hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị vệ sinh.