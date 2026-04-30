Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho Bộ Công Thương năm 2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 211/TB-VPCP ngày 24/4/2026 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Công Thương.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án luật

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Công Thương đã chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, trong điều kiện khó khăn rất nhiều, thách thức rất lớn nhưng Bộ Công Thương đã nỗ lực vượt qua, duy trì đà tăng trưởng công nghiệp, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường trong nước, nhất là việc bảo đảm ổn định cung ứng xăng dầu, điện năng cho phát triển kinh tế và đời sống người dân, khi tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Kết quả này đã đóng góp tích cực vào thành tích chung trong việc giữ ổn định và phát triển kinh tế thời gian qua.

Thời gian tới, trước yêu cầu tăng trưởng mức hai con số là thách thức lớn, đòi hỏi Bộ Công Thương cần phải nhận diện được những khó khăn, thách thức do tình hình bất ổn kinh tế thế giới, xung đột kéo dài, leo thang; xu hướng bảo hộ gia tăng; năng lực nội tại của doanh nghiệp trong nước còn yếu; hệ thống pháp luật trong nước còn chồng chéo, chưa đồng bộ, tạo rào cản về thủ tục hành chính; yêu cầu về bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trong đó nhất là nguy cơ thiếu điện giai đoạn 2027 - 2030 do việc chậm triển khai các dự án nguồn điện theo quy hoạch như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ, để có giải pháp triển khai phù hợp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức hai con số.

Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn thiện chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận số 18-KL/TW, cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo dõi của Bộ Công Thương, giao cơ quan, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện, gắn với các chỉ tiêu, thời hạn cụ thể; đồng thời, phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, liên tục để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, kỷ luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Cùng với đó tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án luật đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dự kiến trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2 như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để bảo đảm đồng bộ khi trình các dự án luật theo quy định; khẩn trương phối hợp Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án Luật Công nghiệp trọng điểm vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026.

Tập trung cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp cho các địa phương, theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 30-KL/TW, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu

Theo chỉ đạo của Thủ tướng về lĩnh vực năng lượng, đây là vấn đề then chốt, là tiền đề cho phát triển kinh tế phục vụ tốt chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn... Do đó, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Về bảo đảm cung ứng điện, tập trung triển khai ngay một số giải pháp sau: Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương: Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, thực hiện đạt mục tiêu: Tiết kiệm điện tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ; Tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện khi có nguy cơ mất cân đối cung - cầu; Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu mỗi năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp điện mặt trời tự sản tự tiêu gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Đồng thời nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Nghiên cứu triển khai ngay các dự án công trình đường dây truyền tải để tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc về Miền Bắc ngay trong năm 2027. Trường hợp cần thiết, điều chỉnh, bổ sung Hiệp định liên Chính phủ, bổ sung quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện từ Lào về Việt Nam.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung nguồn điện từ các nhà máy phát điện nổi để sử dụng trong các trường hợp cấp bách bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khu vực Miền Bắc.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; nghiên cứu phát triển nhiệt điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải, theo Kết luận 18-KL/TW; trường hợp cần thiết, thực hiện theo cơ chế khẩn cấp quy định tại Luật Điện lực năm 2024.

Đẩy nhanh việc triển khai các dự án theo Quy hoạch; chỉ đạo TKV và Công ty Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang triển khai nhanh để sớm hoàn thành các dự án NMNĐ Na Dương II (110MW), NMNĐ An Khánh – Bắc Giang (650 MW).

Khẩn trương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại văn bản số 56/TB-VPCP ngày 10/4/2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2026.

Khẩn trương rà soát lại các dự án nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng các dự án không thể hoàn thành giai đoạn 2026 – 2030 thì điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khả thi, phù hợp với thực tế, nhất là các nguồn điện nền, trong đó có tính đến phát triển các nguồn điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải theo đúng chủ trương tại Kết luận 18-KL/TW; kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư dự án không bảo đảm tiến độ theo cam kết và quy hoạch; quy định trách nhiệm cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thúc đẩy phát triển các dự án, trong đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đáp ứng đúng tiến độ đề ra, đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nhất là điện, xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có giải pháp kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư các dự án không bảo đảm thời gian theo quy hoạch, không để ảnh hưởng đến bảo đảm cung ứng điện quốc gia.

Về bảo đảm cung ứng xăng dầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu, dự báo cân đối cung cầu để điều hành phù hợp, hiệu quả, không để đứt gãy, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2026; nghiên cứu giải pháp tăng sản lượng xăng sinh học E10 cung cấp ra thị trường để giảm tiêu thụ xăng khoáng.

Cùng với đó tăng cường chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, phát triển giao thông công cộng xanh để giảm sử dụng xăng dầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các kho dự trữ chiến lược, phấn đấu tiến tới nâng tổng mức dự trữ xăng dầu trong nước đạt tương đương 90 ngày nhập ròng.

Thúc đẩy công nghiệp, mở rộng thị trường và xử lý kiến nghị

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm, trong đó, có các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp quy mô lớn và tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; thực hiện cơ cấu lại chuỗi sản xuất công nghiệp, nâng cao tự chủ sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tiến tới tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia về đất hiếm theo ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại văn bản số 32-TB/VPTW ngày 02/4/2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2026.

Về phát triển thị trường nước ngoài, xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

Cải thiện hạ tầng logistics và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong xuất nhập khẩu, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của các thương vụ thông qua việc mở rộng thị trường và gia tăng số lượng mặt hàng xuất khẩu tại các thị trường được giao phụ trách; kịp thời thay thế các nhân sự không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, phương án phục vụ đàm phán thuế đối ứng thời gian tới và các cuộc điều tra theo mục 301 của Hòa Kỳ.

Chú trọng nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược; tiếp tục thúc đẩy ký kết các FTA mới như với khối GCC, MERCOSUR, Pakistan, Ai Cập… để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm phụ thuộc vào một số thị trường, đối tác và chuỗi giá trị thấp; triển khai hiệu quả, thực chất các FTA đã ký kết.

Về lĩnh vực thương mại trong nước, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trong nước thông qua các biện pháp xúc tiến thương mại trong nước, Chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước theo tinh thần Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Kết luận số 18-KL/TW; tập trung hoàn thành xây dựng hệ thống dữ liệu ngành đúng tiến độ.

Điều phối, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng bám sát thực tiễn thị trường và nhu cầu doanh nghiệp, gắn kết xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia, chú trọng các thị trường trọng điểm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá bất hợp lý.

Tiếp tục sử dụng công cụ phòng vệ thương mại, quản lý thị trường để ngăn chặn làn sóng hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ thị trường trong nước.

Về các kiến nghị của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo hướng phân định rõ thẩm quyền, gắn với chuỗi giá trị, tránh chồng chéo, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW, bảo đảm “một việc – một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm”, trong đó: Đối với việc quản lý, chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu để quy định rõ nhiệm vụ của Bộ Công Thương là quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ và Bộ Tài chính là cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu; Xem xét giao một cơ quan chủ trì quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng khoảng sản và khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Xác định trách nhiệm đầu mối thống nhất của Bộ Công Thương trong quản lý triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện để đảm bảo thực hiện quy hoạch điện đã được phê duyệt.

Về thành lập cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia: Bộ Công Thương nghiên cứu, làm rõ sự cần thiết để bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị hiện có thuộc Bộ Công Thương, không thành lập thêm đơn vị, tổ chức mới.

Về kiến nghị sớm ban hành Nghị quyết về việc khai thác than vượt công suất so với giấy phép khai thác khoáng sản: Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 30/4/2026.

Về kiến nghị thành lập Quỹ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia: Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, so sánh hiệu quả các phương án và thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về kiến nghị bố trí ngân sách để mua bổ sung xăng dầu dự trữ quốc gia: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về kiến nghị ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia: Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/4/2026.

Thủ tướng giao các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị cụ thể của Bộ Công Thương báo cáo tại cuộc họp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án chậm tiến độ; thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm theo đúng yêu cầu của Kết luận số 18-KL/TW.